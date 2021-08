Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Niż Manfred funduje nam szarą jesień na koniec wakacji

Miniony weekend zamknął definitywnie typowo letni rozdział tegorocznych wakacji – już w nocy z niedzieli na poniedziałek nad naszą część kraju napłynęło z północy arktyczne, zdecydowanie chłodniejsze powietrze, a wraz z nim chmury i przelotne opady. Ochłodzenie spowodował niż Manfred.

W poniedziałek na Kujawach i Pomorzu słupek rtęci w termometrach podniesie się maksymalnie do 17 kresek, we wtorek o jedną wyżej, zaś w środę znów o jedną wyżej. Ale to wszystko na co będzie stać w tym tygodniu aurę – generalnie maksymalna temperatura będzie się wahać od 17 do 19 stopni Celsjusza i codziennie można spodziewać się przelotnych, niewielkich opadów deszczu. W piątek może też zagrzmieć.