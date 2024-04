Pokój stylizowany na wystrój PRL w Novotel Warszawa Centrum- zdjęcia. Tak było za czasów Pewexu [13.04.2024]

- To nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Przez pięć dekad hotel kształtował i nadal kształtuje, kolejne pokolenia hotelarzy. Mimo dynamicznych zmian w branży hotelarskiej, nasza gościnność pozostaje niezmiennie ponadczasową wartością, co doskonale pokazuje nasza historia. To nie tylko miejsce, gdzie ludzie nocują, to miejsce, które staje się częścią ich wspomnień i doświadczeń. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego dostarczania wyjątkowych chwil naszym gościom, zachowując nasze wartości i ducha gościnności, które są fundamentem naszej działalności przez ostatnie pięćdziesiąt lat - podkreśla znaczenie obecności hotelu w krajobrazie stolicy Wojciech Kęsik, dyrektor Novotel Warszawa Centrum.