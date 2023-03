Policja ustaliła sprawcę wybicia szyby w biurze PiS we Włocławku

- Włocławscy policjanci analizowali nagrania z monitoringu zabezpieczonego do sprawy wybicia szyby w biurze poselskim we Włocławku w nocy z 21 na 22 marca - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Na tej podstawie rozpoznali mężczyznę, którym okazał się 21-letni mieszkaniec Włocławka. Mężczyzna został w piątek (24.03.2023) dowieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia tj. o czyn z art. 124 kodeksu wykroczeń. 21-latek przyznał się do zarzucanego czynu, a swoje zachowanie tłumaczył spożytym wcześniej alkoholem. Materiały sprawy zostaną skierowane do sądu z wnioskiem o ukaranie. Czyn ten zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.