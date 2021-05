Policja w Bydgoszczy przerwała wiec poparcia dla Białorusinów. "My chyba żyjemy w drugiej Białorusi"

Zobacz wideo: Kolejne luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmieni!

W sobotę (29 maja 2021) na płycie Starego Rynku spotkali się Białorusini i solidaryzujący się z nimi bydgoszczanie. To był wiec, na którym mieszkańcy naszego miasta głośno poparli Białorusinów, którzy zamieszkali w okolicy, a którzy sprzeciwiają się temu, co w ich ojczystym kraju się dzieje. Chodzi o rządy Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Białorusini cieszyli się, że bydgoszczanie kierują do nich słowa poparcia i otuchy.