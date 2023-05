Policja zakończyła poszukiwania pana Marka z Rudy pod Grudziądzem

AKTUALIZACJA. Ciało mężczyzny zostało wyłowione z Wisły na wysokości wsi Zakurzewo w sobotę, 13 maja. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiony pan Marek z którym kontakt bliscy stracili 24 kwietnia. Przy zwłokach znaleziono dokumenty wystawione na zaginionego oraz ubranie także wskazywało, że to pan Marek. Zwłoki były jednak w daleko posuniętym rozkładzie, że zostaną wykonane jeszcze - aby mieć 100 proc. pewność - badania genetyczne.

Przypomnijmy. Pan Marek wyszedł z domu w miejscowości Ruda w gminie Grudziądz 21 kwietnia br. Ostatni raz rodzina zaginionego miała z nim kontakt telefoniczny 24 kwietnia 2023 r.

Rysopis zaginionego 46-latka :

wzrost 180-185 cm,

wiek z wyglądu 50 lat,

sylweta średnia,

włosy siwe krótkie,

zarost kilkudniowy,

oczy niebieskie

.

W dniu zaginięcia był ubrany w czarny dres „adidas”, kurtkę koloru czarnego, okulary.