Policjanci uratowali wędkarza. Tonął, nie mógł sam wydostać się z Głęboczka w Tucholi

Temperatura o poranku wynosiła 4 stopnie Celsjusza.

- Policjanci wiedzieli, że to w ich rękach spoczywa los mężczyzny - mówi mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi. - Bez chwili wahania post. Marcin Mazur wskoczył do wody i popłynął ratować tonącego. 64-latek znajdował się w odległości około 30 metrów od brzegu. Gdy policjant dotarł do niego wiedział, że nie będzie łatwo. Łódź była przewrócona, a ubranie osłabionego mężczyzny ciężkie od wody. Dodatkowo wędkarz miał problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Nie było więc czasu do stracenia.