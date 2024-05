Policjanci z Bydgoszczy zlikwidowali plantację konopi. 39-letni właściciel nielegalnych upraw miał 9,5 kg narkotyków

- To, co ukazało się ich oczom w dwóch pokojach domu, zobrazowało skalę przestępczego procederu. Policjanci zabezpieczyli tam 62 rośliny konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz przedmioty i instalacje służące do prowadzenia uprawy, między innymi: wentylatory, lampy, czujniki temperatury. To jednak był dopiero początek. W domu funkcjonariusze ujawnili również 30 różnych worków foliowych z zabronionymi substancjami, w tym 15 „foliówek” z suszem roślinnym (4,6 kilograma marihuany), amfetaminę w formie białej pasty o wadze ponad 700 gramów oraz ponad 4 kilogramy kryształu 3CMC. Łącznie bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zabezpieczyli ponad 9,5 kilograma środków zabronionych ustawą, co potwierdziły wstępne badania laboratoryjne. Ich czarnorynkowa wartość to kwota ponad pół miliona złotych – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.