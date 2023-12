Policjanci z KWP w Bydgoszczy zlikwidowali laboratorium produkcji narkotyków w Koninie. Miesięczne zyski z laboratorium to 1,5 mln zł!

Laboratorium mogło działać od kilku miesięcy

Jak wynika z szacunków kryminalnych, pracujących nad sprawą zlikwidowanego laboratorium w Koninie, mogło ono funkcjonować w tym miejscu od połowy 2023 roku. Szacunki śledczych wskazują także, że mogło tygodniowo wyprodukować ok. 150 kg tzw. „kryształu” czyli substancji 3 i 4 CMC. Zyski, jakie osiągali aresztowani w tej sprawie „producenci”, sięgają kwoty 1,5 miliona złotych tygodniowo. Wszystko wskazuje na to, iż to laboratorium było jednym z największych, jakie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zlikwidowali w ciągu ostatnich lat.