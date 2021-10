Policjant z Grudziądza, Szymon Nowicki przywrócił akcję serca staruszka uratowanego z pożaru. Teraz do niego trafiło Kryształowe Serce

Każda służba to loteria. Nigdy nie wiadomo do jakich zdarzeń zostaniecie zadysponowani, komu będziecie pomagać. Tak też było tego dnia, gdy uratował Pan życie człowiekowi?

St. asp. Szymon Nowicki:- Wraz z moim partnerem z patrolu, asp. sztab. Damianem Machajem byliśmy na al. 23 Stycznia gdy najpierw minęły nas wozy strażackie na sygnałach, a następnie usłyszeliśmy przez radiostację informację od dyżurnego o pożarze przy ul. Narutowicza. Byliśmy blisko, więc to był odruch by pojechać i sprawdzić, czy może przyda się nasza pomoc. Praktycznie na miejsce przybyliśmy razem ze strażakami. Na górnych piętrach bloku wszystko było już zadymione więc weszli tam strażacy. My czekaliśmy w gotowości. Po chwili okazało się, że wynieśli dwie nieprzytomne osoby: starszą kobietę i starszego mężczyznę. Ja wraz z jednym ze strażaków zająłem się reanimacją pana, a mój kolega z parol z innym strażakiem przywróceniem funkcji życiowych - pani. Zanim przybyła karetka mężczyzna odzyskał przytomność. Resztą już zajęli się medycy po dojechaniu na miejsce. Bardzo się cieszyłem, że resuscytacja powiodła się. Potem jeszcze dowiadywaliśmy się w szpitalu o stan mężczyzny. Był poważny, ale żył. Niestety, kobiety nie udało się uratować.