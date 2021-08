Politechnika Bydgoska obchodzi swoje święto. W uroczystościach wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

W uroczystym posiedzeniu Senatu Uczelni uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

- Powołanie Politechniki Bydgoskiej to wielki moment w historii Polski - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, podkreślając, że Politechnika jest ważna dla miasta, regionu - obu jego miast: Bydgoszczy i Torunia oraz Polski. - Cieszymy się, że mamy nową Politechnikę na mapie Polski. Cieszy mnie to ogromnie nie tylko dlatego, że UTP spełniał wszelkie warunki przemianowania tej uczelni na Politechnikę. Nie dlatego, że jest to dorobek wszystkich, którzy na przestrzeni 70 lat tworzyli tę uczelnię (...), ale również dlatego, że wpisuje się to bardzo mocno w politykę rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zrównoważonego rozwoju, nie centralizacji wokół kilku uczelni (...). Potrzebujemy silnych uczelni we wszystkich miejscach w Polsce.