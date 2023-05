Polonia Bydgoszcz obniża ceny biletów, Falubaz zatrudnia

Planowa przerwa w rozgrywkach ligowych to czas na odrobienie zaległości i przegrupowanie sił.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozegrała na razie cztery spotkania - dwa razy wygrała u siebie (z Orłem i ROW), dwa razy musiała uznać wyższość rywali na wyjazdach (Zielona Góra, Landshut). Najbardziej rozczarowująca była postawa drużyny w starciu z rywalami z Niemiec, skazywanymi na walkę o utrzymanie. Bydgoska drużyna przegrała tam różnicą aż 14 punktów. - Wierzę, że nasi zawodnicy złapią wkrótce optymalną formę. Nie wpadamy w panikę, nie zmieniamy kursu. Wciąż chcemy walczyć o awans - podsumowywał tamten mecz Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.

Bydgoscy żużlowcy nie mieli jeszcze szansy na poprawę, bo domowy mecz z Wybrzeżem Gdańsk został odwołany. To zresztą wzbudziło oburzenie kibiców, którzy na stadionie długo czekali na decyzję sędziego. Organizatorom zarzucali również opieszałość w pracach na torze (mimo ładnej pogody w niedzielę, nie udało się przygotować nawierzchni po sobotnich opadach). Jerzy Kanclerz tłumaczył, że za wszystkie decyzje (również te o tym, kiedy i jakie prace będą prowadzone na torze) odpowiada komisarz toru, więc Polonia nie miała na to wpływu. Mimo to klub przeprosił swoich fanów za wszystkie niedogodności i zaprosił na spotkanie.

- Choć nie my podejmujemy decyzje odnośnie odwołania, przełożenia, opóźnienia meczu, ani nie mamy wpływu, kiedy taka decyzja zostanie podjęta, jako organizator zawodów - przepraszamy - pisał klub w oświadczeniu. [...] W piątek, 19 maja zapraszamy wszystkich kibiców do parkingu. Po treningu, od godz. 18:00 żużlowcy będą do Waszej dyspozycji. Będzie można porozmawiać, otrzymać pamiątkowe pocztówki z autografem. Nie zabraknie także konkursów, w których do wygrania będą bilety na mecz z ebebe PSŻ Poznań. Będzie także darmowy grill.

Dodatkowo, Polonia poinformowała o obniżeniu cen biletów na mecz ligowy z PSŻ Poznań.

- Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na mecz 6. rundy. Ceny biletów na to spotkanie zostały obniżone o 20 zł (Trybuna Główna, Nowa Trybuna, Sektor A, Sektor B). Karnetowicze będą mogli skorzystać z takiej obniżki podczas zakupu biletów na pierwszy mecz fazy play-off - przekazał klub.

Mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz z ebebe PSŻ Poznań odbędzie się w niedzielę, 21 maja. Początek o 14:00. W najbliższy weekend ligowych emocji nie będzie, ale pierwszoligowcy będą odrabiać zaległości. Na piątek zaplanowano mecze ROW Rybnik z Wybrzeżem Gdańsk oraz Falubaz Zielona Góra z PSŻ Poznań. Zielonogórzanie ogłosili w czwartek, że do ich drużyny dołącza kolejny zawodnik - formację juniorską, tak jak w poprzednim sezonie, wzmocni Maksym Borowiak. Żużlowiec Unii Leszno trafi do lidera I ligi w ramach wypożyczenia do końca tego sezonu.

