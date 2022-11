Polska - Meksyk: kiedy mecz? Transmisja tv i stream online w internecie [DATA I GODZINA MECZU - 15.11.2022 r.]

Pierwszym rywalem Polski podczas mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w Katarze będzie Meksyk. El Tri - jak nazywa się reprezentację Meksyku - awansowali na mundial jako trzecia drużyna ze strefy Ameryki Południowej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF). Selekcjonerem Meksykanów jest Argentyńczyk Gerardo "Tata" Martino. Nie jest on ulubieńcem mediów i dużej części kibiców, którzy zarzucają mu defensywny styl i słabą grę w grach kontrolnych. Szkoleniowiec uspokajał, że forma przyjdzie na turniej.

Meksyk zajmuje 13. miejsce w rankingu FIFA (Polska jest na 26. lokacie). W finałach mistrzostw świata wystąpi już po raz 17. Największy sukces to dwukrotna gra w ćwierćfinale (1970, 1986). Warto zaznaczyć, że od 1994 roku Meksykanie zawsze awansowali z fazy grupowej do 1/8 finału. Najbardziej znany piłkarz meksykański i najlepszy strzelec w historii Javier "Chicharito" Hernandez nie został powołany na mundial przez Martino, co wywołało ogromne zdziwienie.