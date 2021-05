Polskie hity telewizyjne z lat 80. Te seriale kochała cała Polska [lista]

Polskie hity telewizyjne z lat 80

Wielu do dziś wspomina z sentymentem seriale z młodzieńczych lat. Polska rzeczywistość w czasach PRL-u sprawiała, że widzowie chętnie zasiadali przed telewizorem, gdzie mogli oderwać się i przenieść do kolorowego świata telewizji. Lata 80 to również okres, gdzie wielu znanych dziś aktorów było u szczytu popularności. Barbara Brylska, Roman Wilhelmi, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr, Katarzyna Skrzynecka czy Bogusław Linda cieszyli się statusem prawdziwych gwiazd. Wiele produkcji z ich udziałem do dzisiaj budzą zachwyt Sprawdź w naszej galerii polskie seriale, które kochała cała Polska w latach 80!