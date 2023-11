Pomarańcze - oto skutki ich jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo pomarańczy [24.11.23] Mateusz Mazur

Pomarańcze są owocami, które w Polsce są szczególnie popularne w listopadzie i grudniu. Często zjadamy je od razu lub używamy jako idealny dodatek do herbat lub innych rozgrzewających napojów. Co ważne pomarańcze mają wiele witamin i wartości odżywczych, więc warto je włączyć do swojej diety. Zobaczcie, co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jemy dużo pomarańczy.