Pomoc sąsiedzka - zasady, stawki. Można za nią uzyskać dodatkowe pieniądze [17.11.23]

Co to są usługi sąsiedzkie?

Ustawy o pomocy społecznej została znowelizowana pod koniec lipca 2023. Doprecyzowano w niej m.in. kwestie świadczenia usług sąsiedzkich jako formy usług opiekuńczych. Ich świadczenie możliwe jest od 1 listopada 2023 roku.

- Wprowadzenie usług sąsiedzkich podyktowane było niedostosowaniem oferty usługowej do obecnych potrzeb oraz ograniczeniem zasobów kadry opiekuńczej, co spowodowało konieczność systemowego i środowiskowego rozwoju usług społecznych w imię idei deinstytucjonalizacji. Wdrożenie usług sąsiedzkich przyczyni się także do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych, które wymagają np. pomocy przy zrobieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.