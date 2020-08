"Pomostówka" dla nauczycieli - kiedy się należy? Poznaj zasady świadczeń emerytalnych dla nauczycieli

Emerytura pomostowa przysługuje nielicznej grupie nauczycieli. Dotyczy to osób pracujących w ośrodkach wychowawczych, szkolno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych czy schroniskach dla nieletnich. Emerytura pomostowa jest świadczeniem, które przysługuje jedynie w sytuacji braku uprawnień do emerytury z systemu powszechnego.

Rekompensata za pracę nauczycielską

Przysługuje urodzonym po 1948 roku, którzy przed 1 stycznia 2009 roku wykonywali przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnym charakterze. Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury.

Osoba, która udowodniła wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat i nie skorzystała z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ma prawo do rekompensaty ustalanej jako dodatek do kapitału początkowego uwzględnianego przy obliczeniu emerytury powszechnej. Jeśli więc osoba nie skorzystała z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a spełniła wszystkie warunki potrzebne do jego przyznania - taka rekompensata może przysługiwać.