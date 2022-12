Pomysł na dodatek do emerytury dla długoletnich małżeństw. Nowe 500 plus dla seniora [6.12.2022] Mateusz Mazur Jakub Stykowski

Będzie 500 plus dla małżeństw? Pojawił się nowy pomysł na świadczenie dla Polaków. Do Sejmu trafiła petycja ws. przyznawania 500 złotych dla małżeństw. Należałoby spełnić jednak pewien warunek, by otrzymać pieniądze. Sprawdź, jakie są proponowane zasady przyznawania 500 plus dla małżeństw. Szczegóły na kolejnych stronach ----> Pixabay/archiwum Polska Press Zobacz galerię (8 zdjęć)

Po dwóch latach wraca sprawa stałego zasiłku 500 plus dla małżeństw o dużym stażu małżeńskim. Do Sejmu trafiła obywatelska petycja, żeby w ramach programu Małżeństwo+ przyznawać małżeńskim parom świadczenie 500 plus. Ale nie ma to być kolejne wsparcie dla młodych rodziców na dzieci. Wręcz przeciwnie – dla małżeńskich par z odpowiednio długim stażem. Kto zatem dostanie 500 plus dla małżeństw? Sprawdź zasady ewentualnego wypłacania świadczenia.