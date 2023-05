Pomysły na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 13 - 14 maja? Lista 10 tras

Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

„42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,01 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 876 m

Trasę dla spacerowiczów poleca Wojciechstypa

Niskie Brodno - jezioro zaczynające się w granicach miasta i łączące się z Wysokim Brodnem, nad którym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Lisa Młyn. Od Żmijewa do parkingu przy restauracji Omega powrót Jaśkową Drogą.

