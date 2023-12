Ponad 14 mln euro dla powiatu inowrocławskiego i gmin na różne inwestycje w ramach OPPT! Podpisanie porozumienia w urzędzie marszałkowskim

W urzędzie marszałkowskiego w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia Terytorialnego Obszarów Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego i starostę inowrocławskiego Wiesławę Pawłowską. W spotkaniu brali też udział przedstawiciele władz gmin w powiecie inowrocławskim, a także Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w inowrocławskim starostwie.

W ramach OPPT w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 realizowanych będzie wiele projektów. Powiat inowrocławski jest liderem OPPT Powiatu Inowrocławskiego, natomiast partnerami gminy: Kruszwica, Janikowo, Pakość, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie i Dąbrowa Biskupia.

Kwota przeznaczona dla OPPT Powiatu Inowrocławskiego to 14 209 629,74 euro (a więc ok. 60 mln zł), z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 12 144 777,48 euro, natomiast środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) to 2 064 852,26 euro.