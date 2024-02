Co z portami?

Dialog z 2,5 mln. kierowców

- Problem jest znany od 2 lat – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. - Polska jest w szczególnej sytuacji, bo w naszym kraju gazu wykorzystuje się szczególnie dużo. Problem w tym, że większość instalacji mam we wschodniej części kraju. Transport gazu z portów w Beneluksie nie jest prosty, bo problemem jest choćby rezerwacja tak wielkiej liczby wagonów, które zwykle rezerwuje się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Nie jesteśmy też przygotowani, aby tak wielkie ilości gazu przeładowywać. Jeśli rząd nie wdroży odpowiednio szybko kroków w dziedzinie logistyki oraz odpowiedniej polityki informacyjnej, może czekać nas okres chaosu, a do wzburzonych rolników mogą dołączyć kierowcy.

Co z rolnikami?

Zdaniem Piotra Wołejko, podwyżkę cen LPG odczują m.in. rolnicy i branża spożywcza:- Dotyczy to na przykład producentów pieczarek, którzy korzystają często z gazu. LPG służy też jako paliwo do sprzętu rolniczego. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, jaka dotknęła np. branżę pralniczą po załamaniu związanym z embargiem na węgiel. Trzeba prowadzić mądry dialog z branżą, szczególnie z dwoma wiodącymi na rynku organizacjami.

Gaz po 5 zł?

- O ile kierowcy aut na LPG mogą sobie poradzić bez gazu (choć podwyżkę odczują boleśnie), w znacznie gorszej sytuacji mogą znaleźć się ci, którzy nie zabezpieczą zapasów do ogrzewania domów – podkreśla toruński przedsiębiorca, Andrzej Kończalski, właściciel firmy Awix Oil. - Spodziewam się, że przez około 2-3 miesiące będziemy mieli do czynienia z brakami LPG na rynku. Nie zdziwiłbym się, gdyby cena poszybowała do 5 zł za litr. Później oczywiście sytuacja się ustabilizuje, ale ceny na pewno nie wrócą do poziomu, do którego przywykliśmy.