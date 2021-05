Popularne i lubiane kwiaty mogą zagrażać życiu dzieci i zwierząt. Trujące konwalie! [29.05.21]

Trujące konwalie

Konwalie - piękne, delikatne kwiaty o cudownym zapachu występują niemal w całej Europie i większości krajów półkuli północnej ze strefy umiarkowanej. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Na przełomie kwietnia i maja na łodyżkach konwalii pojawiają się białe kwiatki w kształcie dzwonków.

Legenda głosi, że drobne białe kwiatki konwalii powstały z łez Matki Boskiej. Mówi się też, że to łzy Ewy, która rozpaczała gdy wraz z Adamem została wygnana z raju. Inni mawiają, że konwalie to drabina do nieba, ale kto grzeszy, ten jej nie widzi...

Konwalie - popularne kwiaty są piękne, pachnące i niestety... niebezpieczne. Zawierają toksyczne związki, które mogą być przyczyną zatrucia i zagrażać życiu dzieci! pixabay.com

Rodzice dzieci, które idą do pierwszej komunii świętej, chętnie wybierają konwalie na ozdobny bukiecik. Białe kwiatki konwalii kojarzą się z czystością i niewinnością. Idealnie pasują i do charakteru uroczystości, i do białych sukienek czy alb.