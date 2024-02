Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [11.02.2024 r.]

Kult porcelany w PRL-u

Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów?…

Zainteresowanie peerelowską porcelaną

Ceramika i porcelana z PRL-u są cenne dla kolekcjonerów z kilku powodów. Po pierwsze, stanowią one ważny dokument historyczny i świadectwo tamtej epoki. Dla wielu miłośników staroci jest to swojego rodzaju podróż w czasie. Po drugie, stare porcelanowe naczynia mają duże walory artystyczne. Wiele z tych przedmiotów było projektowanych przez utalentowanych artystów i rzemieślników. Ich prace cechują się często wysokim poziomem wykonania i dbałością o detale. Dlatego wyroby ceramiczne nadal zachwycają swoją estetyką i stanowią cenne dzieła sztuki.

Po trzecie, peerelowskie naczynia, wazony, figurki są również cenione ze względu na swój charakter kolekcjonerski. Wiele z tych przedmiotów było produkowanych w ograniczonych seriach lub w konkretnych okresach czasu, co sprawia, że stają się one unikatowe i trudno dostępne. Z biegiem lat wiele z nich zostało utraconych lub zniszczonych, co tylko podnosi ich wartość dla kolekcjonerów.