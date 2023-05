Posiadacze takich imion pasują do siebie i stworzą udany związek. Mamy ranking wróżki Romy [7.05.2023 r.]

Imiona, które nosimy, mają wielką moc i wiele o nas mówią. Zdarzyło ci się kiedyś powiedzieć: "To typowa Anka" albo "Dziwne, ale każdy Krzychu, którego znam, to rozrabiaka"? To dlatego, że nasze imiona - jak wierzą niektórzy - wpływają na nasze usposobienie i charakter.

Moc imion sprawdza się także w sprawach sercowych. Niektórzy ludzie tworzą związki idealne. Jak im się to udaje? Dzieje się tak dlatego, że udało im się dobrać właściwie pod względem imienia. Są względem siebie kompatybilni, uzupełniają się.