Posłowie Lewicy w szpitalu w Grudziądzu. Poruszano sprawę gigantycznie zadłużonych lecznic

- To właśnie parlamentarzyści są władni podejmować decyzje dotyczące służby zdrowia - zaznacza Maciej Glamowski, prezydent Grudziądz . - Zawsze mówiłem i nadal stoję na stanowisku, że problemy opieki medycznej trzeba rozwiązać ponad podziałami politycznymi. Rozmawiam z każdą opcją. Grudziądzki szpital jest placówką gdzie koncentrują się wszystkie problemy systemowe. Wśród nich m.in. kwestia finansowania infrastruktury medycznej, procedur medycznych a także problemów z kadrą. To wszystko należy uporządkować. Nie może być tak, że szpital obsługujący pół milionową populację społeczeństwa wszystko dźwiga tylko na swoich, miejskich barkach. Trzeba przygotować sensowne rozwiązania prawne i jak najszybciej je wdrożyć.

Marcin Kulasek, sekretarz generalny Lewicy : - Jesteśmy przeciwni prywatyzacji i komercjalizacji szpitali. Co do rozwiązań systemowych, rozmawiamy.

Do Grudziądza z wizytą do szpitala przyjechali posłowie Lewicy . M.in. Marcin Kulasek, Beata Maciejewska, Paulina Piechna - Więckiewicz i Młodej Lewicy: Mateusz Orzechowski.

PiS: "Jest jasne że temat szpitala trzeba rozwiązać, ale wymaga to czasu"

Dodajmy, że podczas konferencji prasowej na początku tygodnia, Krzysztof Szczucki prezes Rządowego Centrum Legislacji wspomniał, że podczas ostatniej konwencji PiS-u poruszano temat grudziądzkiego szpitala i jego gigantycznego długu. Minister Szczucki mówił: "Rozmawialiśmy o szpitalu, zwracaliśmy uwagę na to jaka jest sytuacja i umówiliśmy się na dalsze rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Jest jasne że temat szpitala trzeba rozwiązać, ale wymaga to czasu. Nie uważam żeby z tego tematu robić przedmiot kampanii. To sprawa fundamentalna dla mieszkańców i decyzje które w tej sprawie zapadaną należy ogłosić dopiero wtedy gdy będą one wypracowane, finalne, gotowe i pewne. Przedwcześnie nie można o nich mówić".