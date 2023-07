Posyp bratki tą przyprawą. Zakwitną jak szalone i będą odporne choroby. Oto trik na wzmocnienie fiołków

Bratki, czy inaczej fiołki ogrodowe, to rośliny dwuletnie z rodziny fiołkowatych. Zazwyczaj kupujemy gotowe, kwitnące kwiatki, które zostały zasiane w roku poprzednim. Możemy jednak postarać się o własne rośliny, wysiewając nasiona do gruntu na rozsadniku. Choć bratki kojarzą nam się przede wszystkim z latem, możemy je sadzić już w marcu - wytrzymują bowiem niewielkie przymrozki do -5 stopni Celsjusza.