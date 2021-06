Poważny wypadek na krajowej "10" koło Solca Kujawskiego! Droga całkowicie zablokowana, trzy osoby poszkodowane

NOWE Statuetki XII edycji konkursu Bizneswoman Roku zostały rozdane!

18 czerwca odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród XII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Znamy już wszystkie Laureatki i Laureatów tej edycji! Podczas Gali po raz pierwszy zaprezentowano zwycięzców w kategoriach zamkniętych: Ograniczanie Śladu Węglowego, Female Champion of Change, Male Champion of Change oraz Inspiratorka Roku. Wiemy również do kogo powędrowały nagrody specjalne Fundacji. Laureatki i laureaci to osoby przełamujące schematy oraz wcielające w życie innowacyjne pomysły, które wpływają na życie każdego z nas. Dowiedzmy się kto został w tym roku szczególnie doceniony przez Jury.