Powiat grudziądzki. Punkt Szczepień Powszechnych w przyszłym tygodniu rusza w Łasinie Aleksandra Pasis

W Powszechnym Punkcie Szczepień w Łasinie są 4 stanowiska do szczepień. Dziennie planuje się tutaj wykonywanie ok. 500 szczepień Nadesłane

- Jesteśmy przygotowani i jeśli szczepionki do nas dojadą ruszamy we wtorek, 4 maja. Zostaliśmy bowiem uprzedzeni, że mogą być opóźnienia w dystrybucji i dlatego pacjentów na 4 maja rejestrowaliśmy od godziny 12 - mówi Szymon Jagielski, dyrektor szpitala w Łasinie. To właśnie ta placówka medyczna jest odpowiedzialna za proces szczepień w Powszechnym Punkcie Szczepień, który mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łasinie przy ul. Curie-Skłodowskiej. Dyrektor Jagielski szacuje, że już od 5 maja wszystko powinno działać normalnie.