Powiat grudziądzki. Tak wyglądały stoiska KGW z Rywałdu i Zielnowa na Targach w Minikowie

Targi "Lato na Wsi-Święto Smaku i Tradycji" w Minikowie

To jedna z największych takich imprez w naszym województwie. Organizuje ją Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tegoroczna edycja imprezy cieszyła się fantastyczną pogodą, a to dało efekt w postaci tłumów, które przyjechały na to wydarzenie.

Część targów była poświęcona dziedzictwu kulinarnemu Pomorza i Kujaw. Tutaj było miejsce na prezentacje, pokazy i degustacje regionalnych specjałów i potraw od pań z Kół Gospodyń Wiejskich całego regionu oraz lokalnych wytwórców żywności.

Powiat grudziądzki na targach w Minikowie reprezentowały

Koło Gospodyń Wiejskich z Rywałdu

oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Zielnowa

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu promowały walory powiatu grudziądzkiego.

Targi "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" w Minikowie zorganizowano na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na 10 ha powierzchni wystawienniczej swoje stoiska przygotowało ponad 300 wystawców. Większość z nich to sprzedawcy roślin.