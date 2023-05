Powiat inowrocławski. W Parchaniu powstanie Instytut Generała Sikorskiego!

Powiat inowrocławski. Będą popularyzować postać generała Sikorskiego

- To cenna inicjatywa, która stanowić będzie ważny punkt w ramach tegorocznych obchodów Roku Generała Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim. Powiat takie zamierzenia będzie wspierał, bowiem przyczynią się one do popularyzacji osoby generała i jego związków z naszą małą ojczyzną. Parchanie to jedyne miejsce w Polsce, które ma obowiązek utrwalać i popularyzować osobę generała, którego historię na pewno znamy, a Ci którzy ją dopiero poznają mogą to kompleksowo uczynić w dworze w Parchaniu. Rozmowy nasze dotyczyły także nawiązania współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - mówi starosta Wiesława Pawłowska.