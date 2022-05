Powiat tucholski. Urzędnicy muszą rozdzielać rodzeństwa. Brakuje nowych domów dla wychowanków i rodzin zastępczych

- Jest ogromny problem z umieszczaniem dzieci do pieczy zastępczej - mówi Agata Fröhlke, dyrektorka placówek w Gostycynie i Żalnie. - Mamy teraz więcej dzieci za zgodą wojewody. Powoduje to jednak dodatkowe koszty utrzymania. Trzeba było zwiększyć kadrę pracującą. Mamy dzieci z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami czy stwierdzonym zespołem alkoholowym FAD, a to się wiąże z koniecznością zapewnienia im specjalistycznego wsparcia.