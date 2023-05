Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Świeciu. Zobacz wideo

To był też wyjątkowy dzień dla druhów z jednostki OSP Błądzim, którzy odebrali akt włączenia do Krajowego Systemu Ochotniczo - Gaśniczego. - To dla nas kolejny etap, bo pięć lat funkcjonujemy w tym systemie. Ale według przepisów co pięć lat jednostka musi być włączana na nowo. To jednak znak dla nas, że przez ostatnie lata funkcjonowaliśmy na wysokim poziomie - mówi Tomasz Gliniecki, prezes OSP Błądzim.