Powiatowy Przegląd Pieśni Ludowej „O krajeńską gąskę” w Nakle. Na scenie prawie 250 dzieci

- To już 11 lat spotykamy się tutaj – podkreślała w sali kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury pomysłodawczyni przeglądu Agnieszka Dolacinska.

To ona powitała gości i zaprosiła na scenę organizatorów wydarzenia. Są nimi: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle. Główny cel to m. in. wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi z pow. nakielskiego. Co ważne - impreza została dofinansowana przez Unię Europejską.