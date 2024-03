Prace przy budowie drogi S10 Bydgoszcz - Toruń mogą być kontynuowane. Tak wynika z decyzji NSA

Szeroka wstęga ekspresowej „dziesiątka” ma połączyć południowe części Bydgoszczy i Torunia do końca 2026 roku. Wydaje się, że ten termin, aczkolwiek ambitny, ma szansę zostać dotrzymany.

Po tym jak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dowiedziała się, że do NSA wpłynęła skarga, jej ówczesny dyrektor wstrzymał wycinkę lasu pod tę inwestycję na odcinku nr 2. Nowy szef RDLP odwiesił tę decyzję i wycinka zakończyła się przed 1 marca, czyli okresem lęgowym ptaków – pod topór poszło ok. 87 ha.

Trasa przetnie strugę

Na trasie S10 przy źródliskach przecięto już pas lasu. Most ma być nad bobrową tamą

Trasa ma być poprowadzona mostem nad tym miejscem, a zatem nie ma bezpośrednio ingerować w życie biologiczne doliny, ale niewątpliwie będzie to oddziaływanie akustyczne – hałas będzie docierał nad strugę (gdzie żyją m.in. bobry), jak też do znajdującej się opodal niej niszy źródliskowej Rudy i Wypaleniska (gdzie funkcjonują stawy rybne).

Wskazywano inne warianty

Leśnicy z naszego regionu od samego początku sprzeciwiali się wytyczeniu S10 takim właśnie pasem, ale ich zdanie nie zostało uwzględnione w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mało tego – na mocy tzw. specustawy drogowej są zobowiązani do przygotowania gruntu pod inwestycję, czyli wycięcia wszystkich drzew w pasie drogowym.

Leśnicy chcieli poprowadzenia trasy śladem istniejącej drogi krajowej nr 10 (czyli na północ w stosunku do planów GDDKiA), zaś zdaniem działaczy społecznych (ekologów) trasę można było poprowadzić nieco bardziej na południe – tak aby ominąć źródliska i Strugę Młyńską, co miałoby także ten walor, że budowa mostu nie byłaby konieczna.

Tyle, że wykonanie nowych planów dla odcinka 2. i złożenie ponownego wniosku do wojewody kujawsko-pomorskiego o wydanie ZRID – u (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) pochłonęłoby kolejne kilka lat i perspektywa oddania do użytku S10 do końca 2026 roku (przynajmniej na tym odcinku) oddaliłaby się.