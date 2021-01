Prace remontowo-budowlane w szpitalu w Wąbrzeźnie wciąż są prowadzone. Sprawdzamy, z czego wynika opóźnienie

Wąbrzeźno i okolice. Zatrzymano włamywacza, który okradł dom w Trzcianie. Okradziono także kilku innych mieszkańców powiatu wąbrzeskiego

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zatrzymali 42-letniego mieszkańca Ryńska w powiecie wąbrzeskim, który włamał się do jednego z domów we wsi Trzciano w tej samej gminie. W ostatnim czasie na terenie powiatu wąbrzeskiego doszło także do kilku oszustw. Jedna z mieszkanek straciła nawet 1 tys. 200 zł.