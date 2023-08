Pracownicy Polregio żądają 1600 złotych podwyżki. Na Kujawach i Pomorzu mogą stanąć pociągi!

Pracownicy zdecydują o strajku!

- Proces mediacji wciąż się nie skończył. Poprosiliśmy o mediatora z zarządu, a spółka zwróciła się z takim wnioskiem do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i jeszcze nie złożyła kompletu dokumentów, więc wszystko się wydłuży. Na razie nie możemy ogłosić strajku, ale jesteśmy tak zdeterminowani i gotowi, by, zgodnie z prawem, go przeprowadzić w całym kraju, między innymi na Kujawach i Pomorzu. Nie jest więc wykluczone, że zatrzymamy pociągi. Martwimy się o firmę. Będziemy rozmawiać z marszałkami, by jednak jeszcze bardziej przyglądali się pieniądzom, które płacą Polregio za obsługę regionalnych tras - zapowiada przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Toruniu.