"Pracuje jak my, to skąd miał na drogie auto?" Tak mieszkańcy Kujaw i Pomorza donoszą do urzędów skarbowych Agnieszka Domka-Rybka

Sygnały są przeważnie anonimowe, nieraz podpisane, ale te zawierające prawdziwe dane stanowią mniejszość. Magdalena Pasiewicz

„Pracuje jak my wszyscy. Tylko ciekawe, że nas nie stać na tak drogi samochód, a jego tak!” - donosi sąsiad na sąsiada. To jedno z najpopularniejszych zgłoszeń do urzędów skarbowych.