Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [13.03.24] Agnieszka Domka-Rybka

Zmieniły się limity zużycia prądu. W przypadku gospodarstw domowych to 1500 kWh, dla osób z niepełnosprawnością - 1800 kWh, rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny - 2000 kWh. Agnieszka Domka-Rybka

Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę.