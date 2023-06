Pragnienie ugasi nie tylko woda. Te owoce i warzywa nawodnią organizm. Sprawdź, po co warto sięgać, by zapobiec odwodnieniu w upał Agata Siemiaszko

Na ciepłe, letnie dni czekamy z utęsknieniem przez wiele miesięcy, zapominając, jak uciążliwe bywają upały. Możemy się jednak do tego przygotować, dbając o odpowiednie nawodnienie organizmu. Po co poza wodą warto sięgać w upalne dni? Idealnie sprawdzą się nawadniające owoce i warzywa. Podpowiadamy, które z nich jeść, by skutecznie ugasić pragnienie.