Prasówka 1.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Życzenia noworoczne 2024. Życzenia i kartki do wysłania na Messenger, Facebook, WhatsApp Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2024. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em.

📢 Sylwester w Polsacie - lista wykonawców. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrowej Nocy Przebojów [PROGRAM] Sylwester zbliża się wielkimi krokami, dlatego też telewizje coraz śmielej odsłaniają kolejne karty, pokazując kto wystąpi na ich imprezach sylwestrowych. Jedną ze stacji, która pochwaliła się już niemalże pełnym składem jest Polsat.

📢 Oto horoskop numerologiczny na 2024 rok. Wróżka o miłości, zdrowiu i finansach Numerologia - poznaj znaczenie swojej liczby! Horoskop numerologiczny na 2024 rok mówi, co nas czeka, jakie staną przed nami wyzwania, co się wydarzy w miłości i finansach w nowym roku. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz, jaką jesteś liczbą i co Cię czeka w 2024 roku według numerologii.

Prasówka 1.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwester w TVP 2 - lista wykonawców. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrze z Dwójką [PROGRAM] Sylwester nadchodzi wielkimi krokami, a stacje telewizyjne coraz odważniej przedstawiają swoje karty, ujawniając, kto zabrzmi na ich sylwestrowych imprezach. Nie inaczej jest w przypadku TVP2. Zobaczcie kto poprowadzi i kto zaśpiewa podczas "Sylwestra z Dwójką" 2023/2024.

📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [1.01.2024] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [1.01.2024] Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [1.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [1.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [1.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [1.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [1.01.2024] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [1.01.2024] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [1.01.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [1.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [1.01.2024] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [1.01.2024] Katarzyna Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska. Jest znaną blogerką modową, sama zapracowała na swoją markę i renomę. Prowadzi blog Make Life Easier, wydała książkę - modowy poradnik pt. "Elementarz stylu", ma także własną markę ubraniową MLE Collection. Jest żoną Stanisława Cudnego, ma dwójkę dzieci. A jak mieszka Kasia Tusk? Ma piękne mieszkanie w secesyjnej kamienicy w Sopocie. Zaglądamy do wnętrza domu Kasi Tusk.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [1.01.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [1.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [1.01.2024] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Tak mieszka, żyje i taki ma styl Magda Mołek - zdjęcia. To jedna z popularniejszych gwiazd telewizji [1.01.2024] Magda Mołek, dziennikarka okrzyknięta ikoną mody, przez wiele lat była gwiazdą telewizji polskiej. Obecnie skupia się na prowadzeniu własnego kanału na YouTube oraz wychowywaniu dwóch synów. Jak mieszka i żyje Magda Mołek, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [1.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Najmniej inteligentne znaki zodiaku. Według horoskopu wśród nich nie ma wielu geniuszów [1.01.2024] To pod jaką gwiazdą się urodziliśmy ma spore znaczenie jacy jesteśmy. Do każdego ze znaków zodiaku przypisanych jest wiele cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Znaki podzielone są na cztery żywioły: wody, ognia, powietrza i ziemi. Zobaczcie jakie znaki zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Tak mieszkają Wojciechowski i Tuchlińska - zdjęcia. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka [1.01.2024] Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 - oni mogą dostać wezwanie. Te osoby potrzebuje wojsko [1.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Ulgi podatkowe 2024. Oto lista osób, które nie skorzystają z ulgi podatkowej na dziecko [1.01.2024] Ulga na dziecko to najpopularniejsze odliczenie od podatku, z którego korzystają rodzice. To spory zastrzyk gotówki, a im więcej dzieci mamy tym zwrot jest wyższy. Niestety są sytuacje w których zwrot pieniędzy z podatku na dziecko nie będzie nam przysługiwał. Zobaczcie, kiedy nie odliczymy ulgi prorodzinnej.

📢 Oto czego nie zabierze komornik nawet przy ogromnych długach. To się zmienia w 2024 roku [1.01.2024] Komornicy budzą strach wśród dłużników. To właśnie komornicy zajmują się ściganiem niespłaconych długów. Jeśli kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, a wierzyciel chce je odzyskać z pomocą przychodzi komornik, który stara się odzyskać pieniądze. Zgodnie z prawem komornik nie może zabrać 23wszystkiego nawet przy dużych długach. Zobaczcie, czego w 2024 roku nie może zabrać komornik. 📢 Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt [1.01.2024] Zazwyczaj były do siebie bardzo podobne, a luksusów nie było. Pokoje, łazienki, kuchnie z lat 60., 70., i 80. nie przypominają tych współczesnych. Przedpokój z boazerią, półkotapczany, górnopłuki, meblościanki, kuchenny mleczny kredens i podkręcane ławy odeszły w niepamięć. Jednak niektóre kultowe meble powracają w wersji vintage. Zobacz mieszkania z czasów PRL.

📢 Takie mają być zasady konfiskaty samochodu 2024. Zmiana kar dla pijanych kierowców [1.01.2024] Zaostrzenie przepisów ma na celu przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Może sprawić, że kierowcy zanim wsiądą do auta jeszcze raz przemyślą, czy aby nie minęło zbyt mało czasu od spożycia chociażby lampki wina. Zobaczcie, co zmieni się w zasadach prawa drogowego, a przede wszystkim naszym polegać ma konfiskata samochodów 2024. 📢 Te dojazdy do pracy można odliczyć w rozliczeniu PIT 2024. Na takie zwroty można liczyć - wyliczenia [1.01.2024] Podczas składania corocznego rozliczenia PIT warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z ulgi na dojazdy do pracy, co może znacząco wpłynąć na nasze podatki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy mają prawo pomniejszać swoje przychody z tytułu ponoszonych kosztów dojazdów, co stanowi istotny element optymalizacji podatkowej.

📢 Zakaz sprzedaży energetyków osobom nieletnim - zasady. W sklepach już "sprytne" zamienniki [1.01.2024] 1 stycznia w życie wchodzi ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom nieletnim. Jakich produktów nie kupisz już bez okazania w sklepie dowodu osobistego? Sprawdź zasady. Producenci wprowadzili już do obrotu zamienniki. 📢 Staropolskie przesądy na temat nowego roku i nocy sylwestrowej. W to wierzyli nasi przodkowie Sylwester to dzień niepodobny do innych. To jeden z niewielu momentów, który łączy niemalże cały świat w wielkim świętowaniu nadejścia nowego roku. O ogromnym statusie tego dnia, wiedzieli także nasi przodkowie, ponieważ tam również, dzień ten miał niesamowite znaczenie.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Maryli Rodowicz. Piosenkarka ostatnio pokazała swojego... konia! Maryla Rodowicz zamieszkuje w urokliwym domu w Konstancinie Jeziornej, niedaleko Warszawy. Znaną artystkę często można spotkać na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się fragmentami swojego życia, prezentując zarazem wnętrza swojej imponującej willi. Dzięki temu mamy możliwość zajrzenia do siedziby królowej polskiej piosenki. 📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Justyna Majkowska - tak obecnie wygląda. Była wokalistką zespołu "Ich Troje" i wielką gwiazdą Na początku lat dwutysięcznych Justynę Majkowską znała cała Polska. Gwiazda zyskała ogromną popularność, dzięki zespołowi "Ich Troje", którego była wokalistką. Zdecydowała się jednak odejść w 2003 roku. Co obecnie u niej słychać? Jak zmieniła się po 20 latach? Tak teraz wygląda Justyna Majkowska z zespołu "Ich Troje". Gwiazda w lipcu skończy 46 lat.

📢 Wojna przeciwko piecom gazowym wypowiedziana. Pierwsze duże zmiany już za trzy lata Utkwiliśmy w oparach (nomen omen) gazowego absurdu. Z jednej strony cały czas inwestujemy miliony z europejskich dotacji w rozwój sieci gazowniczej. Z drugiej – przyłączyliśmy się do unijnej wojny z gazem ziemnym. 📢 Lotto - wyniki 30.12.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w styczniu 2024! Oni rozpoczną rok z wielką kasą Wielu z nas z nadzieją patrzy na 2024 rok. Czy tym razem nastąpi przełom i uda się odnieść sukces w życiu zawodowym, finansowym i uczuciowym? Według Wróźki Romy niektóre znaki zodiaku nie będą musiały czekać na odpowiedź zbyt długo. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście w styczniu 2024.

📢 Tak wygląda dom Małgorzaty Sochy. Aktorka mieszka w ogromnym domu z ogrodem Małgorzata Socha to aktorka znana chyba każdemu. Chociaż zdecydowanie łatwiej będzie wymienić jej role serialowe niż te filmowe, to z całą stanowczością można śmiało stwierdzić, że aktorką jest naprawdę dobrą. Oszacowana wartość nieruchomości Małgorzaty Sochy i jej męża na przedmieściach Warszawy wynosi prawie 2 miliony złotych - zobaczcie!

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon! 📢 Mamy horoskop na długi sylwestrowy weekend 29 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy sylwestrowy weekend - 29 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Na bieżni wielką miłość Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Najlepiej czuje się w rodzinnych Żorach. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek. 📢 Ostatnie wyniki Lotto z 30.12.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz gromi we Wrocławiu. Tak zadebiutował Andre Walker Rok 2023 koszykarze Enea Abramczyk Astorii żegnają blisko 40-punktowym zwycięstwem z WKK Wrocław. Pierwszy mecz w barwach bydgoskiej drużyny rozegrał Andre Walker.

📢 Sylwestrowo-noworoczny Parkrun Grudziądz. Zobaczcie zdjęcia biegaczy z trasy Ostatni raz w 2023 roku wystartował Parkrun Grudziądz po trasie wyznaczonej ścieżkami lasu komunalnego. Jak przystało na okolicznościową edycję biegu stroje uczestników stosowne do sytuacji. Z powodu ogromnej kałuży w miejscu zwyczajowego startu przesunięto go o kilkadziesiąt metrów. Jak zwykle humory biegaczy i piechurów wyśmienite. 📢 Opuszczone kościoły w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Tu mieli odprawiać czarną mszę, były też zapasy w kisielu Ginące, opuszczone miejsca - kaplice, zrujnowane kościoły widma - takie obiekty natrafić można w Kujawsko-Pomorskiem. Wśród tych ostatnich szczególne zaciekawienie wzbudza świątynia poewangelicka w Zrazimiu. Kilka lat temu, jak donosiły lokalne media, miały się tu rozegrać sceny niczym z horroru. Niektórzy mówili nawet o odprawianej tu czarnej mszy. Opuszczonych kościołów w województwie kujawsko-pomorskim jest jednak więcej. Niektóre słynęły z dyskotek i zapasów w kisielu. Oto ich lista.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wspaniałe gotyckie kościoły w naszych miastach – niezwykła kapsuła czasu Kościoły wzniesione w chrześcijańskich już, a jednak wciąż barbarzyńskich czasach, to budowle, które nieprzerwanie od średniowiecza zachwycają. Pełnią nie tylko funkcję sakralną, ale są także żywym świadectwem kunsztu dawnych budowniczych. 📢 Dziesięć żubrów ma zostać przeniesionych z Puszczy Białowieskiej w Bory Tucholskie Za dwa – trzy lata dziesięć żubrów ma zostać przeniesionych z Puszczy Białowieskiej w Bory Tucholskie. - Może to będzie dobre żubrów, ale nie dla ludzi – komentują rolnicy. 📢 Nowe zasady waloryzacji emerytur 2024. Zmiany w tabeli netto i brutto po wyborach Wiemy coraz więcej na temat waloryzacji emerytur w 2024. Poprzedni rząd proponował latem procentową waloryzację emerytur i rent na poziomie 12,3%, ale w kuluarach mówiło się także o waloryzacji kwotowej najniższych świadczeń. Wiemy już, że po zmianie rządu waloryzacji procentował nie będzie.

📢 Horoskop na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Te osoby czeka miłość, szczęście, pieniądze i zdrowe życie Horoskop na cały 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku mówi, co nas czeka w miłości, zdrowiu i finansach. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Co wydarzy się w życiu Barana i Ryb? Czy na Koziorożca i Panny czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Wodnikom? Sprawdź, co Cię czeka 2024 roku. Oto najnowszy horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. 📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Eurojackpot Lotto - 29.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 29.12.2023 roku. 📢 Kompletnie pijany kierowca spowodował kolizję w Grudziądzu. Jechał bez uprawnień Do kolizji trzech samochodów osobowych doszło w piątek (29 grudnia) rano na ul. Paderewskiego w Grudziądzu. Do zdarzenia doprowadził kompletnie pijany kierowca volkswagena. Dodatkowo mężczyzna nie miał prawa jazdy. Został ukarany wysokim mandatem, będzie też odpowiadał przed sądem.

📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Oto najrzadsze znaki zodiaku. Osób spod tych znaków zodiaku jest najmniej! Jakie są najrzadsze znaki zodiaku? Osób spod którego znaku zodiaku jest najmniej? Warto wiedzieć, jaki jest najrzadszy znak zodiaku i jakie ma cechy charakteru. Sprawdź, czy Twój znak zodiaku jest na liście najrzadszych. Oto znaki zodiaku, które występują najczęściej i najrzadziej. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Chełmno ma 790 lat. Wyjątkowy koncert w Kinoteatrze Rondo - zobacz zdjęcia W Chełmnie świętują 790. rocznicę lokacji miasta. W czwartek (28 grudnia 2023) w Kinoteatrze Rondo zorganizowano uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Nie zabrakło też urodzinowego tortu. Wydarzenie poprowadziła Gabriela Ułanowska. 📢 Razem od pół wieku. Grażyna i Włodzimierz Tobolscy z Grudziądza: "Jesteśmy spełnieni". Medale dla par świętujących Złote Gody Wiara, nadzieja i miłość to według Grażyny i Włodzimierza Tobolskich „recepta” na długi i zgodny związek. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Grudziądzu wręczono 34. parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ceremonia była podzielona na dwie tury.

📢 Pary z Grudziądza świętują Złote Gody. Prezydent Glamowski: - Jesteście strażnikami tego co najważniejsze: rodziny. Zdjęcia Medale za wieloletnie pożycie małżeńskie przyznawane są przez prezydenta RP. Mają ogromną wartość symboliczną. Jest to wyraz uznania dla par, które przez wiele lat utrzymują silne więzi i wspólnie pokonują trudności życiowe. W Urzędzie Stanu Cywilnego wręczono medale 34 parom. Ceremonia była podzielona na dwie tury.

📢 Oto dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, przystrojony na święta. Zobaczcie zdjęcia! Nie tak dawno głośno było o nowo rozpoczętym związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Para miała w tym roku możliwość współpracować ze sobą jako duet przy produkcji znanego i lubianego przez miliony Polaków programu “Pytanie na śniadanie”. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Laura Michnowicz - zdjęcia po zmianie wizerunku. Taką przeszła metamorfozę po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - wyliczenia po wyborach. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto 13 emerytury Trzynasta emerytura to istotne zasilenie budżetu seniorów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Teraz wiadomo już, że w 2024 roku zostanie wypłacona 13. i 14. emerytura. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024 potwierdził, że są na to pieniądze. Przewidywany wskaźnik waloryzacji marcowej ma wynieść 12,3 proc., zatem "trzynastki" będą spore. Mamy tabele wyliczeń prognozowanej trzynastej emerytury, jaka może wpłynąć na konta seniorów w 2024 roku. Zobacz. 📢 Te kwiaty i rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze. Te rośliny są idealne do sypialni Niektóre domowe rośliny mają zdolność oczyszczania powietrza ze szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, takich jak toluen, benzen, formaldehyd, amoniak, ksylen. Takie rośliny nie tylko dbają, by powietrze, którym oddychamy, było czystsze, ale także pięknie wyglądają i są ozdobą domu czy mieszkania. Zobacz, jakie rośliny warto kupić do domu, by mieć czystsze powietrze.

📢 Trzy miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim odzyskują prawa miejskie: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół 1 stycznia 2024 roku w Polsce przybędą 34 nowe miasta, w tym w Kujawsko-Pomorskiem trzy: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół. Tym samym liczba miast w województwie wzrośnie z 53 do 56. 📢 Te domowe rośliny są trujące dla kotów. Nie trzymaj ich w domu, jeśli masz kota Kot to jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych. Koty są ciekawskie i wszędobylskie. Koty często podgryzają różne rośliny, by w ten sposób oczyścić układ pokarmowy z kulek sierści, którą połknęły myjąc się. Najlepiej jeśli jest to trawa przeznaczona dla kotów, gdyż rośliny, które mamy w domach, mogą być dla kotów trujące. Zobacz, jakich roślin twój kot nie może jeść, gdyż mogą mu bardzo zaszkodzić.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Taka jest prywatnie Martyna Byczkowska, czyli Aniela z "1670". Aktorka zachwyca urodą na ekranie "1670" to nowy serial na Netflixie, który bije rekordy popularności w Polsce. W jedną z głównych ról, Anieli, córki szlachcica Jana Pawła, wcieliła się młoda aktorka Martyna Byczkowska. Na ekranie zniewala swoją naturalnością i urodą, a jaka jest na co dzień? Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Zobacz, co zrobić, by mieć szczęście, pieniądze i miłość w kolejnym roku. Lepiej unikaj... białego prania. Przesądy sylwestrowe i noworoczne Choć wielu z nas traktuje je z przymrużeniem oka, to jednak w wielu domach wciąż przestrzega się pewnych tradycji i rytuałów związanych z końcem starego roku i początkiem nowego. Przesądy sylwestrowe oraz noworoczne mają za zadanie zapewnić między innymi szczęście, miłość czy też pieniądze. Niektóre są bardzo powszechne, a inne niemal zapomniane. Przedstawiamy niektóre z nich.

📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła!

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Sylwester 2023 - tyle zarabiają gwiazdy na koncertach. Mamy stawki z ostatniego roku Przed nami sylwestrowa noc. Jak co roku będą organizowane imprezy miejskie pod chmurką. To zwykle duże imprezy, na których występują popularne gwiazdy muzyki. Największe imprezy organizowane są przez największe stacje telewizyjne i na nich pojawiają się najgorętsze nazwiska. A ile zarabiają na jednej nocy? Sprawdzamy ich zeszłoroczne zarobki. 📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Małgorzata Ostrowska - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Kajra i Sławomir - tak mieszkają. Zobacz stylowe wnętrza domu gwiazd disco polo Sławomir to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco polo. Jego przebój zna chyba każdy, nawet Ci którzy fanami tej muzyki nie są. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wraz z nim jego żona, która nie tylko towarzyszy mężowi na scenie ale sama bierze udział w programach, chociażby Taniec z gwiazdami. Sprawdzamy, jak wygląda ich domowe gniazdko.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

