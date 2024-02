Prasówka 1.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zasady tańszego prądu w określonych godzinach. Takie są możliwe taryfy do włączenia [1.02.2024 r.]”?

📢 Zasady tańszego prądu w określonych godzinach. Takie są możliwe taryfy do włączenia [1.02.2024 r.] Ceny prądu do końca czerwca są zamrożone. Dzięki temu nasze rachunki są znacznie niższe, bo na poziomie tych z 2022 roku. Aby dodatkowo zminimalizować koszty, warto rozważyć oferty różnych dostawców energii, zwłaszcza taryfy oferujące tańszy prąd w określonych godzinach. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące taryf G11 i G12 oraz korzyści związane z wyborem tych ostatnich.

📢 Siostra Anny Przybylskiej - tak wygląda Pani Agnieszka. Zobaczcie, jak żyje na co dzień [1.02.2024 r.] Agnieszka Kubera to starsza siostra wspaniałej aktorki Anny Przybylskiej. Wybrała jednak zupełnie inną drogę zawodową i na co dzień trzyma się z dala od blasku fleszy. W mediach społecznościowych pielęgnuje pamięć o uwielbianej przez widzów siostrze. Wystąpiła również w filmie "Ania", który wspomina zmarłą aktorkę. Oto jak wygląda i żyje na co dzień.

📢 Mamy horoskop na weekend 2-4 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [1.02.2024 r.] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 2-4 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Natalia Nykiel na gorących zdjęciach - wakacje w bikini na Filipinach. Tak piosenkark azachwyca swoją figurą [1.02.2024 r.] Piosenkarka znana z zamiłowania do elektronicznych brzmień i wyrazistych stylizacji Natalia Nykiel pokazała zdjęcia z wakacji na Filipinach, gdzie prezentuje się na plaży w bikini. - Było super odciąć się kompletnie od internetu na kilka dni – przyznaje. Zobacz prywatne, gorące zdjęcia 29-letniej Natalii Nykiel. Tak ubiera się królowa polskiego electro popu.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS [1.02.2024 r.] Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia. 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Tak rozpoznasz teraz nieoznakowany radiowóz - oto kilka szczegółów. Po tym można poznać samochód policyjny [1.02.2024 r.] Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych a także specjalny numer boczny. Jak jednak rozpoznać nieoznakowany radiowóz? Zobaczcie, po czym można poznać policyjny samochód. 📢 Oto modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia [1.02.2024 r.] Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci.

📢 Na zwolnieniu lekarskim pracownik ma dostawać nie 80 proc., a 100 proc. pensji? [1.02.2024 r.] Rząd planuje wprowadzić zmiany w „L-4”. To ZUS ma wypłacać wynagrodzenie od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Jest też pomysł, żeby to było nie 80 %, a 100 % procent pensji. 📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [1.02.2024 r.] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny luty 2024 [1.02.2024 r.] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Tego nie dodawaj do sałatki. Oto najgorsze dodatki - przez to sałatki są niezdrowe i kaloryczne [1.02.2024 r.] Jakie dodatki do sałatki są najgorsze? Czego lepiej nie dodawać do sałatki? Sałatka może wydawać się jednym z najzdrowszych dań nie tylko przy odchudzaniu ale i w codziennej diecie. Okazuje się jednak, że wystarczy jeden dodatek, by zdrowa sałatka stała się bardzo kaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Zebraliśmy najgorsze dodatki do sałatek. Zobacz teraz w naszej galerii, jakich produktów lepiej nie dodawać do sałatki.

📢 Takie warzywa i owoce są zdrowsze po ugotowaniu niż na surowo. Zaskakujące tajniki [1.02.2024 r.] Wiele osób zadaje sobie pytania, które warzywa są zdrowsze - surowe czy gotowane? Czy gotowane warzywa tracą witaminy? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Okazuje się, że niektóre warzywa i owoce są znacznie zdrowsze po ugotowaniu niż jedzone na surowo! Warto wiedzieć, które produkty zyskują jeszcze więcej wartości odżywczych, kiedy są ugotowane. Zobacz więcej.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn bohaterki programu "Dagmara szuka męża". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [1.02.2024 r.] Dagmara Kaźmierska w programie "Królowe życia" występowała często w towarzystwie swojego syna Conana Kaźmierskiego. Teraz można ich oglądać razem w show "Dagmara szuka męża". Obecnie, Conan, jak sam siebie nazywa - "Conan Bestia," jest studentem medycyny, a jego życie pełne jest przeróżnych aktywności. Prześledźmy, jak wygląda jego życie prywatne oraz co planuje na przyszłość. 📢 Ulga na dziecko 2024 roku. Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi prorodzinnej [1.02.2024 r.] Rusza sezon podatkowy a wraz z nim dla wielu osób to czas na zwroty nadpłaconego podatku lub możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Niestety w 2024 roku nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Jest kilka wyjątków, które sprawią, że nie dostaniemy pieniędzy na dziecko. Zobaczcie, kiedy ulga prorodzinna nie będzie nam przysługiwać.

📢 Najgorsze matki według znaku zodiaku. Zobacz znaczenie znaków zodiaku kobiet [1.02.2024 r.] Z horoskopu możemy się wiele dowiedzieć. To właśnie z nich możemy się dowiedzieć, które znaki zodiaku są rodzinne, które kochają życie towarzyskie, a które uwielbiają swoją pracę. Sprawdziliśmy, które znaki zodiaku według horoskopu nie najlepiej odnajdują się w roli matki. Zobaczcie, kto jest na liście.

📢 Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa [1.02.2024 r.] Najpiękniejsza. Tak można podsumować, postać Poli Raksy, w której to podkochiwała się cała Polska. I nie jest to moja odważna teza, a tylko kilka z komentarzy, jakie można spotkać pod zdjęciami aktorki znanej z m.in. “Czterej pancerni i pies”. 📢 Takich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [1.02.2024 r.] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [1.02.2024 r.] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Smolasty. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów [1.02.2024 r.] Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut!

📢 Tabela netto trzynastych emerytur 2024 - oto stawki. Takie mogą być dodatkowe świadczenia [1.02.2024 r.] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Te osoby dostaną 13. pensję jeszcze w 2024 roku. Wiemy kto jest na liście do wypłat [1.02.2024 r.] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie pracowników budżetówki. Ta grupa ma te pieniądze gwarantowane, jednak trzynaste pensje wypłacane są nie tylko osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym. Zobaczcie, kto jeszcze dostanie trzynastą wypłatę i ile będzie ona wynosić w 2024 roku. 📢 Tak żyje i wygląda syn Justyny Steczkowskiej. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach [1.02.2024 r.] Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Dodatek osłonowy 2024 - ile się dostanie? Mamy tabele wyliczeń dla różnych gospodarstw [1.02.2024 r.] Dodatek osłonowy na rok 2024 powraca, oferując wsparcie Polakom w zmaganiach z ubóstwem energetycznym oraz rosnącymi kosztami związanymi z gazem i żywnością. Wniosek o uzyskanie tego dodatku można składać do końca kwietnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kto ma prawo do bonusu osłonowego oraz jakie są jego wysokości. 📢 Joanna Kulig - tak mieszka i żyje popularna aktorka. Życie zawodowe i prywatne gwiazdy [1.02.2024 r.] Joanna Kulig to znana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Jest uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno, gdyż znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Brała udział w wyborze tegorocznych nominowanych do najważniejszych nagród w świecie filmu - Oscarów. Aktorka była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki", odsłoniła pamiątkową tablicę oraz promowała swój film. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Tak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. Lider "Budki Suflera" ma trzech synów: Piotra, Wojciecha i Krzysztofa Jr [1.02.2024 r.] Krzysztof Cugowski to znany polski muzyk i piosenkarz, lider kultowego zespołu "Budka Suflera". Ma niesamowity, charakterystyczny głos, mocny, chropowaty, a skala głosu sięga dużo wyżej ponad górne C tenora. Jego najbardziej znane utwory to "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o Dolinie", "Jest taki samotny dom". Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i Krzysztofa Juniora. Synowie są bardzo podobni do ojca. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Krzysztofa Cugowskiego. 📢 Oto dom Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka spodziewa się drugiego dziecka [1.02.2024 r.] Pechowo rozpoczął się rok 2024 dla Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka niespodziewanie została zwolniona z Telewizji Polskiej, choć wiązała ze stacją duże nadzieje. Teraz jednak całą swoją energię skupia na rodzinie. Już niedługo bowiem na świecie pojawi się jej kolejne dziecko. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [1.02.2024 r.] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń w styczniu. Takie mogą być podwyżki od marca [1.02.2024 r.] Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Są też pierwsze wyliczenia na podstawie rocznej inflacji. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [1.02.2024 r.] Teleturniej "Koło Fortuny" dostarcza Polakom rozrywki już od kilkudziesięciu lat. Program powstał na licencji amerykańskiej. Pierwszym prowadzącym polskiej wersji "Koła Fortuny" był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą - Magda Masny. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a w pamięci Polaków wciąż obecne są legendy polskiego "Koła Fortuny". Zobaczcie, jak teraz wyglądają pierwsi prowadzący teleturniej "Koło Fortuny" - Wojciech Pijanowski i Magda Masny.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Takie mogą być dodatkowe emerytury dla seniorów w kwietniu [1.02.2024 r.] Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Oto najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte [1.02.2024 r.] Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [1.02.2024 r.] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [1.02.2024 r.] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [1.02.2024 r.] Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [1.02.2024 r.] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary. 📢 Te rośliny warto posiać w styczniu. Będziesz mieć balkon i ogród pełen kwiatów i warzyw - zobacz, co teraz siać [1.02.2024 r.] Niektóre rośliny - kwiaty, warzywa czy zioła - warto posiać w styczniu. Te rośliny posiane zimą zaowocują i wydadzą plony już podczas pierwszych cieplejszych dni wiosny. Są rośliny, które warto posiać w styczniu, aby wiosna była kolorowa i pełna kwiatów. Co warto siać w styczniu? Zobacz teraz, jakie warzywa i kwiaty posiać w styczniu. Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie kwiaty i warzywa warto wysiać w styczniu.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia [1.02.2024 r.] Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [1.02.2024 r.] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [1.02.2024 r.] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [1.02.2024 r.] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [1.02.2024 r.] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [1.02.2024 r.] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [1.02.2024 r.] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [1.02.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [1.02.2024 r.] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Najlepsze rasy psów do bloku. Te psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku [1.02.2024 r.] Pies to idealny przyjaciel rodziny, warto jednak pamiętać że jest zwierzęciem i kierują nim instynkty. Dlatego tak ważne jest zaspokojenie psich potrzeb, którymi nie jest tylko pełna miska i spacer na potrzeby fizjologiczne. Czworonogom potrzebne jest wybieganie, ale i zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego. Zobaczcie, które psy idealnie nadają się do mieszkania w bloku.

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [1.02.2024 r.] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie W środę (31.01.2024) nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Po 34 latach służby i 19 latach kierowania komendą PSP w Żninie, st. bryg. Grzegorz Rutkowski zdał swoje obowiązki. Nowym p.o. komendanta na dwa miesiące został st. bryg. Paweł Filipiak, jego dotychczasowy zastępca.

📢 Ranking 6 najlepszych miejsc na zimowy urlop all inclusive. Słońce, plaże i dodatkowe atrakcje za niecałe 1900 zł Szukacie miejsca na zimowy urlop, gdzie temperatura powietrza jest wysoka, a ceny wycieczek all inclusive niskie? W naszej galerii znajdziecie ranking 6 takich miejsc, gdzie nasiąknięcie słońcem w lutym 2024 bez wydawania majątku. To gotowe pomysły na wycieczki w ferie zimowe, na walentynki czy po prostu na ucieczkę przed zimową pluchą. Sprawdźcie, gdzie wypoczynek jest najtańszy!

📢 Savoir vivre w restauracji. W ten sposób narobisz sobie wstydu - tego nigdy nie rób Restauracje chętnie odwiedzamy podczas urlopu, by uczcić szczególne okazje lub po prostu spędzić miło czas z bliskimi. Warto zastosować się do pewnych wskazówek, by pozostawić po sobie dobre wrażenie. Podpowiadamy czego nie należy robić w restauracji. Przez pewne zachowania możemy narobić sobie wstydu. 📢 W Inowrocławiu żołnierze WOT odebrali akty nominacji. Mamy zdjęcia z uroczystości Grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej odebrała akty nominacji na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość odbyła się w koszarach przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu, gdzie stacjonuje 82 batalion lekkiej piechoty wchodzący w skład 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 📢 Zasiłek pogrzebowy 2024 wkrótce wzrośnie? Możliwa bardzo wysoka podwyżka świadczenia Czy już wkrótce wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Takie są plany. Możliwa jest podwyżka świadczenia nawet o kilka tysięcy złotych. Nową stawkę zdradzają przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Zobacz, ile wkrótce może wynosić zasiłek pogrzebowy.

📢 Oni dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową 2024. Zobacz, kto musi się stawić W tym roku wezwanie do stawienia się na obowiązkową kwalifikację wojskową otrzyma ponad 200 tysięcy osób. Ruszy ona już wkrótce. Zobacz, kto może spodziewać się wezwania.

📢 Seksowna żona Marcina Gortata na zdjęciach. Tak żyje Żaneta Gortat-Stanisławska! Marcin Gortat to były koszykarz NBA, a dr Żaneta Gortat-Stanisławska - businesswoman, producent kosmetyków. Od 2021 roku są małżeństwem. Bardzo cenią sobie prywatność. Dotarliśmy jednak do zdjęć żony Marcina Gortata. Wygląda na nich bardzo seksownie. Musicie je zobaczyć! 📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień polski skoczek. Magda i Hania to jego największe skarby Aleksander Zniszczoł był jednym z najlepszych polskich skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Na co dzień jest w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły.

📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku. 📢 WOŚP 2024 Łasin. Ile pieniędzy zebrano? Tak było na koncertach WOŚP 2024 Głośno i skutecznie zagrała orkiestra WOŚP 2024 w Łasinie. Gorąco było na imprezie z występami, koncertami i licytacjami w domu kultury w Łasinie. Zobaczcie ile pieniędzy zebrał sztab WOŚP 2024 w Łasinie. 📢 Wyjątkowy medal dla Władysława Fliegera z Chełmna - "Zasłużony dla wojsk inżynieryjnych". Zdjęcia Władysław Flieger, w poniedziałek (29.01.2024) został odznaczony przez szefa zarządu Inżynierii Wojskowej - zastępcę Inspektora Rodzajów Wojsk DGRSZ gen. bryg. Marka Wawrzyniaka. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji 3 Pułku Saperów w Chełmnie.

📢 Finał WOŚP 2024 w Rypinie. Koncert lokalnych artystów i licytacje - zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie 28 stycznia w Rypińskim Domu Kultury został zorganizowany koncert z okazji 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed publicznością z Rypina i powiatu wystąpili lokalni artyści. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Studniówka 2024 I LO w Grudziądzu. Tak bawili się maturzyści - zobaczcie zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu bawili się w sali Hotelu Rudnik. Ich studniówka została zorganizowana z dużą pompą. Zobacz zdjęcia!

📢 Co dzieje się w życiu ludzi, którzy wygrali w totka? Małżeństwo z Kujaw i Pomorza jest na zasiłkach Szwedzcy naukowcy przebadali szczęśliwców, którzy wygrali fortunę w miejscowym Lotto i przyjrzeli się ich losom. Spodziewalibyście się tego po kobietach? 📢 Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt Zazwyczaj były do siebie bardzo podobne, a luksusów nie było. Pokoje, łazienki, kuchnie z lat 60., 70., i 80. nie przypominają tych współczesnych. Przedpokój z boazerią, półkotapczany, górnopłuki, meblościanki, kuchenny mleczny kredens i podkręcane ławy odeszły w niepamięć. Jednak niektóre kultowe meble powracają w wersji vintage. Zobacz mieszkania z czasów PRL. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Te aneksy kuchenne to hit – najlepsze projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz, jak modnie możesz urządzić kuchnię połączoną z salonem Salon połączony z kuchnią to bardzo modny i funkcjonalny pomysł na projekt wnętrza. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi zarówno na dużym metrażu, jak i w niewielkiej kawalerce. Zobacz, jak zaaranżować kuchnię otwartą na salon. Zobacz wyjątkowe projekty zespołu Doroty Szelągowskiej.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany. 📢 Mamy stawki za abonament RTV - wyliczenia na 2024 rok. Tyle trzeba będzie płacić od nowego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.