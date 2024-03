Prasówka 1.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotto - wyniki 29.02.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus”?

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną [1.03.2024] Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule. 📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024 - tabela brutto. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [1.03.2024] W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy i początek wiosny [1.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przełom zimy i wiosny? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Katherine Kelly Lang, czyli Brooke z serialu "Moda na sukces" - tak teraz wygląda 62-letnia aktorka [1.03.2024] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Niedawno na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Teraz ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". 📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" [1.03.2024] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [1.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! [1.03.2024] "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście!

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi [1.03.2024] Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [1.03.2024] Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak można starać się o umorzenie długów za abonament RTV. Niektórzy w ogóle nie muszą płacić [1.03.2024] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć albo rozłożyć na raty dług z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV. Trzeba złożyć wniosek w tej sprawie i dobrze go umotywować. 📢 Teresa Werner ostatnio wyznała miłość. Taka jest na co dzień królowa śląskich szlagierów [1.03.2024] Teresa Werner, mimo upływu lat, wciąż gromadzi tłumy fanów na swoich koncertach. Artystka dużo podróżuje i koncertuje, nagrywa teledyski. Ostatnio zdradziła coś swoim wielbicielom.

📢 Tak wygląda w środku posiadłości szefa JW Construction. Tak się urządzili Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski [1.03.2024] Bajkowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nad Jeziorem Zegrzynskim. 28-latka i jej 48 lat starszy partner wraz z synkiem wiodą luksusowe życie w ich posiadłości. Zobacz na zdjęciach, jak się urządzili.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [1.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [1.03.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [1.03.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad [1.03.2024] Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [1.03.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat! 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [1.03.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [1.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [1.03.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Dieta niskowęglowodanowa i keto. Co zamiast chleba, ryżu, ziemniaków, makaronu i płatków? [1.03.2024] Na wielu dietach (m.in. ketogenicznej i low carb) założeniem jest ograniczenie węglowodanów. Rezygnacja z pieczywa, ziemniaków, ryżu, makaronu czy płatków rodzi pytanie czym zastąpić te produkty. Mamy super patenty. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [1.03.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [1.03.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić [1.03.2024] Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów. 📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają [1.03.2024] Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem [1.03.2024] W butikach w Kujawsko-Pomorskiem pojawiły się już nowe kolekcje ubrań na wiosnę 2024. Widać już jakie są trendy. Zobacz w galerii najmodniejsze okrycia wierzchnie. Te kurtki, płaszcze, bluzy i kardigany są modowym HITEM. 📢 Tak wygląda dziś Sandra. Jej hity w latach 80. znali wszyscy. Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] Sandra to niemiecka piosenkarka, która w latach 80. odnosiła olbrzymie sukcesy. Jej piosenki takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima" do dziś są wielkimi przebojami. Artystka ciągle koncertuje i przyciąga na swoje występy tłumy fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra. 📢 Katarzyna i Cezary Żak - oto ich dom na Mazurach. Mamy zdjęcia tej posiadłości [1.03.2024] Katarzyna i Cezary Żak to znane i lubiane twarze polskiego ekranu. Swoją popularność zdobyli dzięki wybitnym kreacjom w kultowych serialach komediowych, takich jak "Miodowe lata" i "Ranczo". Z dala od świata show-biznesu para zbudowała sobie swoje własne, wyjątkowe miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak wygląda ich dom na Mazurach.

📢 Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 [1.03.2024] Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba m.in. zająć się pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz jakie drzewa i krzewy przycinamy przed nastaniem wiosny, a jakich absolutnie nie należy teraz ciąć. 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [1.03.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień gwiazda KSW. Bajkowy widok z okien [1.03.2024] Mamed Chalidow to jeden z najbardziej znanych i popularnych sportowców w sztukach walki w Polsce. Gwiazda KSW na co dzień mieszka w imponującej posiadłości na łonie natury pod Olsztynem. Mamed Chalidow to miłośnik kotów, zapalony wędkarz. W sobotę 24 lutego stoczył z Tomaszem Adamkiem jedną z największych walk w historii KSW i zarobi fortunę. Tak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow. 📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu [1.03.2024] Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

📢 Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2024 - oto wyliczenia. Marcowe podwyżki obejmą także dodatki [1.03.2024] Już wkrótce długo wyczekiwana waloryzacja rent i emerytur. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostaną powiększone o wskaźnik waloryzacji. Wzrosną także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie. 📢 Tak wygląda córka boksera Tomasza Adamka. Weronika chciała być modelką, ale poszła w ślady mamy [1.03.2024] Weronika Adamek to młodsza z dwóch córek słynnego boksera Tomasza Adamek. Marzyła o karierze modelki i trzeba przyznać, że na zdjęciach potrafi wyglądać olśniewająco. Przed rokiem skończyła jednak studia pielęgniarskie. Na co dzień mieszka i żyje w USA. Tak wygląda młodsza córka Tomasza Adamka. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy ogórkowej. Przez to ogórkowa traci tradycyjny smak [1.03.2024] Zupa ogórkowa to tradycyjne polskie danie, jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa zupa z ogórkami kiszonymi jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę ogórkową często popełniamy błędy, przez które danie traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie ogórkowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy ogórkowej.

📢 Tak na co dzień wygląda Luna. To ona będzie reprezentować nas Eurowizji utworem "The Tower" [1.03.2024] Luna, obecnie w centrum uwagi jako wybrana reprezentantka Polski na Eurowizji, wznosi swoją sztandarową piosenkę "The Tower" na międzynarodową scenę muzyczną. Wewnętrzne preselekcje przyznają jej 34 punkty, wyprzedzając minimalnie inne talenty, w tym Justynę Steczkowską. Ale kim jest ta tajemnicza artystka? 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [1.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy. 📢 Takie imiona mają najgorsze teściowe. Według znaczenia imion one lubią się wtrącać [1.03.2024] Bez wątpienia, dla wielu młodych małżeństw, teściowa może stanowić nie lada wyzwanie. Niejednokrotnie słyszymy opowieści o napiętych relacjach z nią, które dotykają zarówno zięć, jak i synowych. Sprawdziliśmy w Wielkiej Księdze Znaczenia Imion imiona, które mogą nosić wredne teściowe.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek [1.03.2024] Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP. 📢 Ilona Ostrowska, czyli Lucy z "Rancza". Taka promienieje teraz kończąca 50 lat aktorka [1.03.2024] Wielką popularność zdobyła dzięki roli Lucy w serialu Ranczo. Widzowie pokochali jej aktorską kreację. Ilona Ostrowska świętuje w tym roku 50. urodziny i przyznać trzeba, że promienieje. Aktorka nie stroni od odważnych, odsłaniających ciało stylizacji. Zobaczcie, jak teraz wygląda popularna Lucy, jak się ubiera pięćdziesięcioletnia gwiazda. Jej zdjęcia pokazujemy w tekście niżej i naszej galerii.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy [1.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami [1.03.2024] Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 Lucy z "Rancza" ma piękną i zdolną córkę - zdjęcia. Miłosława Borcuch kończy w tym roku 18 lat [1.03.2024] Miłosława Borcuch - córka Ilony Ostrowskiej, popularnej Lucy z serialu "Ranczo" i reżysera Jacka Borcucha, kończy w tym roku 18 lat. Jak teraz wygląda młoda aktorka i czy na dobre pójdzie w ślady swoich sławnych rodziców? Owoc miłości dawnych małżonków pokazujemy w tekście niżej i naszej galerii.

📢 Tak wygląda 19-letnia córka Monici Bellucci - Deva. Urodę odziedziczyła po matce [1.03.2024] Monica Bellucci uznanwana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd. Aktorka i modelka od dekad zachwyca swoją urodą. Pomimo 59-lat wciąż nie zwalnia tempa i budzi podziw zgrabną sylwetką oraz młodzieńczym blaskiem. Monica Bellucci ma córkę Devę - wszystko wskazuje na to, że pójdzie ona w ślady słynnej matki. Oto jak wygląda!

📢 Tak wygląda dziś Shakin Stevens. Wkrótce skończy 76 lat! Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] Shakin Stevens to walijski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego piosenki takie jak "Give Me Your Heart Tonight", "Oh Julie" czy "You Drive Me Crazy" znali wówczas wszyscy. Artysta do dziś ma wielu fanów także w Polsce. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Shakin Stevens.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat [1.03.2024] Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii". 📢 Emerytury nauczycieli po waloryzacji. Tyle będą dostawać byli nauczyciele w 2024 roku [1.03.2024] Emerytura to świadczenie wypłacane seniorom po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu kariery zawodowej. Jej wysokość zależy od składek jakie odłożyliśmy na koncie emerytalnym w ZUS. Sprawdziliśmy, na jakie emerytury mogą liczyć osoby pracujące w zawodzie nauczyciela po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [1.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Klaudia Kulawik z "Mam Talent" - tak po 15 latach wygląda gwiazda pierwszej edycji show [1.03.2024] Rusza 15. sezon popularnego programu "Mam Talent". To okazja do przypomnienia, jakie były początki. W pierwszej edycji serca jury i publiki podbiła 11-letnia Klaudia Kulawik. Dziewczynka zebrała wówczas owacje na stojąco za wykonanie utworu Czesława Niemena. Dziś Klaudia to dorosła, piękna kobieta. Jak potoczyły się jej losy po programie i jak wygląda - pokazujemy w naszej galerii. 📢 Tak luksusowo żyje Karolina Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. Żona Piotra Kraśki zarządza stadniną koni w Gałkowie [1.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko, żona dziennikarza Piotra Kraśki, jest zapaloną amazonką, od wielu lat prowadzi stadninę koni w mazurskim Gałkowie, a także trenuje przyszłych jeźdźców. To u niej spotykają się znani artyści, dziennikarze, biznesmeni. Ona sama także jest doświadczoną bizneswoman, realizuje wiele cennych projektów. Jak spędza czas, kto u niej gości, gdzie wypoczywa Karolina Ferenstein-Kraśko? O tym przeczytacie niżej i w naszej galerii.

📢 Oto modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia [1.03.2024] Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie. 📢 Takich 10 złotych szukają kolekcjonerzy. Ten banknot 10 złotych może być wart kilka tysięcy [1.03.2024] Posiadanie banknotu o nominale 10 złotych może okazać się nieocenione, gdyż niektóre z nich mogą być warte znacznie więcej niż ich wartość nominalna. Kolekcjonerzy gotowi są zapłacić za nie nawet ponad 1500 złotych. Co takiego sprawia, że te drobne banknoty zyskują na wartości?

📢 Oto odważne zdjęcia Cleo. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem na zdjęciach [1.03.2024] Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm [1.03.2024] Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: - Nie widzę protestów ludzi: "dlaczego spalacie węgiel"? A powinny być! Choć planowana budowa spalarni RDF-u na terenie OPEC-u wywołuje wiele emocji, to podczas spotkania na jej temat rozmawiano rzeczowo. Na pytania mieszkańców odpowiadali fachowcy. 📢 Tajemniczy skarb spod Chełmna robi wrażenie! Teraz trafi do muzeum w Biskupinie Konserwator wojewódzki w Toruniu podjął decyzję - ponad 500 zabytkowych przedmiotów ze skarbu znalezionego pod Chełmnem trafi do muzeum w Biskupinie.

📢 Tak wygląda dziś Paul Young, idol nastolatek w latach 80. XX wieku. Zobaczcie zdjęcia! Paul Young to brytyjski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego hit "Every Time You Go Away" był na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych, a teledysk to tego utworu zdobył rok później nagrodę Brit Awards. Nie tylko pięknie śpiewał, ale również rozkochiwał w sobie fanki. W latach 80. był idolem nastolatek. Zobaczcie, jak dziś wygląda Paul Young.

📢 Tragiczny pożar w gminie Tłuchowo. Spłonął niepełnosprawny mężczyzna Do tragicznego pożaru doszło w budynku wielorodzinnym w miejscowości Koziróg Rzeczny. W jednym z mieszkań spłonął niepełnosprawny mężczyzna. 📢 Pożar w Grudziądzu. Policjanci uratowali starszego mężczyznę z płonącego domu Dwaj grudziądzcy policjanci, gdy jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru, z płonącego domu usłyszeli wołanie o pomoc. Wyprowadzili w bezpieczne miejsce starszego mieszkańca, który przed ogniem schronił się w piwnicy. 📢 Najbardziej nietypowe polskie nazwiska. Niektórzy chcą od razu je zmieniać Nazwisko to najprościej mówiąc nazwa rodziny, do której należy posiadacz danego nazwiska. To także podstawa naszej identyfikacji. Imię i nazwisko to również pierwsze czego zwykle dowiaduje się o nas nowopoznana osoba. Niestety czasem nazwiska mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. Zebraliśmy dla Was najbardziej nietypowe nazwiska, z którymi posiadacze chętnie się rozstają.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Przy tych chorobach lepiej nie jeść bananów. Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na te owoce Banany to ulubione owoce Polaków, które nie rosną w naszym kraju. Zaletą bananów jest ich dostępność, łatwa forma spożywania i kaloryczność. To idealne drugie śniadanie. Choć mają one bardzo wiele plusów nie każdy powinien spożywać te pyszne żółte owoce. Kiedy lepiej unikać bananów? Sprawdziliśmy. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Oto synowa Marty Lipińskiej znanej m.in. z roli Michałowej. Też jest bardzo znaną aktorką Marta Lipińska to aktorka wybitna, która kreując swoje role potrafiła nadać im niepowtarzalny charakter. Szczególnie mocno kojarzona jest z rolą Michałowej, będącej żywiołową gospodynią na plebanii w serialu Ranczo.

📢 Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę 2024. Te zapachy warto wybrać - są modne, świeże i trwałe Najlepsze perfumy męskie na wiosnę to zapachy, które są lekkie i świeże a jednocześnie trwałe. Perfumy to doskonały pomysł na prezent dla męża, chłopaka, taty, brata czy przyjaciela. Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Jakie zapachy wybrać? Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę - to idealne zapachy dla mężczyzny. Listę TOP 10 podajemy w naszej galerii.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Gala sportu w Sicienku. Stypendia także za działalność artystyczną [zdjęcia] To już piąta gala zorganizowana w murach SP w Sicienku. Władze gminy doceniły młodych sportowców i osoby odnoszące sukcesy artystyczne w tańcu, śpiewie, aktorstwie, fotografii i filmie.

📢 Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki Zamiokulkas, znany również jako "dolarowa roślina" lub "dolarowiec", jest doskonałą dekoracją wnętrza. Jednakże, czasem zdarza się, że zamiokulkas wydaje się marnieć - liście żółkną, brązowieją, a nawet odpadają, a roślina przestaje produkować nowe liście. Poniżej znajdziesz przepis na taki nawóz, który przywróci twojemu zamiokulkasowi blask i zdrowie. 📢 Emerytury stażowe 2024 - mamy tabelę wyliczeń. Niektórzy mówią o głodowych kwotach Większość osób decydujących się na emeryturę stażową otrzymywałaby świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej – wyliczyli eksperci z Biura Analiz Sejmowych. Zobaczcie, co wiemy o projekcie emerytury stażowej.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają.

📢 Oto apartament Zbigniewa Bońka w Rzymie. Tak wygląda jego żona Wiesława, razem są już ponad pół wieku! Zbigniew Boniek mieszka z żoną Wiesławą w dużym, ale klasycznie urządzonym apartamencie w Rzymie. Życie prywatne upływa mu na zabawach z wnukami, kibicowaniu piłkarzom i żużlowcom, jego pasją są także konie. Od 16 roku życia jest szczęśliwie związany z Wiesławie i powtarza, że "kocha ją tak samo, jak w dniu ślubu". Tak wygląda w środku mieszkanie Zbigniewa Bońka.

📢 Co na ścianę w kuchni? Kafelki, gres, cegła, beton, lustra, marmur - propozycje od znanych projektantów Urządzenie kuchni to nie lada wyzwanie. Ważny jest nie tylko dobór mebli i sprzętów, ale i wykończenie wnętrza. Sporo dylematów dostarcza ściana nad stojącymi szafkami. Zobacz w galerii jakie pomysły na nią mają znani z telewizyjnych programów projektanci Krzysztof Miruć, Dorota Szelągowska i Martyna Kupczyk.

