Prasówka 1.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego nie wolno robić w bloku. Takie obowiązują zakazy na klatkach i podwórkach [lista]”?

Prasówka 1.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie wolno robić w bloku. Takie obowiązują zakazy na klatkach i podwórkach [lista] Okazuje się, że są czynności, których nawet właściciele mieszkań w blokach nie mogą robić. Dotarliśmy do konkretnych zasad dotyczących korzystania z mieszkań, korytarzy, klatek schodowych, piwnic i placów przed budynkami. Tych rzeczy nie możemy robić, jeżeli mieszkamy w bloku. Istnieje szereg czynności, których zabronić może nie tylko spółdzielnia mieszkaniowa, ale także polskie prawo.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.05.23

📢 Tak mieszkają i żyją na Podlasiu Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! [1.05.2023] Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

Prasówka 1.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Tak w młodości wyglądała Anna Dymna. Była zniewalającą pięknością [zdjęcia] Zachwycała urodą w "Samych swoich", wzruszała w "Znachorze". Anna Dymna, bo o niej mowa, jest bez wątpienia jedną z najbardziej utalentowanych aktorek. W swoi dorobku ma kilkadziesiąt produkcji filmowych i teatralnych. W tym roku aktorka będzie obchodzić 72. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna. 📢 Tak kibice Twardych Pierników świętowali zwycięstwo w derbach w Bydgoszczy [zdjęcia] Arriva Twarde Pierniki wygrały 100:90 w Bydgoszczy i są blisko utrzymanie w PLK. Przez cały mecz duża grupa fanów toruńskiej drużyny zdzierała gardła w bydgoskiej Sisu Arenie. Po meczu długo razem z koszykarzami świętowali ten sukces. 📢 Bydgoskie Klasyki Nocą 2023. Motoryzacyjne perełki z regionu w jednym miejscu [zdjęcia - 1.05.2023 r.] Za nami największe w regionie spotkanie z klasyczną motoryzacją. Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki po raz kolejny zaprosiło na spotkanie miłośników nietuzinkowych samochodów i motocykli.

📢 Tragedia w Nowej Wsi. Z rzeki Drwęca wyłowiono zwłoki mężczyzny. Służby badają okoliczności sprawy W niedzielę 30 kwietnia po południu służby otrzymały wezwanie do Nowej Wsi, gdzie w rzece Drwęca odkryto ciało. Na razie nie udało się ustalić tożsamości zmarłej osoby. 📢 Derby dla Arrivy Twardych Pierników! Enea Abramczyk Astoria blisko spadku do I ligi! Decydowały ostatnie minuty Nieprawdopodobne emocje w Bydgoszczy. Arriva Twarde Pierniki pokonała w derbach Eneę Abramczyk Astorię Bydgoszcz. Torunianie mają lepszy bilans w dwumeczu i zepchnęli na ostatnie miejsce bydgoszczan. W środę ostatnie mecze rundy zasadniczej. 📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór [zdjęcia 1.05.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki.

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! [1.05.2023] Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! [1.05.2023] Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo", czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się wstecz, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Horoskop na majówkę i początek maja 2023. Dla tych znaków to będą najbardziej udane dni [1.05.2023] Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, dlatego najwyższy czas poznać horoskop na majówkę 2023. Dla kilku znaków zodiaku maj będzie udanym miesiącem, a fortuna zacznie im sprzyjać już w majówkę. Sprawdź, co tobie przepowiedzieli astrologowie. To będą pieniądze, a może awans lub pomyślność w miłości? Zobacz. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN [1.05.2023] Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy.

📢 Takie są najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? [1.05.2023] Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [1.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć [1.05.2023] Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy! 📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę [1.05.2023] Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament [1.05.2023] Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony [1.05.2023] Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź. 📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi [1.05.2023] Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej.

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia [1.05.2023] Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia [1.05.2023] Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat!

📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK [1.05.2023] Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała! 📢 Tyle dzieci i młodzież dostają kieszonkowego. Mamy dane od rodziców z regionie i nie tylko [1.05.2023] Kieszonkowe to temat, który prędzej czy później dotyczy każdego z rodziców. Kiedy je powinniśmy dziecku dawać, czy w ogóle powinniśmy, jaki jest najlepszy wiek na kieszonkowe? Czy to dobry pomysł, aby zacząć dawać dziecku własne pieniądze? Sprawdzamy, ile aktualnie dzieci dostają kieszonkowego. 📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [1.05.2023] Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [1.05.2023] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 ZUS zwróci tobie nadpłatę składki zdrowotnej. Takie są zasady, by dostać zwrot pieniędzy [1.05.2023] Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [1.05.2023] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta [1.05.2023] Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Czy one nie zasługują na kochające domy? Psiaki i kociaki ze schroniska w Grudziądzu są gotowe do adopcji Bzik jest wiecznie zadowolonym psem, Minek to kociak który jest typowym przytulasem, Promil jest cierpliwym i grzecznym pieskiem, a Samson kocim seniorem wolącym samotność... Te i inne zwierzaki znajdujące się obecnie w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu można adoptować. Jak to zrobić?

📢 Na rowerach po Pakości i okolicach. W ramach turystycznej majówki 2023. Zdjęcia Gmina Pakość słynie z pięknych krajobrazów i zabytkowych miejsc. Mieli okazję przekonać się o tym uczestnicy rajdu rowerowego pod hasłem "Pakość i okolice - kraina jezior".

📢 W Ogrodzie Botanicznym w Grudziądzu powstały piękne kompozycje kwiatowe. Zobacz zdjęcia Grudziądzki Ogród Botaniczny jest ulubionym miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców, a teraz na wiosnę z nowymi roślinami estetyka ogrodu przyciąga jeszcze bardziej. Zajrzyjcie tam. 📢 Piknik służb mundurowych w Grudziądzu. Mieszkańców i funkcjonariuszy zaprosiła parafia na osiedlu Lotnisko. Zobacz zdjęcia Na piknik służb mundurowych zaprosił proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu. Przygotowano m.in. atrakcje: statyczny pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego oraz gry i konkursy dla dzieci. Można było posilić się grochówką. 📢 107. Grudziądzki Spacer Fotograficzny – „Wiosna nad Wisłą - przechadzka i schadzka" [zdjęcia] Grudziądzki Spacer Fotograficzny odbył się pod hasłem „Wiosna nad Wisłą - przechadzka i schadzka" a poprowadził go tradycyjnie Mariusz Nasieniewski. Spacer rozpoczął się nad Wisłą w południowych rejonach osiedla Rządz. Uczestnicy skarpę pokonali charakterystycznymi drewnianymi schodami. Następnie po wale dotarli do pozostałości zabytkowej parowej pompowni melioracyjnej zwanej czerpakiem.

📢 Nowy dodatkowy urlop opiekuńczy dla pracownika. Takie będą zasady świadczenia w maju 2023 Znowelizowany kodeks pracy wprowadził tzw. urlop opiekuńczy. Wyjaśniamy ile dodatkowego wolnego będzie mógł wykorzystać pracownik i na jakich zasadach. 📢 Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu Polaków Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Szef rządu, Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe świadczenie dla potrzebujących osób. Maksymalne wsparcie wyniesie 200 proc. renty socjalnej, czyli ponad 3000 złotych. Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze.

📢 Nie jedz tego rano! Tych rzeczy nie powinno się jeść na śniadanie - zdaniem ekspertów [30.04.2023] Dobrze zbilansowane śniadanie jest kluczem do utrzymania energii przez cały dzień i dobrej koncentracji w pracy. Zdaniem specjalistów istnieje grupa popularnych produktów, których nie powinno się jeść z samego rana. Zobacz w naszej galerii listę produktów, których zdaniem dietetyków lepiej nie jeść na śniadanie.

📢 Bydgoszcz. Pacjent skarży się na SOR w szpitalu Jurasza. "Dzieci spychały mnie na koniec kolejki" Zgłosiłem się na SOR szpitala Jurasza w Bydgoszczy ze skręconym kolanem. Przy rejestracji poinformowano mnie, że dzieci są przyjmowane poza kolejnością i czas oczekiwania będzie wydłużony. Każde kolejne dziecko spychało mnie na koniec kolejki. Rozumiem, że dzieci są ważne, ale co ze starszymi pacjentami? - taką wiadomość przesłał do redakcji nasz Czytelnik.

📢 Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia] "Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu.

📢 Po remoncie, wspaniale prezentuje się zabytkowy spichlerz w Grudziądzu [zdjęcia, wideo] Wspaniale po modernizacji prezentują się elewacja i wnętrza spichlerza nr 57 w Grudziądzu. Remont praktycznie się zakończył, a w jego trakcie zabytkowy budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt otwarty ma zostać w maju. Zobaczcie jak wygląda. 📢 XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Pierwszy etap dla Duńczyka [zdjęcia] Od 28 kwietnia do 1 maja ulicami Grudziądza, Świecia, Łasina, Radzynia Chełmińskiego, Chełmży i okolic ścigać się będą kolarze z całej Europy. Będą utrudnienia w ruchu! Rozpoczyna się XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI o Puchar Prezydenta Grudziądza połączony z V Memoriałem Eugeniusza Gryndy, dawnego prezesa Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej „Stal” Grudziądz. 📢 Unia Drobex Solec Kujawski wciąż bez wygranej u siebie. Tak kibicowaliście piłkarzom! [zdjęcia] Beniaminek ciągle walczy o utrzymanie. Solecczanie dobrze spisują się w delegacji, ale na swoim stadionie nie mogą przełamać niemocy.

📢 Najbardziej sentymentalne rupiecie, sprzęty, gadżety i meble z PRL-u. Te zdjęcia przypomną ci lata 70. i 80. W latach 70., 80., a nawet jeszcze w 90. te przedmioty królowały w każdym domu. Stały się symbolem czasów PRL. Niektórzy sentymentalnie podchodzą do mebli, urządzeń, samochodów, rowerów, zabawek i bibelotów, które towarzyszyły im w codziennym życiu w tamtym okresie. W większości wyszły już z mody, choć coraz częściej kolekcjonerzy staroci poszukują ich na targach i aukcjach internetowych. Oto te najbardziej sentymentalne.

📢 Tych ryb nie wolno łowić w maju w Polsce. Takie są teraz zasady okresu ochronnego Co łowić w maju? Które ryby biorą? A jakich ryb nie wolno łowić w maju, bo trwa okres ochronny? W maju można łowić wiele ryb, kończy się okres ochronny kilku popularnych gatunków. Niektóre ryby jednak wciąż są pod ochroną. Które ryby mają teraz okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, których ryb nie wolno łowić w maju w Polsce i jaki jest kalendarz wędkarskich brań na maj 2023.

📢 Tyle zarabia się w policji w 2023 roku. Wiemy ile trafia na konta mundurowych Jak wynagradzany jest policjant? Ile zarabia się w mundurówce? Stawki są oficjalne jednak kwoty, które trafiają na konta policjantów są różne, bo na wynagrodzenie policjantów wpływa nie tylko podstawa ale i szereg dodatków. Zobaczcie, ile zarabiają policjanci w 2023 roku. 📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii. 📢 Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku!

📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów. 📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Tak mieszkają książe Harry i Meghan Markle w Kalifornii. Rezydencja robi ogromne wrażenie Nie milkną kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. W grudniu 2022 na platformie Netflix ukazał się film dokumentalny, w którym para opowiedziała o swojej złożonej drodze życiowej oraz kulisach trudnej decyzji o odejściu z dworu królewskiego. Harry i Meghan latem 2020 roku zdecydowali się opuścić Wyspy Brytyjskie i zamieszkać w Kalifornii. Ich nowy dom robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia! 📢 Nawet takie rzeczy będziesz mógł odliczyć od podatku w 2023 roku. Lista ulg podatkowych Od 15 lutego do 2 maja 2023 roku trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym. Warto pamiętać, że podatki to nie tylko konieczność zapłaty, ale także możliwość skorzystania z ulg podatkowych i zyskanie dodatkowych pieniędzy. Przygotowaliśmy dla was zestawienie ulg podatkowych, z których można skorzystać w 2023 roku. Sprawdźcie.

📢 Takimi autami jeździ na co dzień Robert Lewandowski. Zaglądamy do garażu piłkarza! [zdjęcia] Robert Lewandowski kocha rodzinę, futbol i samochody. Napastnik reprezentacji Polski ma w garażu imponującą kolekcję luksusowych aut, a ostatnio został przyłapany za kółkiem nowego Porsche. Czym jeździ Robert Lewandowski? Zaglądamy do jego garażu. 📢 Ruszył w pierwszy rejs! - Prom "Flisak" zaczyna swoją pracę, łącząc Kujawy z Pomorzem - mówi marszałek Całbecki Nie ma wątpliwości - w regionie mamy nową atrakcję turystyczną i to z górnej półki. Mowa o bocznokołowym promie wiślanym "Flisak", który w sobotnie przedpołudnie wyruszył z przyczółka w Solcu Kujawskim do znajdującego się na przeciwnym brzegu - w Czarnowie. 📢 Łomot na torze w Lesznie, a na trybunach Smoczyka... Apator kontra Elana [zdjęcia kibiców] Drugi mecz wyjazdowy w sezonie i drugie rozczarowanie: For Nature Solutions w kiepskim stylu przegrał z Unią. W Lesznie nie zawiedli jedynie Emil Sajfutdinow i kibice, którzy licznie i głośno wspierali swój zespół. Mamy zdjęcia z trybun stadionu Alfreda Smoczyka w Lesznie.

📢 Najlepsze atrakcje na wiosnę dla dzieci w Kujawsko-Pomorskiem. To pomysły nie tylko na weekend Wiosenna aura zachęca do aktywności. Mamy sporo propozycji jak i gdzie ciekawie spędzić czas z dzieckiem. Zobacz dokąd warto wybrać się na weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Proponujemy miejsca zabaw, parki tematyczne, ciekawe muzea, które prowadzą rozmaite warsztaty, a to nie koniec atrakcji! Sprawdźcie resztę w galerii. 📢 Te urokliwe miejsca na Kujawach i Pomorzu warto odwiedzić w majówkę. Są idealne na krótki wypad! Nie macie planów na długi weekend majówkowy? Pomożemy Wam znaleźć warte odwiedzenia miejsca na Kujawach i Pomorzu.

📢 Oto Patrycja Gromowska z Tucholi. 19-latka powalczy o tytuł Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] 19-letnia Patrycja Gromowska z Tucholi jest w gronie finalistek konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczcie jak prezentowała się na półfinałowej gali wyborów.

📢 Sklepy z dopalaczami w Toruniu i Grudziądzu. Ekspedientki skazane! Sprzedawały truciznę...A co z szefami biznesu? "Śmieszne rzeczy" - tak nazywał się stacjonarny sklep z dopalaczami w Toruniu. W Grudziądzu był to "Pachnący dom". Kilka dni temu sprzedawczynie z tych sklepów usłyszały wyroki w Sądzie Okręgowym w Toruniu. A co z bossami tego wielkiego biznesu, który dotyczył całej Polski? 📢 Takie ryby biorą w maju - oto kalendarz brań na maj 2023. Sprawdź, co możesz teraz złowić Co łowić w maju? Jakie ryby teraz biorą? Kalendarz brań na maj może być bardzo pomocny dla wędkarzy. W skrócie pokazuje on, kiedy można spodziewać się największej aktywności ryb. Maj daje możliwość złowienia wielu ryb. Kończy się okres ochronny kilku popularnych gatunków. Jakie ryby biorą w maju? Które mają okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, jaki jest kalendarz wędkarskich brań na maj 2023.

📢 Kobiety o tych znakach zodiaku lubią filtrować. ​Uwodzenie od pierwszego wejrzenia Według astrologów znak zodiaku może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zachowujemy. Wielu astrologów uważa, że można wskazać znaki zodiaku, które uwielbiają flirtować i takie, które unikają flirtu. Sprawdź, które znaki zodiaku to najwięksi flirciarze w powyższej galerii. 📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Taki ogród ma Małgorzata Socha - zobaczcie zdjęcia. Aktorka rozpoczęła już w nim wiosenne porządki Małgorzata Socha, popularna aktorka, pokazała ostatnio w swoich mediach społecznościowych, jak wykorzystuje ładną pogodę do rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur Witkowski z "Naszego nowego domu". Codzienne życie kierownika budowy Artur Witkowski to jedna z największych gwiazd hitu Polsatu "Nasz nowy dom". Kierownik ekipy budowlanej po wieloletniej współpracy z produkcją, jesienią ubiegłego roku postanowił rozstać się z programem. Jak wygląda jego codzienność? Tak mieszka i żyje na co dzień Artur Witkowski.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. Luksusowe wnętrza domu czeskiej gwiazdy Helena Vondrackova nazywana jest "królową czeskiej piosenki". Gwiazda ma szerokie grono wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachwyca doskonałą figurą i pięknym uśmiechem. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu skończy 76 lat. Zobacz, jaka jest prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Helena Vondrackova. 📢 Stylizacje jeansowe. Zobacz najmodniejsze ubrania z jeansu dostępne w butikach w Kujawsko-Pomorskiem Jeans to "nieśmiertelny materiał". Choć ma ponad 150 lat, cieszy się niesłabnącą popularnością. Zobacz modne stylizacje z ubrań jeansowych dostępnych w butikach w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Oto najmodniejsze sukienki na komunię 2023. Na topie zwiewne fasony i kwiatowe motywy Zbliża się sezon komunijny 2023. W kościele i na rodzinnym obiedzie każda z nas chce zaprezentować się ładnie i odświętnie. Pomóc nam w tym może modna stylizacja. Sprawdź w artykule, jakie fasony, wzory i kolory będą modne na komunię 2023. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Naukowcy z USA zaprezentowali specjalny ranking Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Urocze czworonogi są wierne, oddane i niebywale mądre. Szybko się uczą i z łatwością zapamiętują słowa i gesty. Które rasy psów uchodzą za najbardziej inteligentne? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy.

📢 Te urządzenia pożerają prąd w trybie czuwania. Wyjaśniamy - ile płacisz za zapaloną kontrolkę Oszczędzanie prądu, szczególnie teraz będzie miało dla nas duże znaczenie. To zysk dla naszych portfeli i działanie ekologiczne, więc ma same plusy. Wiele urządzeń w domu zostawiamy podłączone do prądu, nawet gdy z nich nie korzystamy. To oczywiście wygoda, ale i zwyczajne marnotrawstwo. Wiele urządzeń pobiera prąd w trybie czuwania. Zobacz, które urządzenia warto wyłączyć z gniazdka. 📢 Tego nie rób na ogródkach działkowych! Uważaj - bo możesz zapłacić karę [lista] Ogródki działkowe zyskały na popularności. Znacznie zwiększyło się zainteresowanie posiadaniem swojej małej działki w czasie pandemii. Sporo wzrosły również ich ceny. A czy zdajecie sobie sprawę, że nie wszystkie zachowania w ogrodach działkowych są mile widziane? Zobaczcie, za co możemy zostać ukarani.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji