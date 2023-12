Prasówka 1.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są emerytury grudniowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu [1.12.2023]”?

📢 Takie są emerytury grudniowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu [1.12.2023] Na konta seniorów w grudniu wpłyną emerytury obliczone zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto grudniowych emerytur. Zobacz, jakie dokładnie kwoty otrzymają w grudniu seniorzy z ZUS. Takie będą emerytury grudniowe 2023 - w tabeli prezentujemy dokładne wyliczenia.

📢 Tak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Uwagę zwracają potężne fotele i sofa [1.12.2023] Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy! [1.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [1.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu bez leków. Wysoki cholesterol niebezpieczny dla zdrowia! [1.12.2023] Cholesterol jest nam niezbędny, ale gdy jest zbyt wysoki szkodzi naszemu zdrowiu i prowadzi do śmiertelnych chorób! Jednak można go obniżyć bez leków - domowym sposobem. Wiemy, co trzeba zrobić! 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [1.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Przedawnienie długu w 2024 roku. Te zobowiązania niedługo się przeterminują [1.12.2023] Przedawnienie długów to najprościej mówiąc sytuacja, w której wierzyciel zapomniał o naszym długu i się nie upomina o jego spłatę przez określony czas. Do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko. Musi jeszcze upłynąć określony czas, a jest to inny dla różnych zobowiązań. Sprawdzamy jakie długi będą przedawnione od 1 stycznia 2024 rok. 📢 Patrycja z "Przyjaciółek" - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska. Aktorka jeździ konno i lubi podróżować [1.12.2023] Joanna Liszowska to aktorka związana przede wszystkim z telewizją Polsat. Od początku emisji, czyli od 2012 roku, wciela się w rolę Patrycji w serialu "Przyjaciółki". Prywatnie gwiazda mieszka w Warszawie i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - czas dzieli na grę w teatrze, pracę na planie serialu, odpoczynek w domu, jazdę konno i podróże. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska.

📢 Tak mieszka Sara, kandydatka na żonę Artura z "Rolnik szuka żony". Warto zwrócić uwagę na stolik [1.12.2023] Sara to uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Artura. Ona dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony". 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [1.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [1.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [1.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023. Te znaki zodiaku powinny zagrać w Lotto [1.12.2023] Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki. 📢 Emerytury grudniowe 2023 - wyliczenia i tabela brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu [1.12.2023] Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. Zostaną one wypłacone zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji. Zobacz, na jakie stawki mogą liczyć seniorzy.

📢 Magdalena Stużyńska - tak mieszka i żyje na co dzień. Jasne i kobiece wnętrza Anki z "Przyjaciółek" [1.12.2023] Magdalena Stużyńska to gwiazda kabaretu oraz serialu "Przyjaciółki". Prywatnie aktorka mieszka w eleganckim domu w Warszawie. Nie brakuje w nim przytulnych dodatków, kwiatów oraz zwierząt. Gwiazda telewizji Polsat chętnie w nim odpoczywa, czyta i przygotowuje posiłki dla bliskich. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Stużyńska. 📢 Taki jest twój kamień urodzenia - zobacz. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku [1.12.2023] Każdy miesiąc w roku, a więc i znaki zodiaku, mają przypisane sobie kamienie szlachetne. Mówi się, że to kamienie urodzenia - talizmany, które przynoszą szczęście. JUż w starożytności kamienie urodzenia miały chronić, dać siłę i przynosić szczęście. Sprawdź, jaki jest Twój kamień urodzenia. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku.

📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem [1.12.2023] Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [1.12.2023] Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! [1.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [1.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Takie są najlepsze perfumy męskie - lista. Oto TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny [1.12.2023] Dla wielu mężczyzn nakładanie perfum jest codziennym rytuałem, który dodaje luksusu ich życiu. Wybór konkretnego zapachu - perfum, może być sposobem wyrażenia swojej osobowości i stylu życia. Niektórzy preferują świeże, lekkie perfumy, podczas gdy inni wolą głębokie, intensywne nuty. Perfumy są dobrym pomysłem na prezent dla mężczyzny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze perfumy męskie. Poznajcie TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny. Listę podajemy w naszej galerii.

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [1.12.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [1.12.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach [1.12.2023] W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX. 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [1.12.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [1.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [1.12.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [1.12.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [1.12.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 [1.12.2023] Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Emerytury po nowej waloryzacji 2024. Wyliczenia brutto i netto i sytuacja po wyborach Emeryci od 1 marca 2024 roku otrzymają rekordowe kwoty, co jest związane z inflacją głównie w pierwszej połowie bieżącego roku. Niemniej jednak, prognozy waloryzacji emerytur i rent przedstawiają optymistyczną perspektywę, a my przybliżamy obliczenia oraz wyjaśniamy kwestię waloryzacji emerytur po niedawno zakończonych wyborach parlamentarnych.

📢 Zmiany w niedzielach handlowych w grudniu. Jest oficjalna decyzja. Wiemy, kiedy zrobimy zakupy Będą ważne zmiany w niedzielach handlowych w grudniu. To istotne kwestie dla wszystkich pracowników i klientów. Znamy oficjalne decyzje w tej sprawie. 📢 Oferta kujawsko-pomorskich restauracji na wigilijny stół 2023 i Magdy Gessler. Porównujemy menu i ceny! Z każdym rokiem coraz więcej osób, m.in. na Kujawach i Pomorzu, zamawia gotowe produkty na wigilijny stół. Oferta w regionie jest bogata! Bierzemy pod lupę świąteczne menu. Ceny? Wyjdzie na pewno taniej niż u Magdy Gessler.

📢 Takie są najmodniejsze kozaki na zimę 2023/2024. Te modele wyszczuplą i wydłużą nogi! Pierwsze opady śniegu i ujemne temperatury składniają nas do wyboru cieplejszego i bardziej solidnego obuwia. Ci, którzy jeszcze nie zaopatrzyli się w buty na zimę, wiciąż mają szansę nadrobić zaległości. W sklepach wiele modeli kozaków jest obecnie na wyprzedaży. Zobacz, jakie są najmodniejsze kozaki na zimę 2023/2024. 📢 Takie są najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Gabriela Muskała z rodziną na prywatnych zdjęciach. Fani aktorki: "Pani uśmiech daje ocean energii" O urodzie Gabrieli Muskały można powiedzieć, że czas się dla niej zatrzymał. Aktorka jest po 50-tce, a wygląda młodzieńczo i pięknie. I bynajmniej nie jest to efekt stosowanych przy zdjęciach filtrów. W ocenie fanów od Gabrieli Muskały bije ciepło i życzliwość. "Pani uśmiech daje ocean energii" - mówią. Artystka podkreśla przy niejednej okazji swoje przywiązanie do stron rodzinnych. Nierzadko pokazuje też na zdjęciach swoich najbliższych - rodziców, siostrę czy syna. Zobacz, jaka jest Gabriela Muskała na prywatnych zdjęciach - pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku czekają w grudniu pieniądze! Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Wredne znaki zodiaku. Na nich lepiej uważać - te znaki zodiaku są najbardziej fałszywe i podłe Najbardziej fałszywe i wredne znaki zodiaku - niektóre osoby potrafią być wyjątkowo podłe, często są złośliwe i świadomie sprawiają innym przykrość. Wysoko na liście wrednych i fałszywych znaków zodiaku jest Skorpion, Koziorożec, Baran i Panna! Który ze znaków zodiaku jest najwredniejszy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej wredne i fałszywe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Joanna Kulig inspiruje stylem. Popularna aktorka na sportowo i elegancko - zdjęcia Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, uzdolniona muzycznie. Aktorka jest doceniana nie tylko ze względu na swój dorobek twórczy, ale także za swój styl, który inspiruje wiele kobiet i budzi podziw znacznej części mężczyzn. Zobacz w galerii stylizacje Joanny Kulig - eleganckie, sportowe i na co dzień. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów Banany to z całą pewnością jeden z najbardziej lubianych owoców w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ niewielka słodycz połączona z miękką konsystencją wydaje się być połączeniem idealnym. 📢 Cynamon - oto skutki jedzenia tej przyprawy. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo rzeczy z cynamonem Cynamon, to przyprawa, którą jedni kochają inni zaś nienawidzą. Nic dziwnego, ponieważ jej charakterystyczny smak może znacząco poprawić smak danego dania, ale ze względu na swoją siłę także całkowicie go zdominować. 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów" Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Katarzyna Warnke na pokazie mody - wyglądała jak bogini. Zobaczcie zdjęcia! Wspaniale zaprezentowała się Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Wyglądała jak bogini. Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi.

📢 Mamy tabelę wyliczeń grudniowej emerytury - wyliczenia netto i brutto. ZUS wyjaśnia nam kwestie dwóch przelewów W grudniu emerytury pojawiają na kontach seniorów, niczym gwiazdy na świątecznym niebie, zgodnie z tegoroczną melodyką waloryzacji. Marzec przyniósł powiększenie podstawowego świadczenia emerytalnego, a teraz grudzień stawia kolejny kroczek na drodze emerytur. Tym razem bez dodatków.

📢 Zosia z serialu Rodzina Zastępcza. Tak wygląda obecnie 35-letnia Misheel Jargalsaikhan Misheel Jargalsaikhan, urodzona w stolicy Mongolii, Ułan Bator, to aktorka, której talent i charyzma zyskały uznanie polskiej publiczności, zwłaszcza dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w kultowym serialu komediowym "Rodzina zastępcza". Jej występ u boku znakomitych aktorów, takich jak Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka, Joanna Trzepiecińska czy Jarosław Boberek, przyczynił się do sukcesu produkcji, emitowanej w latach 1999-2009. 📢 Tyle kalorii ma jajko gotowane na twardo, na miękko i jajko sadzone. Tak jedzenie jajek pomaga schudnąć Jajka to produkt, który często pojawia się w dietach odchudzających. Jajko na twardo warto mieć w lodówce lub pod ręką - to szybka i łatwa przekąska, zwłaszcza gdy próbujesz schudnąć. Jajka są niskokaloryczne a zawierają solidną porcję białka. Ile kalorii ma całe jajko? Jaka jest kaloryczność jajek gotowanych i smażonych? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Te osoby dostaną zwrot z podatku w 2024 roku - tabela ulg podatkowych. Tyle pieniędzy można dostać Zbliża się sezon podatkowy a wraz z nim wiele pytań. Jakie ulgi będziemy mogli odliczyć i kto dostanie zwrot a kto będzie musiał dopłacić do podatku. Już w połowie lutego będzie można złożyć deklaracje podatkową i skorzystać z przysługujących ulg. Zobaczcie kto w 2024 roku może liczyć na zwrot podatku.

📢 Horoskop indiański - takim jesteś zwierzęciem. Sprawdź swój totem i zobacz horoskop wróżki Azalii Horoskopy mają wielu zwolenników. Wiele osób wierzy w to, co zapisano w gwiazdach. Różne kultury wykształciły swoje własne sposoby na odczytywanie ludzkich losów z gwiazd. Również Indianie mają swój horoskop. Zamiast znaków zodiaku są tam zwierzęta. Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Zobacz, którym zwierzęciem jesteś według horoskopu indiańskiego i co to oznacza.

📢 Zofia Mikulska ze Żnina świętowała setne urodziny. Dostała medal marszałka - zdjęcia Zofia Mikulska, pełna zapału mieszkanka powiatu żnińskiego, entuzjastka gier planszowych, świętowała setne urodziny. Jubilatka została uhonorowana marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. W domu córki, gdzie obecnie mieszka, gratulacje złożyli jej samorządowcy z regionu. 📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 Tragedia w Andrychowie. Wyziębiona 14-latka zmarła w szpitalu. Nastolatka przez kilka godzin czekała na pomoc. Sprawa w prokuraturze W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.

📢 Mógłby być jej ojcem. Połączyło ich prawdziwe uczucie. Céline Dion poznała René Angelil jak miała 12 lat Céline Dion i René Angelil połączyło uczucie, któremu przeciwni byli rodzice artystki. Jednak ona postawiła na swoim i stworzyła związek z mężczyzną, który mógłby być jej ojcem. René był jedynym partnerem w życiu piosenkarki. Poznaj historię ich miłości. 📢 Toruń. Śmiertelne potrącenie pieszego na św. Józefa. Wstrząsające nagranie z kamer! Uderzenie samochodu było bardzo silne Coraz więcej wiadomo o przebiegu tragedii na pasach przy ulicy św. Józefa, koło "Lidla", w Toruniu. Śledczy mają wyraźny zapis z kamer monitoringu. 60-letni pan Jacek wracał ze sklepu zakupami i był na przejściu, gdy uderzyło w niego auto. Tak silnie, że dosłownie wyleciał w powietrze... 📢 Andrzejkowe wróżby w klubie "Epicentrum" na Strzemięcinie w Grudziądzu - mamy zdjęcia W klubie osiedlowym "Epicentrum" na grudziądzkim Strzemięcinie bawiły się w środowe popołudnie dzieci z drugich klas ze Szkoły Podstawowej nr 7. Andrzejkowym wróżbom nie było końca, ale najwięcej emocji wywołało jak zwykle lanie wosku. Imprezę przygotowała szefowa "Epicentrum" Teresa Niedziałkowska i Zbigniew Elwart z wolontariuszami.

📢 Otwarcie kolejnej Cukierni Sowa w Inowrocławiu. Gości witał robot. Zobaczcie zdjęcia 29 listopada w Parku Handlowym S1 w Inowrocławiu otwarto nową Cukiernię Sowa. To trzeci taki punkt tej sieci w mieście. Klientów nowo otwartej cukierni przywitał robot Sówka, który zadbał o słodki poczęstunek. 📢 Modelka plus size została Miss Nepalu i zrobiła furorę w konkursie Miss Universe 2023. Jane Dipika Garrett łamie bariery Jane Dipika Garrett to Miss Nepalu, dzięki której może się zmienić stereotypowe myślenie o kobietach biorących udział w konkursach piękności. Jak się okazuje, mogą wystąpić w nich panie o nieco większych kształtach. Przykładem jest modelka plus size, która wzięła udział w Miss Universe 2023.

📢 Maja Rutkowski na starych zdjęciach jest nie do poznania. Zobacz, jak się zmieniała żona najsłynniejszego detektywa w Polsce Maja Rutkowski znana wcześniej jako Plich to kobieta wielu twarzy. Na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Żona Rutkowskiego w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

📢 Pasażerowie PKP Intercity będą rozczarowani i głodni! Od grudnia 2023 te pociągi pojadą bez wagonów restauracyjnych Wars Nowe połączenia do Lublina i Kłodzka, powrót bezpośrednich, całorocznych pociągów do Zakopanego oraz więcej połączeń w ramach kategorii InterCity (IC) bsługiwanych komfortowym, nowoczesnym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa kujawsko-pomorskiego w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia. Jednak wraz z nowym rozkładem jazdy PKP niektóre składy pojadą bez Warsa. Gdzie? 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [1.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Lotto - wyniki 28.11.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 28.11.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Takie są najinteligentniejsze rasy psów. Mamy najnowsze wyniki badań - dwie rasy szczególnie się wyróżniają Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii przeprowadzili szereg badań sprawdzających różne kompetencje poznawcze psów. W eksperymencie brało udział nieco ponad 1000 psów będących przedstawicielami 13 ras. Test o nazwie smartDOG miał na celu sprawdzenie zdolności psów do rozwiązywania problemów i stosowania odpowiednich strategii, kontroli impulsów, umiejętności odczytywania ludzkich gestów, naśladowania zachowań człowieka oraz oceniał ich pamięć i logiczne rozumowanie. Dwie rasy osiągnęły szczególnie wysokie wyniki. Oto najinteligentniejsze rasy psów. 📢 Na Śnieżkę weszli tylko w spodenkach. Morsy z Lipna pokonały najwyższy szczyt Karkonoszy Morsy z lipnowskiego WOPR pod przewodnictwem Piotra Kycia wyruszyły na podbój Dolnego Śląska. Oddawały się mroźnym kąpielom w słynnej miejscowości Przesieka, a kilku śmiałków zdobyło Śnieżkę tylko w spodenkach.

📢 Paznokcie na zimę, które dodadzą ci energii. Ta kolorowa wersja francuskiego manicure’u to hit. Poznaj french illusion Jeśli po raz pierwszy słyszysz nazwę french illusion, to oznacza, że jeszcze nigdy w życiu nie miałaś tak pięknego manicure’u. Ten wzorek uatrakcyjni wygląd twoich dłoni i możesz mieć pewność, że będzie obiektem zazdrości koleżanek z pracy i przyjaciółek. 📢 "To ukłucie w szczytnym celu". Odznaczono honorowych krwiodawców PCK z Grudziądza i regionu [zdjęcia] To ukłucie w szczytnym celu - o oddawaniu krwi mówi Piotr Klufczyński, który oddał ponad 24 litry krwi. Odebrał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Odznaka ta jest przyznawana osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi. W Czarcim Młynie odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

📢 Oni mogą dostać powołanie do wojska 2024. Na liście są specjaliści różnych profesji W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Pomarańcze - oto skutki ich jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo pomarańczy Pomarańcze są owocami, które w Polsce są szczególnie popularne w listopadzie i grudniu. Często zjadamy je od razu lub używamy jako idealny dodatek do herbat lub innych rozgrzewających napojów. Co ważne pomarańcze mają wiele witamin i wartości odżywczych, więc warto je włączyć do swojej diety. Zobaczcie, co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jemy dużo pomarańczy.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak wyglądają wnętrza dwupoziomowego apartamentu Julii Wieniawy na Żoliborzu w Warszawie Oto apartament Julii Wieniawy na warszawskim Żoliborzu. Zobaczcie zdjęcia! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju. 📢 Takie błędy najczęściej popełniamy przy szkoleniu psa. Przez nie psy nas nie słuchają Pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Oczywiście każdy z psiaków ma inny charakter, wiele cech przypisuje się rasie, ale najwięcej zależy od jego otoczenia. Nie zawsze jednak udaje nam się odpowiednio wychować psa. Zdecydowanie większość złych zachowań psa to wina właściciela. Wiele błędów popełnionych przy wychowaniu psa jest nieświadomych i nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo szkodzimy psu.

📢 Ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak zmienił się Leszek Teleszyński. Dawniej bujne wąsy i postawna sylwetka, a teraz? Rozmarzone oczy, postawna sylwetka, bujne wąsy - tak zapamętali widzowie ordynata Michorowskiego z filmu "Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana. Wcielający się w tę rolę aktor - Leszek Teleszyński - ma obecnie 76 lat. Oto jak dziś wygląda - bardzo się zmienił? 📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Takie objawy niedoczynności tarczycy widać na twarzy. Sprawdź, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową" Szacuje się, że niemal co czwarty Polak może cierpieć na zaburzenia czynności tarczycy. Z tego najczęstszym zaburzeniem jest niedoczynność tarczycy. Objawy tej podstępnej choroby widoczne są nie tylko w naszym samopoczuciu - schorzenie istotnie wpływa na nasz wygląd, w szczególności twarz. Sprawdź w artykule, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową". 📢 Wieniec adwentowy – najpiękniejsze kompozycje na 2023. Wyjątkowe dekoracje domu w świątecznym klimacie – galeria zdjęć. Kiedy jest adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Gotowe kartki z życzeniami i grafiką na imieniny Andrzeja. Nowe pionowe projekty idealne do wysłania przez MMS, Messenger i WhatsApp Imieniny Andrzeja to zdecydowanie jedne z najhuczniej obchodzonych w Polsce, nie tylko ze względu na popularność imienia, ale także dlatego, że towarzyszy im „Dzień św. Andrzeja”. W nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, obchodzimy andrzejki, które są ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. Z okazji imienin Andrzeja przygotowaliśmy karki z życzeniami i grafiką - nowe pionowe projekty, idealne do wysłania przez popularne komunikatory. Pobierz i wyślij przez WhatsApp czy Messenger, MMS. 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Tak możesz zrobić wieniec adwentowy - zdjęcia, inspiracje. Dekoracje na stół, drzwi i do kościoła Wieńce adwentowe cieszą się dużą popularnością. Możemy kupić je gotowe w kwiaciarni czy sklepach z dekoracjami lub wykonać samodzielnie. Zobacz jak zrobić wieniec adwentowy DIY - porady, zasady i inspiracje. 📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza domu-zamku, w którym mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Anna z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1 mieszka w niewielkiej miejscowości pod Kaliszem. Jej dom internauci nazywają zamkiem, bo rzeczywiście go przypomina. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza domu-zamku Anny z Wielkopolski.

📢 Zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Zobacz, co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Nie jedź cytrusów, jeśli bierzesz te leki. To połączenie może być niebezpieczne Cytrusy to owoce szczególnie lubiane przez Polaków. Największa popularnością cieszą się właśnie jesienią i zimą. Wysoka zawartość witaminy C bardzo się przydaje w chłodne i mokre dni. Warto wiedzieć, że nie powinniśmy łączyć cytrusów z niektórymi lekami, bo może to wywołać niebezpieczne dla zdrowia skutki. Zobaczcie których leków nie powinno się łączyć z cytrusami. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Objawy zakrzepicy żył - lista. To uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Okazuje się, że wygląd nóg i stóp może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę - zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

