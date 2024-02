Prasówka 10.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia [10.02.2024]”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia [10.02.2024] Axl Rose to wokalista i lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. XX wieku należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Ich hity takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine" podbijały niemal wszystkie listy przebojów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Axl Rose. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny.

📢 Znaczenie znaków zodiaku - te znaki bywają złośliwe. Potrafią dopiec innym do żywego [10.02.2024] Horoskopy towarzyszą ludziom już od tysięcy lat. Od dawna ludzie pokładają wiarę w to, co zapisane w gwiazdach. Analizowaniem układu ciał niebieskich i tworzeniem przepowiedni zajmują się ezoterycy i wróżbici. Wiadomo, że znaki zodiaku w pewnym stopniu wpływają na nasz charakter, sposób bycia. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większą niż inni skłonność do bycia złośliwym. Oni często dogryzają innym. Zobacz, jakie to znaki zodiaku.

📢 Eurojackpot - 9.02.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Generalny Strajk Rolników. "W Bydgoszczy doszło do eskalacji konfliktu". Wojewoda zajął stanowisko W piątek (9 lutego) wszystkie większe miasta i wiele ważnych dróg w Kujawsko-Pomorskiem zostało zablokowanych w związku z Generalnym Strajkiem Rolników. W Bydgoszczy było bardzo gorąco.

📢 Protest rolników w centrum Bydgoszczy. Płonąca kukła Ursuli von der Leyen, ognisko na rondzie i przepychanki z policją Kolumny traktorów i samochodów ciężarowych z różnych części Kujawsko-Pomorskiego zjechały do ścisłego centrum Bydgoszczy. Pojazdy na ulicach Jagiellońskiej, Fordońskiej, wokół ronda Jagiellonów, na Bernardyńskiej, Wałach Jagiellońskich. Około godziny 11 rozpoczął się wiec przed urzędem wojewódzkim, a potem rozpalono ognisko na rondzie.

📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [10.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie! 📢 Takie rośliny przetrwają w domach zapominalskich. One sprawdzą się w każdym domu [10.02.2024] W czasach kiedy to wszyscy się gdzieś spieszymy i mamy tendencje do zapominania o podstawowych czynnościach, wiele osób poszukuje do swoich domów kwiatów łatwych w uprawie. Tych na rynku nie brakuje i w tym tekście przedstawimy wam kilka z nich. 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [10.02.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [10.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia [10.02.2024] Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci.

📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [10.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw. 📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [10.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [10.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [10.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [10.02.2024] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Mamy horoskop na weekend 9-11 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [10.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 9-11 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak woda z cytryną pomaga skutecznie schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną codziennie [10.02.2024] Picie wody z cytryną może pomóc w utracie wagi. Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną z samego rana nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm, doda energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź, w jaki sposób picie wody z cytryną pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [10.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Jest 35-letnią blondynką [10.02.2024] Misheel Jargalsaikhan, znana polskim widzom jako Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza", prowadzi praktykę jako lekarz medycyny naturalnej. Dziś jest już 35-letnią... blondynką. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tomasz Borkowy, czyli Andrzej Talar z kultowego serialu "Dom" - tak teraz wygląda. Mamy zdjęcia [10.02.2024] Kultowy polski serial "Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego powrócił na antenę TVP1. Choć od premiery pierwszego odcinka minęło ponad 40 lat, seria o powojennych losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Złotej 25 jak dawniej wzbudza emocje. Głównego bohatera Andrzeja Talara gra tu Tomasz Borkowy. Jak teraz wygląda i gdzie mieszka czołowa postać serialu "Dom"? O tym niżej i w naszej galerii.

📢 [Takie są godziny przelewów w popularnych bankach. Kiedy trafią przelewy na konta w 2024? [Alior Bank, Millennium, PKO BP i inne] 10.02.2024 Banki realizują przelewy w trzech sesjach dziennie. Jednak każdy bank ustala sobie samodzielnie dokładną godzinę realizacji transakcji. Sprawdzamy o której godzinie wychodzą i przychodzą przelewy z popularnych banków takich jak: PKO, Pekao, Millenium, Alior Bank i wiele innych. Oto najnowsze dane. 📢 Tak wygląda protest rolników w Grudziądzu. Utrudnienia w ruchu, także MZK Grudziądz, 9 lutego 2024 Ulicami centrum Grudziądza w piątek, 9 lutego jeżdżą ciągniki protestujących rolników! Powoduje to utrudnienia w ruchu. W Grudziądzu trwa protest rolników. Dlaczego rolnicy strajkują? 📢 Generalny Strajk Rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Blokady dróg, korki, płonące opony, policja użyła gazu Generalny Strajk Rolników 9 lutego 2024 r. Ciągniki od świtu blokowały drogi i utrudniały wjazd i wyjazd w wielu miastach regionu. Kordony traktorów przyjechały do Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka. Do udziału w proteście przystąpiły tysiące gospodarzy, którzy nie godzą się na Europejski Zielony Ład i bieżącą politykę rolną.

📢 Generalny strajk rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Trasy i godziny przejazdu ciągników W związku z Generalnym Strajkiem Rolników, 9 lutego 2024 r. przez cały dzień w Kujawsko-Pomorskiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Zblokowane będą centra miast oraz kilka ważnych dróg w regionie. Podajemy aktualne trasy i godziny przejazdów ciągników. 📢 Justyna Ryszka - gorące zdjęcia celebrytki. Tak wygląda influencerka, przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej [10.02.2024] Justyna Ryszka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Modelka i fotomodelka pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Dziewczyna influencera". W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Prywatnie przyjaźni się z Patrycją Tuchlińską. partnerką Józefa Wojciechowskiego, szefa J.W. Construction Holding. 📢 Takie ulgi podatkowe odliczymy sobie w 2024 roku. Wyliczamy zwrotu podatku w tym roku [10.02.2024] Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają czas na rozliczenie swoich dochodów za 2023 rok w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jest to kluczowy moment dla każdego obywatela, który powinien być świadomy swoich praw i obowiązków podatkowych.

📢 Tyle zarabia Szymon Marciniak. Tak mieszka z żoną Magdaleną i dziećmi czołowy sędzia piłkarski na świecie [10.02.2024] W rekordowym miesiącu Szymon Marciniak zainkasował 400 tysięcy złotych! Zaglądamy do domu najlepszego sędziego piłkarskiego na świecie. Tak wygląda żona Szymona Marciniaka, Magdalena. To już ponad 20 lat w związku, razem wychowują dwójkę dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Szymon Marciniak. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [10.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [10.02.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% [10.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Eurojackpot Lotto - 9.02.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 9.02.2024 roku.

📢 Tak można rozpoznać przeziębienie włosów. Oto ważne objawy choroby włosów [10.02.2024] Przeziębienie włosów dotyczy przede wszystkim ich cebulek oraz mieszków włosowych. Może mieć bardzo poważne skutki, między innymi powodować wzmożone wypadanie włosów. Warto wiedzieć, jakie są objawy przeziębienia cebulek włosów. Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę - mówią eksperci. Sprawdź teraz, jak rozpoznać choroby włosów i jakie są objawy przeziębienia cebulek włosów. 📢 Tak wygląda 55-letnia Jennifer Aniston – zdjęcia. Gwiazda "Przyjaciół" o greckich korzeniach zachwyca urodą Znana i uwielbiana na całym świecie aktorka Jennifer Aniston, którą widzowie pokochali za rolę Rachel Green z kultowego serialu "Przyjaciele", kończy 55 lat. Gwiazda niezmiennie zachwyca urodą, wysportowaną sylwetką i stylem. Kochają ją rzesze fanów na całym świecie. Zobacz, jak teraz wygląda.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Marek Duszyński, krajowy szef Samoobrony w Grudziądzu: - Przyjechało ponad 300 ciągników! Bardzo źle dzieje się na wsi Widać jaka bieda spotkała polskich rolników! Jest bardzo, bardzo źle! - mówił Marek Duszyński. Do Grudziądza z różnych kierunków powiatu zjechało protestować około 300 ciągników! Rolnicy by docelowo dotrzeć na plac parkingowy dawnego marketu Auchan pod osiedlem Rządz poruszając się w kolumnie powodowali olbrzymie korki w mieście. Jak zastrzegali: "Jeśli nic się nie zmieni zablokujemy drogi krajowe i autostrady"! Protestowali głównie przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. 📢 Strajk rolników w Bydgoszczy. Centrum miasta zostało zablokowane, policja użyła gazu W piątek, 9 lutego rolnicy z całej Polski zorganizowali strajk generalny przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. W Bydgoszczy doszło do ogromnych utrudnień w ruchu - zablokowane zostało centrum miasta. Rolnicy skoncentrowali swoje siły pod Urzędem Wojewódzkim, przed którym zapłonęły opony. W pewnym momencie policja została zmuszona do użycia gazu łzawiącego. Poniżej nasza relacja:

📢 Tak wygląda dziś córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Julia ma już 26 lat Julia Scorupco to córka wielkich gwiazd - aktorki i modelki Izabelli Scorupco i największego polskiego hokeisty Mariusza Czerkawskiego. Niedawno skończyła 26 lat. Zobaczcie, czym się zajmuje, gdzie mieszka oraz jak dziś wygląda Julia Scorupco. Mamy zdjęcia!

📢 Co położyć między szafkami w kuchni? Zobacz, jak modnie ozdobić pas roboczy – hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Barbie manicure to najmodniejsze paznokcie na luty i marzec 2024. Oto paznokcie w kolorze pastelowego różu Przełom lutego i marca to czas, gdy powoli żegnamy zimę i zaczynamy myślec o nadchodzących cieplejszych dniach. Zmiana jest widoczna również w trendach i stylizacjach. Powoli znikają intensywne i głębokie kolory. Ustępują miejsca cieplejszym barwom. Prezentujemy najmodniejsze paznokcie na luty i marzec 2024. Ten kolor to prawdziwy hit! 📢 Nawet 7600 złotych renty wdowiej. Takie mają być zasady nowego programu dla emerytów Wszystkie partie parlamentarne wyraziły poparcie dla przekazania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej renty wdowiej do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podkreśliła, że rozwiązania proponowane w projekcie mogą być wdrożone w ciągu 6 miesięcy.

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia. 📢 Dom Michała Wiśniewskiego. Tak mieszka znany piosenkarz - może on trafić do więzienia! Michał Wiśniewski to postać niezwykle charakterystyczna - rozpoznawalny dzięki swojej czerwonej czuprynie, chropowatemu głosowi oraz charakterystycznemu stylowi, którego nie sposób pomylić z kimś innym. Jako legendarny lider "Ich Troje", od lat aktywnie działa w świecie muzyki. Obecnie, skupiając się na życiu rodzinnym z piątą żoną Polą, ale stawia czoło również problemom prawno-finansowym.

📢 Zwrot podatku z emerytur - proces rusza już w lutym. Tyle dostaniecie jeszcze z trzynastki i czternastki Emeryci oczekujący na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mają powód do optymizmu. W mijającym roku, niektórzy z nich mogą liczyć jeszcze zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury.

📢 Metamorfoza Juli - zdjęcia. Dziś popularna wokalistka jest blondynką, rozwódką i pracuje w korpo Popularność zyskała dzięki amatorskim nagraniom muzycznym, które publikowała w internecie. Dziś 33-letnia Julia Ratowska, czyli popularna Jula, zmieniła się nie do poznania. Po kilku latach odpoczynku od sceny i muzycznych show powraca z nową płytą i nowym… kolorem włosów. Zobacz, jak teraz wygląda Jula. 📢 Tak teraz żyje Jarosław Bieniuk, partner zmarłej Anny Przybylskiej - zdjęcia. Oto jego obecna wybranka Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk tworzyli szczęśliwy związek, doczekali się trojga dzieci. Niestety ich sielankę przerwała choroba Ani. Aktorka, zmagając się z nowotworem trzustki, zmarła w 2014 roku. Jarosław, z pomocą najbliższych, tym większą miłością i opieką otoczył swoje pociechy. W ostatnich latach w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. To Zuzanna Pactwa. Jak teraz żyje Jarosław Bieniuk u boku nowej ukochanej - piszemy o tym niżej.

📢 Tak wygląda córka Agnieszki Osieckiej. Po matce odziedziczyła ogromny majątek Agnieszka Osiecka już od samego początku swojej kariery charakteryzowała się ogromnym talentem, do przekazywania rzeczy pozornie prostych, w sposób wybitny. Prawdziwa mistrzyni słowa, której teksty nawet nieświadomie wyśpiewują miliony Polaków. 📢 W tych zawodach będzie łatwiej znaleźć pracę w 2024 roku. Dla nich będzie najwięcej ofert pracy W 2024 roku pracę będzie można znaleźć w wielu zawodach. Przede wszystkim poszukiwani będą rzemieślnicy, nauczyciele, czy pracownicy służby zdrowia. Kto jeszcze nie będzie miał problemy ze znalezieniem pracy w 2024 roku? Sprawdzamy, w których zawodach będzie najwięcej ofert pracy.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kiwi. To się dziejemy z organizmem, gdy jemy te owoce Kto nie może jeść kiwi? Te owoce mają mnóstwo witamin, minimalizują skutki depresji, pomagają zasnąć, ale nie każdemu! Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kiwi. Trzeba przede wszystkim uważać na nerki i cukrzycę. Dla nich te owoce mogą być groźne - sprawdź czy jesteś na liście! 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur - stan na 7 lutego. Wyliczenia po komentarzu rządu Wzrost wskaźnika inflacji może znacząco wpłynąć na wysokość emerytur w 2024 roku. Przyjrzyjmy się prognozowanym zmianom, które mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2024. Glos w sprawie waloryzacji emerytur zabrał wreszcie rząd - mamy nowe informacje i aktualne wyliczenia.

📢 Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa.

📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów.

📢 Oto horoskop numerologiczny na luty 2024 roku. Wróżka mówi o miłości i związkach nie tylko na Walentynki Horoskop numerologiczny na luty 2024 mówi o miłości, związkach i uczuciach. Horoskop numerologiczny to doskonały sposób, by dowiedzieć się, czy do siebie pasujecie i co czeka Wasz związek w najbliższym czasie. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i swojego partnera i zobacz, co Cię czeka w lutym 2024 roku według numerologii. 📢 Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa Najpiękniejsza. Tak można podsumować, postać Poli Raksy, w której to podkochiwała się cała Polska. I nie jest to moja odważna teza, a tylko kilka z komentarzy, jakie można spotkać pod zdjęciami aktorki znanej z m.in. “Czterej pancerni i pies”.

📢 Takie znaczki pocztowe są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę Czy już wkrótce Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Takie są plany. Pojawiają się także nowe propozycje na uiszczanie opłaty. Zobacz, co wkrótce może czekać wszystkich Polaków. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł.

📢 Z tymi schorzeniami możesz pojechać za darmo do sanatorium. Im turnus opłaci NFZ i ZUS Turnus w sanatorium to wyjazd na około trzy tygodnie, w którym pacjenci mogą liczyć na szereg zabiegów, które mają polepszyć ich zdrowie. Wbrew pozorom z sanatorium korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci czy osoby młode. Bezpłatny wyjazd oznacza że za nasz pobyt zapłaci ubezpieczyciel - ZUS lub NFZ. Zobaczcie, kto może skorzystać z takiego leczenia. 📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na luty 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na luty 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Fani bez ogródek: "Cudowna!" Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę lutego. Te znaki zodiaku czekają pieniądze i pomyślność Niektórzy uważają, że horoskopy to bzdura i strata czasu, ale inni wierzą, że w odczytanych z gwiazd wiadomościach kryje się przynajmniej ziarno prawdy. Horoskopy powstają już od tysięcy lat. W gwiazdach zapisany jest nasz los, a jego odczytaniem zajmują się astrologowie. Wróżka Azalia dowiedziała się, co czeka znaki zodiaku w drugiej połowie lutego. Zobaczcie! 📢 Protest rolników w Bydgoszczy. Ciągniki zablokowały centrum, zapłonęły opony - zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego, w całej Polsce rolnicy protestowali przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Podobnie było w Bydgoszczy, gdzie od godzin porannych do miasta zaczęły zjeżdżać setki maszyn rolniczych. W centrum doszło do ogromnych utrudnień w ruchu. W galerii zamieszczamy naszą fotorelację.

📢 Protest rolników w Przysiersku w powiecie świeckim. Zobacz zdjęcia Zgodnie z zapowiedzią rolnicy w piątek 9 lutego rozpoczęli protest. W powiecie świeckim protestowano w dwóch miejscach. Sporo rolników włączyło się do akcji w Przysiersku. - Nie spodziewałem się, że będzie nas tu aż tylu – mówi Piotr Wótkowski, organizator strajku w powiecie świeckim. 📢 Strajk rolników w Rypinie. Około 300 ciągników wyjechało na ulice miasta W piątek 9 lutego rolnicy z powiatu rypińskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Około 300 ciągników pojawiło się na ulicach Rypina. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Trwa protest rolników w Toruniu i okolicach. Blokady na drogach wyjazdowych. Wiemy gdzie są największe utrudnienia! W piątek, 9 lutego, rolnicy w całej Polsce rozpoczęli od rana protesty w postaci blokady wybranych ulic i dróg. Nie ominęły one Torunia i okolic. Wiemy, gdzie są największe utrudnienia! Na nowosci.com.pl w relacji live będziemy na bieżąco informować o sytuacji. 📢 Strajk rolników w Grudziądzu i okolicy. Duże utrudnienia na drogach. Śledź sytuację na żywo 9 lutego 2024 rolnicy w całej Polsce strajkują przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Akcja protestacyjna organizowana jest także w Grudziądzu i okolicach. Rolnicy ruszyli ulicami miasta na parking po hipermarkecie Auchan.

📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz w udanym powrocie do własnej hali. Kibice byli zadowoleni - zdjęcia W 22. kolejce Tauron I Ligi siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz podejmowali KKS Mickiewicz Kluczbork. To było pierwsze spotkanie od blisko miesiąca we własnej hali podopiecznych Michala Masnego. Miejscowi starali się podtrzymać serię zwycięstw, których zanotowali cztery z rzędu.

📢 Adrianna Sułek-Schubert została mamą! Lekkoatletka z Bydgoszczy pochwaliła się uroczym zdjęciem Adrianna Sułek-Schubert i jej mąż Kacper powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Gratulujemy! 📢 Inkubator przedsiębiorczości w Grudziądzu stał się skarbonką bez dna. Trzeba było dołożyć kolejne miliony złotych na dokończenie budowy Ten obiekt w budowie jest od sierpnia 2021 roku! Poślizg z ukończeniem sięga ponad rok! Jak przekonuje Leszek Mrazek, prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, który jest inwestorem "z punktu formalno-prawnego nie mamy do czynienia z opóźnieniem". Tymczasem ostatnio z budżetu Grudziądza udzielono pożyczki w wysokości 10 mln zł GPP na dokończenie budowy inkubatora. W ubiegłym roku trzeba było dołożyć 3 mln zł.

📢 Dieter Bohlen z Modern Talking - tak dziś wygląda. "Wygląda lepiej niż 40 lat temu" [8.02.2024 r.] Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Renata Dancewicz ma już 55 lat. Tak przez lata zmieniała się aktorka znana z "Na Wspólnej" Renata Dancewicz przez wiele lat była obiektem westchnień milionów mężczyzn. Już od samego początku swojej kariery, poza doskonałym warsztatem aktorskim cechowała ją ogromna uroda, którą uwodziła widzów. 📢 Rasy psów, które nie znoszą samotności. Te psy nie powinny zostawać same w domu Psy to zwierzęta bardzo społeczne, które kochają towarzystwo człowieka. Chętnie nie odstępowałyby swojego właściciela na krok. Posiadacze psów niejednokrotnie przekonali się, ze pies chętnie zawsze będzie z nimi szedł nawet jeśli dopiero wrócił z dwugodzinnego spaceru. Zobaczcie jakie rasy to prawdziwe psie przylepy i lepiej nie zostawiać ich samych w domu. 📢 Osoby z tymi chorobami nie powinny pić kawy. Tak ten napój zadziała na ich organizm Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów, które pijemy na gorąco. Idealnie nadaje się na początek dnia, dodatek do śniadania czy spotkania towarzyskiego. Dostępnych jest tak dużo odmian tego napoju, że bez problemu każdy znajdzie swoją ulubioną kawę. Niestety, nie każdy powinien ją pić. Kiedy kawa może okazać się szkodliwa? Zobaczcie.

📢 Modne kuchnie w 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Takie kuchnie są teraz modne Mała kuchnia jest coraz bardziej popularna. W nowym budownictwie aktualnie stawia się na aneksy kuchenne. Okazuje się, że teraz to właśnie małe kuchnie są najmodniejsze. Zobaczcie jak urządzić i zaaranżować małą kuchnię, aby była wizytówką domu, pięknie wyglądała a do tego była jeszcze funkcjonalna. Oto kilka projektów. 📢 Na zwolnieniu lekarskim pracownik ma dostawać nie 80 proc., a 100 proc. pensji? Rząd planuje wprowadzić zmiany w „L-4”. To ZUS ma wypłacać wynagrodzenie od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Jest też pomysł, żeby to było nie 80 %, a 100 % procent pensji. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller. 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - wyliczenia Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych Nowa waloryzacja emerytur, obowiązująca od 1 marca 2024 roku, przyniesie zmiany w portfelach seniorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że większa liczba emerytów niż dotychczas zostanie objęta obowiązkiem opłacania podatku PIT. Osoby otrzymujące obecnie 2 tys. 300 zł brutto muszą się przygotować na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 Smolasty - tak mieszka i żyje na co dzień. Nowoczesny dom i kolekcja luksusowych samochodów Smolasty to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Gwiazdor takich hitów jak "Duże oczy", "Herbata z imbirem" czy "Nim zajdzie słońce" lubi chwalić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Zobaczcie jego dom oraz kolekcję drogich sportowych aut!

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu. 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

