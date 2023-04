Prasówka 10.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze jak magnes. Oni nigdy nie mają pustego portfela [10.04.23]”?

Prasówka 10.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze jak magnes. Oni nigdy nie mają pustego portfela [10.04.23] Pieniądze w naszym życiu nie powinny być najważniejsze, jednak odgrywają dość znaczącą rolę. Zdecydowanie bardziej wolimy je mieć niż nie. Pewnie zauważacie w swoim otoczeniu osoby, które wręcz przyciągają do siebie pieniądze. Możliwe, ze wpływ na to może mieć nasze imię. Od dawna wierzono w magiczną moc imion. Zobaczcie osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze.

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! [10.04.23] Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Te osoby połączył program Rolnik Szuka Żony. Mamy piękne zdjęcia ze ślubów gwiazd programu „Rolnik szuka żony” okazał się szczęśliwy dla kilku małżeństw, które poznały się w programie. Kilka innych powstało już po jego zakończeniu. Zebraliśmy wszystkie „rolnikowe” małżeństwa. Okazuje się, że wcale nie jest ich mało, a zapowiadają się kolejne śluby.

Prasówka 10.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tak wygląda dziś 42-letnia Wioletka z serialu Ranczo. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo. 📢 Tak zdrożeje prąd po przekroczeniu 2000kWh. Oto dlaczego warto oszczędzać energie Ceny prądu poszły do góry. Rząd aby pomóc zamroził je, jednak pod pewnymi warunkami. Ustalono limity zużycia w skali roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką" - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie są stawki Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką". Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Takie są możliwości przedawnienia odsetek. Wyjaśniamy, kiedy może dojść do takiej sytuacji Odsetki to rodzaj długu, który może ulec przedawnieniu. Oznacza to, że jeśli wierzyciel nie podejmie działań w celu odzyskania swojego roszczenia w określonym czasie, traci prawo do jego egzekucji. Zasady przedawnienia są różne w zależności od rodzaju roszczenia i regulowane są przez odpowiednie przepisy prawne. Na kolejnych slajdach naszej galerii zdjęć znajdziesz szczegółowe informacje na temat przedawnienia odsetek oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego zagadnienia. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć swoje prawa i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z długami.

📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Horoskop na początek wiosny 2023 Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście!

📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić. 📢 Tak możesz otrzymać darmowy kredyt. W tych sytuacjach nie musimy płacić za pożyczkę Kredyt to umowa między bankiem a klientem, na mocy, której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem klienta jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie comiesięcznych rat. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, kiedy nie musimy ponosić kosztów kredytu. Co to za sytuacje? Sprawdźcie.

📢 Zasady rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnych - zasady rekrutacji. Tak możesz wstąpić do batalionu Należy spełnić kilka warunków, aby móc ubiegać się o wstąpienie do któregoś z batalionów WOT. Przedstawiamy zasady rekrutacji. W taki sposób możesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. 📢 Te psy będą idealne dla rodzin. Oto rasy psów przyjazne dzieciom - nie reagują agresywnie Małe dzieci i psy w jednym domu często mogą zwiastować wiele kłopotów. Dla kilkulatków zrozumienie, że zwierzęta nie zawsze mają ochotę na przytulanie lub zabawę, bywa trudne. Na szczęście nie brakuje ras, które są bardziej towarzyskie, nie reagują agresywnie i cierpliwie podchodzą do głaskania. Jakie zatem rasy psów są najlepsze dla rodzin z dziećmi? Które warto wybrać? Prezentujemy listę!

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na kasę Sprawdzamy, jakie znaki zodiaku mają największe predyspozycje do "robienia" pieniędzy. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z nami wróżka. Szykują się poważne wydatki, a może fortuna będzie sprzyjać twojemu znaku zodiaku? Sprawdź, co czeka twoje finanse w dalszej części 2023 roku.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku najgorzej znoszą samotność. Oni chcą być w związku za wszelką cenę Samotność rozumiana jako brak partnera to etap, przez który większość osób przebrnęła w swoim życiu. U jednych okres ten trwał dłużej, u innych krócej. Niektórzy przeszli go gładko - wykorzystali ten czas dla siebie, aby rozwijać się i pielęgnować przyjaźnie, inni zaś poświęcali całą energię i czas na poszukiwanie nowego partnera. Okazuje się, że to, jak znosimy samotność, może zależeć od naszego znaku zodiaku. Oto lista znaków, które radzą sobie z tym stanem najgorzej. 📢 To wydarzy w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków!

📢 Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? Po tym poznasz zepsute jajko. Oto skuteczne metody bez rozbijania skorupki Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże i dobre bez rozbijania skorupki? Oto pewne oznaki, że jajko nie jest już świeże. Spożycie nieświeżego jajka może być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź w lodówce, czy nie masz nieświeżych jajek. Wyrzuć jajka natychmiast, jeśli zauważysz te oznaki - takie jajka są już nieświeże!

📢 Oto triki fryzjerów na mycie włosów. Ten błąd popełniamy najczęściej. Przez to włosy puszą się i nieładnie wyglądają Mycie włosów to czynność, którą wiele osób wykonuje co kilka dni a nawet codziennie. Mycie włosów wydaje się być prostą czynnością, której nie trzeba poświęcać szczególnie wiele czasu i uwagi. Warto znać kilka trików stosowanych przez fryzjerów, które ułatwią mycie włosów i sprawią, że będą się one dobrze układać. Wiele osób często nieświadomie popełnia błędy, przez które włosy nie wyglądają dobrze, puszą się, nie chcą się układać i tracą blask. Zobacz teraz, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas mycia włosów. Oto triki fryzjerów na mycie włosów.

📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego. 📢 To dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu owsianki. Taki wpływ na nas mają płatki owsiane To dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu owsianki. Dla wielu osób płatki owsiane są idealnym produktem do spożywania na śniadanie. Mają bardzo dużo zalet i warto włączyć je do swojej diety. Zobacz, jakie efekty dla naszego organizmu przynosi regularne spożywanie płatków owsianych.

📢 300 plus do emerytury jeszcze w tym roku. Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze Rząd jeszcze w tym roku wprowadzi nowe świadczenie. Będzie to 300 złotych. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. Oto zasady przyznania dodatkowych pieniędzy.

📢 Tak wygląda Ania z Rolnik Szuka Żony 10. Jest wolna - jej związek rozpadł się po kilku latach Odcinek zerowy programu Rolnik Szuka Żony 10 tradycyjnie cieszy się ogromny zainteresowaniem telewidzów podczas świąt wielkanocnych. Uwagę fanów programu przyciągnęła między innymi Anna. Jesteśmy pewni - wkrótce będzie mogła liczyć na sporo listów. 📢 Oto uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 10. Te osoby zobaczymy w programie Rolnik Szuka Żony Program Rolnik Szuka Żony doczekał się właśnie 10. edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci.

📢 Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 15 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku. 📢 Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 28 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku. 📢 Półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] Na początku kwietnia w City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Wyłoniono piękne kobiety, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia z półfinału.

📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę.

📢 Inowrocław. Od 191 lat w wielkanocną niedzielę w Szymborzu kawalerowie przywołują panny. Tak było na tegorocznej przywołówce. Zdjęcia Starej kujawskiej tradycji stało się zadość. W wielkanocną niedzielę, 9 kwietnia, w Szymborzu, dziś dzielnicy Inowrocławia członkowie Stowarzyszenia Klubu Kawalerów przywoływali panny, te miejscowe, jak i te spoza Szymborza, które związały się z chłopakami z inowrocławskiej dzielnicy. 📢 Na prawo Jaskinia Klonowa, na lewo Fort Tarpno. To można zobaczyć w Grudziądzu [zdjęcia] Te dwie atrakcje turystyczne rozdzielają ulice Klonowa i Parowa. Po ich północnej stronie znajduje się Jaskinia Klonowa, po południowej Fort Tarpno. W obu przypadkach do ich zwiedzenia trzeba zabrać latarki.

📢 Procesja rezurekcyjna w parafii na Strzemięcinie w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia "Zmartwychwstał Pan! Alleluja!". W procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła przeszli parafianie z osiedla Strzemięcin w Grudziądzu.

📢 Tych rzeczy nie wolno trzymać w piwnicy. Za to grozi wysoki mandat - lista czasami może zaskakiwać Piwnica to miejsce, w którym składuje się niepotrzebne rzeczy. Z uwagi na panujące tam warunki - wilgoć, temperaturę, słabą wentylację, nie wszystko można w niej trzymać. Za przechowywanie w piwnicy niektórych rzeczy grozi nawet wysoki mandat. O jakich przedmiotach mowa? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Kibice na meczu Zooleszcz GKM Grudziądz - Tauron Włókniarz Częstochowa [zdjęcia] Po pełnym emocji meczu Zooleszcz GKM Grudziądz zremisował na własnym torze z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Zobacz jak było na trybunach!

📢 Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście na Motoarenie. Mamy nowe zdjęcia! Motoarena znowu wypełniona kibicami. Tysiące torunian świetnie bawiło się na meczu For Nature Solutions Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście "Aniołom" - zobaczcie zdjęcia trybun. 📢 Tak teraz wygląda Linda Hamilton. Gwiazda "Terminatora" mocno się zmieniła [zdjęcia] Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w "Terminatorze" na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. W filmie wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Od premiery tego kultowego filmu Jamesa Camerona minęło już 38 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 9.04.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Tak świętują Wielkanoc w innych krajach. Zdziwisz się, jakie mają tradycje za granicą Tradycyjna Droga Krzyżowa we Włoszech i Izraelu. Szukanie czekoladowych jaj we Francji, toczenie ugotowanych jaj w Stanach Zjednoczonych i dziewczynki przebrane za czarownice składające życzenia w zamian za łakocie w Szwecji. Jednym słowem - co kraj, to wielkanocny obyczaj. 📢 Mamy horoskop miłosny 2023 roku. Osoby spod tych znaków zodiaku czekają miłosne zawirowania Zawirowania w życiu miłosnym to nie zawsze zmiany na gorsze. Zmiany mogą być także dobre. W 2023 roku wiele znaków zodiaków czekają duże zmiany, zarówno te dobre jak i te gorsze. Zobaczcie co Was czeka, czy znajdziecie miłość, czy weźmiecie w tym roku ślub, a może czekają Was niespodziewane zaręczyny lub zmiana partnera. 📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Józef Raciniewski z programu "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia Józef Raciniewski z Wałbrzycha należał do najbardziej sympatycznych uczestników piątego sezonu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Był lubiany przez widzów, ale i również przez pozostałych uczestników reality show. Dlatego został królem turnusu. Niedawno skończył 70 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Józef z Wałbrzycha. 📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Floral milk bath nails czyli manicure w stylu Jennifer Lopez najmodniejszy w tym sezonie Wiosna oznacza nowe trendy w modzie oraz w zdobieniach paznokci. Najmodniejszy w tym wiosennym sezonie będzie styl a la Jennifer Lopez - floral milk bath nails. Tak ozdobione paznokcie są eleganckie, pasują do wielu stylizacji i okazji. Zobaczcie, jakie są trendy w manicure na wiosnę. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [zdjęcia] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela. 📢 Gotowe kartki świąteczne za darmo. Nowe projekty na Wielkanoc 2023 na MMS, WhatsApp czy Messengera Wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. 📢 Zooleszcz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa. Ależ powrót Pedersena! [zdjęcia] Sześć startów, sześć zwycięstw. Nicki Pedersen do ligowego ścigania wrócił w znakomitym stylu! Zooleszcz GKM wrócił z dalekiej podróży.

📢 Inowrocław. Wielkanoc. Pod Bazyliką Mniejszą Imienia Najświętszej Maryi Panny już po raz 12 odbyła się motoświęconka [zdjęcia] Wielka Sobota upływa pod znakiem święcenia potraw. Już po raz 12. w Inowrocławiu odbyła się motoświęconka, czyli święcenie wielkanocnych potraw przywiezionych pod kościół przez motocyklistów. 📢 Toruń. Święconka w kasku nad Wisłą. Zmotoryzowani tradycyjnie nie zawiedli Już po raz 14 odbyła się w Toruniu święconka w kasku. Tym razem motocykliści w samo południe spotkali się na Błoniach Nadwiślańskich. 📢 To należy włożyć do koszyczka ze święconką. Oto lista produktów i ich symbolika Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? W Wielką Sobotę tradycyjnie święci się pokarmy. Co roku do koszyczka wielkanocnego trafiają do takie same produkty, wśród nich jajka, chleb, sól czy baranek. Mimo to zdarza się, że niektórzy zapominają o ważnych elementach święconki. Sprawdź teraz naszą listę produktów, które należy włożyć do koszyczka ze święconką, żeby o niczym nie zapomnieć!

📢 Oto drewniany dom Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju na Mazurach. Jest przytulnie i z klimatem Robert Górski zdobył serca milionów Polaków swoimi skeczami kabaretowymi oraz udziałem w rozrywkowych programach telewizyjnych. Okazuje się, że gwiazdor, który na scenie rozbawia do łez, na co dzień preferuje spokojny i rodzinny tryb życia. Jest właścicielem drewnianego domku na Mazurach, w którym wypoczywa z rodziną. Jest tam naprawdę przytulnie i z klimatem. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Tak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz dowodzą, że w programach takich jak "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość. Poznali się w ósmej edycji tego reality show i zakochali się w sobie. Zamieszkali razem. Są rodzicami małej Tosi. We wrześniu 2023 roku zamierzają się pobrać. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją Joanna Wielgosz, Kamil Osypowicz oraz ich mała córeczka.

📢 Tak wygląda dziś Leticia Calderón, czyli słynna "Esmeralda". Wkrótce skończy 55 lat - zobaczcie zdjęcia Leticia Calderón to meksykańska aktorka, znana z głównej roli w serialu meksykańskim "Esmeralda". To był hit telewizji TVN pod koniec XX wieku. Gdy w 1999 roku odwiedziła Polskę, na lotnisku czekały na nią tłumy fanów. Leticia Calderón wkrótce skończy 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna "Esmeralda". 📢 Oto Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji - zdjęcia Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami! 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na wiosenną miłość Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wielką miłość. Wydaje nam się, że wokół każdy jest szczęśliwy i oczekujemy, że los uśmiechnie się również do nas. Wróżka podpowiada, jak skraść serce poszczególnych znaków zodiaku. Zdaniem astrologów to, jaki będzie rok i jaka będzie przyszłość, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Dla których znaków zodiaku rok 2022 będzie najlepszy? Zobacz w naszej galerii!

📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela wyliczeń brutto i netto. Taka jest wypłata dla seniorów Oto stawki emerytur w kwietniu 2023 brutto i netto. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Nie chciał mandatu za parkowanie w "strefie zamieszkania" w Bydgoszczy. Zapadły już dwa wyroki, a głos zajął wojewoda Kierowca zaparkował w Bydgoszczy, na terenie osiedla Paryskiego. Kiedy wrócił do samochodu, zobaczył blokadę na kole. Nie chciał przyjąć mandatu, więc sprawa trafiła do sądu, który naliczył mu do zapłaty grzywnę. Wyrok w apelacji był taki sam. Jest i opinia wojewody, dla którego ta konkretna "strefa zamieszkania" nie istnieje.

📢 Taki ma być wiek emerytalny. Nowe przepisy, ale i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Na te osoby wpłynie teraz Różowy Księżyc w pełni. Te znaki zodiaku czeka bezsenna noc - winna pełnia Różowego Księżyca W czwartek 6 kwietnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwany Różowy Księżyc. Kwietniowa pełnia nazywana jest Pełnią Różowego Księżyca. Ta pełnia Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie i samopoczucie. Osoby spod których znaków zodiaku odczują najsilniej wpływ Różowego Księżyca w pełni? Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatu. Tyle pieniędzy możemy wypłacić w bankomatach popularnych banków Obecnie coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja wymaga gotówki. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Poznaj limity wypłat gotówki. 📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Są wyniki sekcji zwłok trenera z Grudziądza i jest nagranie wideo z wypadku w gminie Stolno, w którym zginął Dlaczego doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w gminie Stolno, w którym zginął Rafał Dominikowski, trener Geotermii Solanki Grudziądz? Z szefową chełmińskiej Prokuratury Rejonowej rozmawiamy o tym, co już wiadomo w sprawie przyczyn wypadku i o wynik sekcji zwłok 48-latka.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Te rośliny kleszcze unikają jak ognia. Zobacz - jakie właściwości mają te popularne rośliny Wrotycz pospolity rośnie przy drodze. Znają go chyba wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że to najlepszy sposób na kleszcze. Tej rośliny kleszcze unikają jak ognia. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo". 📢 Wypadek w powiecie grudziądzkim. Kierowca trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca Do groźnego wypadku doszło na krajowej "szesnastce" w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Samochód osobowy uderzył w drzewo i zatrzymał się w polu. Kierowca został ranny i do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości. 📢 Tak się żyło w PRL-u. Oto rzeczy, sprzęty i meble z lat 70. i 80. XX wieku - niektóre wracają do łask Polska codzienność drugiej połowy XX wieku nie była kolorowa, a prawie każde wnętrze domu wyglądało tak samo. Niektórzy jednak mają sentyment do tych czasów. Pamiętasz te przedmioty, sprzęty, samochody i meble minionej epoki? Młode pokolenie może o nich w ogóle nie wiedzieć, choć niektóre perełki z lat 60., 70. i 80. wracają do łask. Oto obraz epoki PRL na zdjęciach.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji. 📢 Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste. 📢 Takie będą limity płatności gotówką w 2024 roku! Za to nie zapłacisz już gotówką Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że nie za wszystko możemy zapłacić gotówką. Od 1 stycznia 2024 roku jako osoby fizyczne nie zapłacimy fizycznie pieniędzmi więcej niż 20 tys. złotych. Zobaczcie, za co nie zapłacimy gotówką w 2024 roku.

📢 Wcześniejsza emerytura nawet w wieku 45 lat. Te osoby mogą skorzystać w wcześniejszej emerytury Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Prawo dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, jednak pracownik musi spełnić określone warunki. 📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Taka będzie trzynasta emerytura 2023. Mamy tabele wyliczeń - tyle dostaną emeryci. Emerytura brutto i netto po waloryzacji Takie w 2023 roku seniorzy otrzymają trzynaste emerytury. Wiadomo już, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2023 roku, dlatego wiadomo też ile wyniesie dodatkowa wypłata w postaci trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów w ramach "trzynastki". 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ilona Ostrowska. Klimatyczny dom gwiazdy serialu Ranczo Ilona Ostrowska, czyli słynna Lucy z serialu "Ranczo", słynie z zamiłowania do natury i zwierząt. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień! Prezentujemy klimatyczny dom Ilony Ostrowskiej.

📢 Tak obecnie wygląda Elżbieta Starostecka, czyli Stefania z "Trędowatej". Aktorka ma 79 lat i nadal zachwyca Polacy pokochali ją za rolę filigranowej Stefanii w filmie "Trędowata". Blisko pół wieku od premiery widowiska, odtwórczyni głównej roli, czyli Elżbieta Starostecka, nadal zachwyca subtelnym blaskiem i urodą. Zobacz w naszym artykule, jak zmieniła się 79-letnia już aktorka.

