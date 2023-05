Prasówka 10.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [10.05.2023]”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [10.05.2023] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Takie są skutki jedzenia pora. To dzieje się z organizmem, gdy jemy por [10.05.2023] Por to jedno z najpopularniejszych warzyw, które znamy głównie jako składnik rosołu. Jak się okazuje por ma zdecydowanie więcej zastosowań w kuchni niż tylko ta zupa. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma por.

📢 Takie są skutki rezygnacji z herbaty. To dzieje się z organizmem, gdy nie pijemy herbaty [10.05.2023] Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Niektóre osoby decydują się w ogóle zrezygnować z picia herbaty.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne [10.05.2023] Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie.

📢 Tak wygląda w środku domu Roberta i Anny Lewandowskich - mamy zdjęcia. Zaglądamy do ich posesji w Barcelonie [10.05.2023] Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Alarm w aptekach. Te leki zostały wycofane z aptek - musisz sprawdzić, czy masz je w domu [10.05.2023] Główny Inspektorat Farmaceutyczny, czyli GIF, zajmuje się kontrolowaniem rynku medykamentów w Polsce. Do jego zadań należy między innymi informowanie o wycofaniu jakiegoś środka w momencie, gdy nie powinien on być przez nikogo zażywany. Jakie leki zostały wycofane w ostatnim czasie? Których z nich nie należy już zażywać? Mamy listę! 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy [10.05.2023] Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [10.05.2023] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Tak w młodości wyglądała Grażyna Torbicka. Gwiazda zachwycała swoją urodą! [10.05.2023] Grażyna Torbicka to słynna prezenterka telewizyjna, przez dłuższy czas związana z Telewizją Polską, a w ostatnich latach - ze stacją TVN. Od jej debiutu na ekranie minęło już niemal 40 lat. Przez ten czas bardzo się zmieniła. Zobacz jej zdjęcia z czasów młodości. Gwiazda już wtedy zachwycała swoją urodą.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [10.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [10.05.2023] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 W taki sposób ocet jabłkowy pomaga najszybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi [10.05.2023] Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? W taki sposób ocet jabłkowy pomoże zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka!

📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę [10.05.2023] Od początku 2024 roku limit transakcji gotówkowych będzie obowiązywał także zwykłego konsumenta uiszczającego płatność przedsiębiorcy. Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych, należy zapłacić kartą lub przelewem. 📢 Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie [10.05.2023] Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę [10.05.2023] Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz! 📢 Mamy ranking znaków zodiaku. Osoby spod tych znaków zakochują się najszybciej [10.05.2023] Który ze znaków zodiaku zakochuje się najłatwiej i najszybciej? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej kochliwe znaki zodiaku. Zobaczcie powstały ranking. 📢 Nowy bon turystyczny 2023 wyniesie 1000 złotych i zastąpi 500 plus? Sprawdzamy plany rządu [10.05.2023] Bon turystyczny cieszył się sporym zainteresowaniem. Według danych z Ministerstwa Finansów przez cały okres obowiązywania bonu, Polacy skorzystali z niego na kwotę aż 3,2 mld złotych. Nic dziwnego zatem, że rodzice wychowujący dzieci liczą, że znów zostanie uruchomiony bon turystyczny. Czy tak się stanie? Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice? Sprawdzamy, jakie plany ma rząd w sprawie bonu turystycznego 2023.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [10.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Wyliczenia Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabele netto i brutto dodatkowego świadczenia [10.05.2023] Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki brutto i netto czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [10.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach [10.05.2023] Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [10.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki [10.05.2023] Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [10.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [10.05.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabelę wypłat i wyliczenia [10.05.2023] Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full [10.05.2023] Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki [10.05.2023] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków [10.05.2023] Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [10.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja według znaczenia imienie to ich drugie imię [10.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać! 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [10.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze [10.05.2023] Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [10.05.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty [10.05.2023] Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Tak wyglądała w młodości Stanisława Celińska. Piękna, filigranowa, pierwsza miłość Andrzeja Seweryna [10.05.2023] Stanisława Celińska uznawana jest za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Trudno w to uwierzyć, lecz na scenie jest obecna już od niemal 70 lat. Jej talent szedł w parze z wyjątkową urodą. Widownia była nią zachwycona - Celińska była również pierwszą miłością Andrzeja Seweryna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z początków kariery wybitnej aktorki. 📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - stawki. Zobacz kwoty od szeregowego do generała [10.05.2023] Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi. 📢 Pogrzeb ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Znane są szczegóły. Wiadomo też, co stanie się z pieniędzmi ze zbiórki Znana jest już data i miejsce pogrzebu ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł tragicznie po tym, jak został skatowany we własnym domu. Oprawcami okazali się 27-letni ojczym i 35-letnia matka chłopca.

📢 Oto prognozy waloryzacji emerytur na 2024 rok. Taki ma być wiek emerytalny w Polsce Prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 wskazują, że seniorzy mogą spodziewać się wzrostu świadczeń o 10,19%. W kolejnym roku, czyli w 2025, waloryzacja ma być już niższa i wynieść 5,77%. Trwa także dyskusja o wieku emerytalnym, ale PiS szybko dementuje pojawiające się plotki w trakcie przedkampanii wyborczej.

📢 Oto sposoby, aby tulipany pięknie kwitły. Dzięki tym trikom tulipany bujnie zakwitną w ogrodzie Tulipany to popularne wiosenne kwiaty. Szczególnie w maju często pokrywają rabaty oraz miejskie łąki. Wiele osób chcąc cieszyć się ich pięknem na co dzień, sadzi je również w przydomowych ogródkach. Aby bujnie kwitły, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Zobacz najskuteczniejsze sposoby na piękne tulipany.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela. Są prognozy podwyżek emerytur w przyszłym roku W 2024 roku rząd przewiduje podwyżkę świadczeń emerytalnych na poziomie 10,19 proc. To wciąż dwucyfrowy wynik, ale daleko mu do 14,8 proc. z tego roku. Waloryzacja i tak będzie wysoko, ale nieco niższa niż w tym roku ze względu na planowane zmniejszenie inflacji. 📢 Oto przyczyny tycia w nocy. Dlaczego rano ważymy mniej? Tak sen wpływa na wagę ciała i odchudzanie Czy można utyć przez sen? Czy sen może wpływać na odchudzanie? Okazuje się, że tak! Badania potwierdzają, że im gorszy sen, tym wyższa waga. Osoby, które śpią nieregularnie lub zbyt krótko, nie dbają o higienę snu, tyją dwa razy szybciej od osób, które o sen dbają i przesypiają około 8 godzin. Jakie wieczorne i nocne nawyki powodują tycie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda w środku domu Katarzyny Dowbor - mamy zdjęcia. Zaglądamy do posesji prezenterki Katarzyna Dowbor ceni sobie domowe zacisze. Kobieta od kilku lat mieszka w jednej z podwarszawskich wsi. Przez dekadę pomagała rodzinom stworzyć ich wymarzone gniazdko w programie Nasz nowy dom. Jak mieszka gwiazda Polsatu, jak wygląda jej wymarzony dom. Zaglądamy do środka domu Katarzyny Dowbor.

📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów. 📢 "Jeb*ć stare baby prądem" - taki napis na paragonie z pizzerii w Bydgoszczy. Klientka w szoku, gdy go zobaczyła Klientka z Bydgoszczy zamówiła do domu jedzenie z pizzerii należącej do sieciówki. Później zobaczyła paragon, na którym widniał wydrukowany dopisek "Jeb*ć stare baby prądem".

📢 Ogromne zbiorniki płyną do Orlenu w Płocku. Wisła zamieniła się w wodną autostradę Przez region przepływa właśnie kolejny transport ogromnych zbiorników dla PKN Orlen prowadzony przez rodzinny duet kapitański z Torunia – ojca Czesława Błockiego i syna Rafała. Tak wielkiego ruchu na Wiśle nie było od lat. 📢 Dworzec w Grudziądzu będzie wreszcie "perełką"? PKP ogłosiło przetarg na jego modernizację [wizualizacja] Zapowiada się wielomilionowa inwestycja w dworzec kolejowy w Grudziądzu, na którą czekają mieszkańcy a przede wszystkim pasażerowie! Firmy zainteresowane wykonaniem projektu i realizacją prac budowlanych mogą składać swoje oferty do 14 czerwca. 📢 Tak wygląda koszmar nauczycieli. Radzą sobie z nim w niekonwencjonalny sposób. Zobacz nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Tak wygląda koszmar nauczycieli. Radzą sobie z nim w niekonwencjonalny sposób. Zdjęcia prac, jakie odkryjesz w tym artykule doprowadziły niestety niejednego nauczyciela do łez. Sprawdzanie i poprawianie tego rodzaju "twórczości" jest prawdziwą katorgą. Właśnie dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Kartkówki uczniów, jakie zebraliśmy w tym tekście, z pewnością niejednego doprowadziłyby do szału. I dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Część z nich publikują w sieci prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki pojawiają się w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie na własną odpowiedzialność!

📢 Kobiety o takich imionach nie mają powodzenia u facetów. One mają problem ze znalezieniem partnera Są atrakcyjne, sympatyczne, otwarte, pewne siebie i zaradne. A mimo to panowie omijają je szerokim łukiem lub unikają kolejnych spotkań. Ezoterycy uważają, że nasze powodzenie u płci przeciwnej może zależeć od imienia. Kobiety o takich imionach mogą mieć problem ze znalezieniem męża lub chłopaka. Oto znaczenie imion. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto proste sposoby na piękne pelargonie. Takie wskazówki dotyczące sadzenia i pielęgnacji pelargonii dają eksperci Pelargonie to wdzięczne rośliny. Szybko rosną, obficie kwitną, są trwałe i wytrzymałe, a przede wszystkim mało wymagające. Słoneczne stanowisko, woda i dużo składników odżywczych to najważniejsze wymagania, aby te popularne, letnie kwiaty mogły kwitnąć od wiosny do jesieni. Jeśli od czasu do czasu usuniemy także obumarłe liście i kwiaty, odpłacą się bujnymi kwiatami. 📢 Takie są skutki długotrwałej pracy przy komputerze. To się dzieje z organizmem, gdy długo pracujesz w pozycji siedzącej W dobie cyfryzacji coraz więcej osób spędza długie godziny przed komputerem. Chociaż technologia komputerowa znacznie ułatwia życie, praca i nauka w trybie online przyczyniają się do wzrostu liczby problemów zdrowotnych związanych z długotrwałym siedzeniem. W artykule niżej przeczytacie, jakie są skutki długotrwałego siedzenia przed komputerem. Podajemy też sposoby na ich minimalizację.

📢 Tak wygląda w środku domu Marcina Mroczka. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość [10.05.2023] Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość". 📢 Solec Kujawski. Festyn garncarski na rynku. Zjechali też inni rzemieślnicy [zdjęcia] To drugi „Festyn garncarski” zorganizowany w Solcu. Nie ostatni, bo wydarzenie to na stałe wpisano już do kalendarza imprez. Było ciekawie. Nie zawiodła pogoda, wystawcy i goście. 📢 Szajka włamywaczy do mieszkań w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu rozbita [zdjęcia] Policjanci rozbili szajkę włamywaczy do mieszkań w blokach. Obcokrajowcy działali na terenie całej Polski. Straty, które spowodowali, szacowane są na około 400 tysięcy złotych. Za swoje czyny trafili na trzy miesiące do aresztu. To dopiero początek sprawy.

📢 Nie żyje Ukrainka zaatakowana nożem przez byłego męża na Pestalozziego w Bydgoszczy. Osierociła dwójkę małych dzieci W lutym 2023 roku w bloku na Pestalozziego w Bydgoszczy doszło do tragedii. Do mieszkania zajmowanego przez Ukraińców wdarł się 25-latek. Nożem zabił partnera swojej byłej żony, ją pokaleczył na całym ciele, a w finale popełnił samobójstwo. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Prokuratura potwierdza, że Ukrainka nie żyje. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! [zdjęcia] Wszystkie kobiety na swój sposób są piękne. Czasem mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I te oczy są dla kogoś piękne, tym samym dana osoba cała wydaje się dla drugiej piękna. W Polsce dominuje słowiański typ urody. Tak naprawdę jednak etnicznych typów urody jest osiem. Panie lubią z kolei określać swój typ urody według pór roku. A co na to panowie? Kobiety o jakim typie urody najczęściej wpadają im w oko? O tym niżej.

📢 Budynek domu dziecka w Białochowie pod Grudziądzem idzie "pod młotek". Podopieczni zamieszkają w nowym obiekcie w Łasinie 17 radnych powiatu grudziądzkiego zagłosowało za wyrażeniem zgody na sprzedaż budynku w którym obecnie działa placówka opiekuńczo - wychowawcza w Białochowie w gminie Rogóźno. Niebawem jej podopieczni wprowadzą się do nowo wybudowanego obiektu, który właśnie jest wyposażany w meble i sprzęty, a znajduje się w Łasinie. 📢 Matura 2023 - matematyka podstawowa Formuła 2015. Odpowiedzi i arkusz CKE W tym miejscu opublikujemy arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi z matematyki. Bądź na bieżąco z serwisem pomorska.pl i sprawdź swój wynik. Proponowane rozwiązania zadań pojawią się 8 maja 2023 około godziny 14. 📢 Matura 2023 - matematyka podstawowa Formuła 2023. Odpowiedzi i arkusz CKE W tym miejscu opublikujemy arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi z matematyki. Bądź na bieżąco z serwisem pomorska.pl i sprawdź swój wynik. Proponowane rozwiązania zadań pojawią się 8 maja 2023 około godziny 14.

📢 Fryzury damskie dla blondynek, które pragną wizualnie się odmłodzić. Zobacz 3 propozycje, które zadziałają lepiej, niż botoks Blond włosy to jeden z najpopularniejszych kolorów na głowie. Jeśli i Ty go masz i chciałabyś się wizualnie odmłodzić, to koniecznie zobacz nasze propozycje. Dzięki nim odejmiesz sobie kilka lat! Zobacz w galerii zdjęcia modnych fryzur odmładzających. 📢 Anna i Robert Lewandowscy wyprawili córkom urodziny. Bajkowe przyjęcie Klary i Laury [zdjęcia] Klara i Laura - córki Anny i Roberta Lewandowskich w maju świętowały urodziny. Były wróżki, dużo baniek mydlanych i wspólne świętowanie! 📢 Posiadacze takich imion pasują do siebie i stworzą udany związek. Mamy ranking wróżki Romy Wielu ludzi wierzy w moc imion. Imiona, które nosimy, wiele o nas mówią. Niektóre imiona mają głębokie korzenie, sięgają czasów biblijnych albo jeszcze dalszych. Determinują w pewnym stopniu nasz charakter, sprawiają, że mamy takie, a nie inne cechy zachowania. Moc imion sprawdza się także w sprawach miłosnych. Mamy opracowanie, z którego wynika, jakie imiona do siebie pasują. Osoby noszące takie imiona stworzą ze sobą dobry związek. Zobacz, jakie pary imion damskich i męskich znalazły się w naszym zestawieniu!

📢 Tabela wyliczeń zużycia prądu w naszych domach. Tyle płacimy za używanie tych urządzeń W każdym gospodarstwie domowym znajdują się różnego rodzaju urządzenia, takie jak lodówka, telewizor, kuchenka elektryczna czy pralka, które zużywają energię elektryczną i generują koszty. Aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd, warto zastanowić się, jakie sprzęty kupujemy i jak z nich korzystamy. Warto pamiętać, że każde urządzenie zużywa energię w inny sposób i o innej intensywności. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu - sprawdź, ile za nie płacisz.

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu. Oni nie wylewają za kołnierz! Ezoterycy twierdzą, że imiona mają wielką moc. Determinują nasz charakter i usposobienie. Osoby noszące określone imiona mają większą skłonność do picia alkoholu. Mamy listę takich imion. Są tu zarówno imiona żeńskie, jak i męskie. Sprawdź, jakie imiona trafiły na listę.

📢 Mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk odwołany. Kibice wściekli, prezes wyjaśnia [zdjęcia] Nie doszedł do skutku planowany na niedzielę mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Wybrzeżem Gdańsk. Na emocje na trybunach przy Sportowej 2 czekało ponad 5 tysięcy kibiców. Zobaczcie zdjęcia >>>

📢 Festiwal Food Trucków w Grudziądzu. Na parkingu przy Galerii Grudziądzkiej zaparkowały wozy z jedzeniem z różnych zakątków [zdjęcia] W niedzielę, 7 maja do godz. 19 będzie można jeszcze skosztować pyszności z najróżniejszych zakątków świata. Gra tu też relaksująca muzyka, są zabawy, konkursy oraz animacje. Food Trucki stoją na parkingu Galerii Grudziądzkiej. 📢 Cuda i cudeńka można znaleźć na pchlim targu w Grudziądzu. Zainteresowanie ogromne! [zdjęcia] Pchli targ odbywa się na straganach targowiska miejskiego na osiedlu Tarpno w Grudziądzu. Organizowany jest co dwa tygodnie następny zaplanowano na 21 maja. Sprzedającym stanowiska są udostępniane za darmo. Wstęp dla kupujących jest również bezpłatny.

📢 Dzień Strażaka w OSP w Rojewie. Uroczyste wręczenie proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej [Zdjęcia] Uroczyście obchodzono 6 maja Dzień Strażaka w OSP w Rojewie. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała tam proporzec ufundowany przez Izabelę i Roberta Bednarskich. 📢 Huczne obchody Dnia Strażaka w gminie Koronowo. Nowy pojazd dla OSP Mąkowarsko [zdjęcia] Mszą św., uroczystym apelem i podziękowaniami uczczono Dzień Strażaka w gminie Koronowo. Były też prezenty dla druhów m. in. lekki samochód operacyjny dla jednostki OSP w Mąkowarsku. 📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać do koperty na wesele w 2023 roku. Oto najnowsze stawki od rodziny i znajomych Wesele pary młodej wiąże się oczywiście z świętem miłości ale i pieniędzmi. Jest to ogromny wydatek dla ślubującej pary ale też często niełatwe wyzwanie także dla gości. To również dylematy ile pieniędzy do koperty należy włożyć. Przychodzimy do Państwa z pomocą i podpowiedzią. Zobaczcie ile pieniędzy goście weselni będą dawać w prezencie ślubnym.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Pomimo niskiej ceny są naprawdę piękne Rodzinne Ogródki Działkowe wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Można na nich sadzić owoce, warzywa, kwiaty, a przede wszystkim wypoczywać! Choć wiele z nich kosztują naprawdę dużo, to można znaleźć też takie za znacznie mniejsze pieniądze. Jak wyglądają i gdzie się znajdują? Przedstawiamy najtańsze działki rekreacyjne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskim wystawione na sprzedaż! Niektóre naprawdę robią wrażenie! 📢 Straż miejska wystawia mandaty za parkowanie przed własną bramą. Nie mozna zastawiać wjazdu nawet na własną posesję? Kierowca z Bydgoszczy wracał do domu. Chcąc wjechać na teren swojej posesji, musiał otworzyć bramę. Zaparkował na moment na ulicy. Dostał mandat. Nie przyjął go. Sprawa trafiła do sądu. 📢 Tak wyglądają kultowe samochody PRL-u - niektóre są sporo warte. Oto klasyka motoryzacji na zdjęciach Stare samochody z minionej epoki to perełki motoryzacji. Zabytkowe samochody cieszą oko każdego miłośnika klasycznych aut. W czasach PRL-u widziane każdego dnia na polskich ulicach, dziś są eksponowane w muzeach, na wystawach i zlotach motoryzacyjnych. Pojawiają się nawet starsze, a niejednokrotnie zagraniczne modele. Oto legendy motoryzacji.

📢 Parada amerykańskich samochodów przejechała ulicami Grudziądza. Zobaczcie zdjęcia! Trwa Zlot Samochodów Amerykańskich w Mega Parku w Grudziądzu. Parada ulicami Grudziądza odbyła się w sobotę, 7 maja. Amerykańskie i zabytkowe perełki zaparkowały na dłuższą chwilę na Błoniach Nadwiślańskich gdzie można było je podziwiać. 📢 Takie są emerytury majowe 2023. Mamy tabelę wyliczeń wypłat dla seniorów w maju Takie są emerytury majowe 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby nie płacą alimentów - poszukuje ich policja! Zobaczcie wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 6 maja 2023 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje kilkuset osób z woj. kujawsko-pomorskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów. Prezentujemy wizerunki kilkudziesięciu osób. Zobaczcie ich zdjęcia i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 Tak kibicowaliście na derbach Pomorza Apator - GKM. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Kibice na derbach Pomorza For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Około dziesięciu tysięcy kibiców w piątkowy wieczór dopingowało żużlowców na Motoarenie. Mamy dla Was dużo zdjęć trybun toruńskiego stadionu. Tak kibicowaliście "Aniołom", są też ujęcia z sektora gości. 📢 Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język polski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. 4 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka polskiego. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka polskiego z formuły 2015.

📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2023.

📢 Kobiety o tych imionach mają powodzenie u mężczyzn. Taka jest moc imion! Twoje też tu jest? Mówi się, że imiona mają wielką moc. Nie bez przyczyny rodzice, zanim nadadzą dziecku imię, długo zastanawiają się i rozważają, który wybór będzie najlepszy. W pewien sposób imię determinuje w jakimś stopniu nasz charakter. Kobiece i męskie imiona mają swoje znaczenie. Są tez takie imiona, które są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Mamy listę imion żeńskich - kobiety, które je noszą, mają zwykle duże powodzenie u mężczyzn. Czy twoje imię też jest na tej liście? Sprawdź.

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki. 📢 Oni mają szósty zmysł! Osoby spod tych znaków zodiaku wyróżnia naprawdę silna intuicja Osoby spod niektórych znaków zodiaku wyróżniają się nieprawdopodobną intuicją. Posiadają niemal szósty zmysł, dzięki któremu żyje się im znacznie łatwiej niż pozostałym, a ich wybory właściwie zawsze są trafne. 📢 Takie są modne stylizacje na wiosnę 2023 roku. Zobacz propozycje Kożuchowskiej, Racewicz i innych gwiazd Wystartował sezon uroczystości rodzinnych w plenerze. Przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii. 📢 Tak wygląda teraz Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego. Po rozwodzie zmieniła wizerunek Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną znanego dewelopera Józefa Wojciechowskiego. Ma z nim dwóch synów, a po rozwodzie zmieniła image, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [zdjęcia] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Oni nie nadają się na męża. Zdaniem Wróżki Romy panowie o tych imionach są maminsynkami Maminsynek to najprościej rzecz ujmując mężczyzna, który nie odciął pępowiny i nadal do każdej decyzji potrzebuje pomocy mamy. Sprawdzamy, mężczyźni o jakich imionach mają silny kontakt z mamą przez co nie potrafią się zaangażować w relację z kobietą. Na podstawie znaczenia imion sprawdzamy, którzy panowie nie nadają się na męża.

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Przystanek Łosoś po Kuchennych rewolucjach. Restauracja spłonęła [OPINIE, MENU] Przystanek Łosoś w Egiertowie przeszedł Kuchenne rewolucje pod okiem Magdy Gessler. Jakie były opinie o restauracji po Kuchennych rewolucjach? Co znalazło się menu? Niestety, kilka miesięcy temu Przystanek Łosoś spłonął.

