Prasówka 10.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy - oto zdjęcia [10.08.203]”?

Prasówka 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy - oto zdjęcia [10.08.203] Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [10.08.2023] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Od 1 stycznia 2024 nowy wiek emerytalny? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach [10.08.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę [10.08.2023] Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [10.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Tak wyglądają dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia [10.08.2023] Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej.

📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [10.08.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne [10.08.2023] W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę [10.08.2023] Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu. 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku [10.08.2023] Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć [10.08.2023] Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [10.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy [10.08.2023] Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [10.08.2023] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić. 📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali - oto zdjęcia [10.08.2023] Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [10.08.2023] Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. 📢 Tak wygląda córka Michała Wiśniewskiego - Etiennette. Szokuje wizerunkiem tak jak sławny ojciec [10.08.2023] Etiennette Anna Wiśniewska jest średnią jeśli chodzi o wiek córką Michała Wiśniewskiego. Młoda gwiazda, podobnie jest słynny ojciec, również interesuje się muzyką - wydała nawet singiel. Na tym jednak nie koniec podobieństw. Etiennette, tak jak Michał Wiśniewski, szokuje swoim wizerunkiem i lubi eksperymentować z włosami. Zobacz jak wygląda.

📢 Ruszyła budowa nowej drogi łączącej ulice Karabinierów i Łyskowskiego w Grudziądzu [zdjęcia] Trwają już prace na budowanym łączniku ulic Karabinierów i Łyskowskiego, który umożliwi szybki dojazd do budowanej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej oraz giełdy hurtowej w Grudziądzu. 📢 Tak wyglądał ośrodek wczasowy w Przyjezierzu w latach 60. i 70. XX wieku. Zobaczcie te zdjęcia! Przyjezierze to z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku. 📢 Tak wyglądało oficjalne otwarcie dworca PKP we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z otwarcia W środę, 9 sierpnia, w obecności przedstawicieli PKP, parlamentarzystów, wykonawców oraz mieszkańców Włocławka oficjalnie otwarto nowy budynek dworca PKP we Włocławku. Obsługa podróżnych w nowym budynku trwała już od kilku tygodni. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia.

📢 Tak mieszkają dziś Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki - metamorfoza na zdjęciach. Prezenter skończył już 60 lat Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Niedawno skończył 60 lat. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki.

📢 O takiej godzinie możesz otrzymać wypłatę. Takie są godziny sesji w bankach w sierpniu 2023 Godziny realizacji przelewów w bankach mogą się różnić w zależności od konkretnej instytucji finansowej, kraju i rodzaju przelewu. W wielu przypadkach banki mają ustalone określone godziny, w których przetwarzane są transakcje, a przelewy zrealizowane poza tymi godzinami mogą być przesunięte na następny dzień roboczy. 📢 Tak wygląda dziś córka Henryka Gołębiewskiego. Przyszła na świat, gdy ten miał raka oczodołu Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To warto zrobić, gdy pomidory nie dojrzewają. Oto skuteczny trik, żeby pomidory szybciej dojrzały Dlaczego pomidory nie dojrzewają? Sprawdź, czy nie popełniasz tych częstych błędów przy uprawie pomidorów. Na tempo dojrzewania pomidorów ma wpływ wiele czynników. Oto kilka skutecznych trików, które przyspieszają dojrzewanie pomidorów. To warto zrobić, żeby mieć obfite plony. 📢 Noc spadających gwiazd w sierpniu zachwyci - w te dni spójrz w niebo. Tak możesz oglądać deszcz meteorów z roju Perseidów Lato, a szczególnie sierpień to idealny czas dla miłośników obserwacji nieba, gwiazd, planet czy deszczu meteorów. Można podziwiać wyjątkowe spektakle na nocnym niebie. Przed nami niezwykła noc spadających gwiazd. W sierpniu przypada szczyt aktywności Perseidów - jednego z najbardziej wyczekiwanych rojów meteorów. Perseidy osiągną swoje maksimum od 10 do 14 sierpnia. Jak i gdzie najlepiej oglądać noc spadających gwiazd w sierpniu 2023? Czytaj więcej.

📢 Tyle zarabia teraz straż miejska. Oto zarobki w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz pensje plus dodatki! Tyle zarabia straż miejska w 2023 roku. Zarobki są niskie, dlatego nie ma wielu chętnych do tej pracy. Strażnicy miejscy z Kujaw i Pomorza muszą często dorabiać lub uciekają do służb mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy wojsko. 📢 „Śniadanie na trawie” w Sępólnie Krajeńskim. Bawi i uczy - zdjęcia Co jedzą Smerfy? W co lubią się bawić po śniadaniu? Odpowiedzi na te pytania dzieci poznały podczas dorocznego „Śniadania na trawie” organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie z okazji Dnia Miasta. Spotkanie było połączone z urodzinowym przyjęciem Smerfetki. 📢 „Dama pije, pali i przeklina (...)”. Beata Tyszkiewicz burzyła stereotypy. To dla niej Andrzej Wajda rozwiódł się z żoną Beata Tyszkiewicz przez wielu nazywana jest pierwszą damą polskiego kina. Aktorka zachwycała na ekranie już od czasów nastoletnich. Dzięki talentowi i posągowej urodzie stała się ikoną polskiego filmu. Jej prywatne życie było równie ciekawe, o ile nie jeszcze ciekawsze, niż zawodowe. Pochodziła z arystokratycznej rodziny. Miała trzech mężów, w tym Andrzeja Wajdę. Pomimo tego, że już nie pracuje zawodowo, pozostaje symbolem kobiecej niezależności oraz wielkiej charyzmy.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia po podatku i składce na NFZ. Takie kwoty trafią na konta emerytów Mamy wyliczenia Czternastych Emerytur 2023 po odjęciu podatku i składki zdrowotnej. Zobaczcie, jakie dodatkowe kwoty na rękę trafią do emerytów na przełomie sierpnia i września.

📢 Mamy wyliczenia prognozowanych emerytur na 2024 rok. Tak mogą wzrosnąć świadczenia dla seniorów Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu. 📢 Śmiertelny wypadek w Zdrojewie w pow. świeckim. Zderzyły się dwa busy i jedno auto osobowe. Nie żyje jedna osoba W środę (9 sierpnia) tuż po godzinie 10 doszło do wypadku na drodze krajowej 91 w miejscowości Zdrojewo w powiecie świeckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów dostawczych i jednego osobowego śmierć poniosła 44-letnia kobieta. 📢 Tak wygląda Pojezierze Brodnickie - zdjęcia. Oddychaj bez obaw - to zielone płuca naszego regionu Słynie z czystej jak kryształ wody i zdrowych, żywicznych lasów. Nawet w pandemii, która już za nami, można je z całą odpowiedzialnością o zdrowie społeczeństwa polecić, a dla zachęty porównać do Mazur, aczkolwiek w miniaturze i w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. Mowa o Pojezierzu Brodnickim. Z historycznego punktu widzenia jest to ziemia chełmińska, ale samo Pojezierze Brodnickie geografowie wyodrębniają ze znacznie rozleglejszego, sięgającego linii Wisły Pojezierza Chełmińskiego.

📢 Tak wygląda w Nieszawie. To miasto, które nie mogło znaleźć miejsca na ziemi - mamy zdjęcia Nieco senne nadwiślańskie miasteczko na północnym krańcu Kujaw jest świadectwem niezwykłej historii , którą można streścić tak - to jego czwarta lokalizacja. A wszystkie jego wędrówki odbyły się w burzliwych czasach średniowiecza. Już wtedy miecz i pakty decydowały o losach ludzi, miast i krajów.

📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

📢 Eurojackpot - 8.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot [09.08.2023] Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Takie kwiaty doniczkowe przynoszą do domu szczęście. Te rośliny przyciągną bogactwo i miłość Niektórzy wierzą, że każdy żywy organizm niesie ze sobą określoną energię pozytywną lub negatywną. Istnieją rośliny doniczkowe, które przyciągają do naszego domu szczęście. Oto lista roślin doniczkowych, które przyniosą nam miłość i bogactwo. Takie kwiaty warto mieć w sypialni, kuchni i salonie. 📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie mogą być emerytury w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych świadczeń dla seniorów Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje luksusowym kamperem. Tak wyglądają jego wnętrza - robią wrażenie! Karawaning staje się coraz popularniejszy, także wśród gwiazd. Udowodnili to ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wybrali się kamperem w podróż po Danii. Popularne małżeństwo słynie z zamiłowania do luksusu i nie mogło go zabraknąć również na tych wakacjach. Ich kamper robi niesamowite wrażenie - zobaczcie zdjęcia!

📢 Ogólnopolskie Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego na strzelnicy w Łącku (gm. Pakość). Zdjęcia Ogólnopolskie Mistrzostwa PZŁ (strzeleckie) w klasie powszechnej odbyły się 5-6 sierpnia na Strzelnicy Myśliwskiej w Łącku (gm. Pakość). Impreza uświetniła obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na sierpień 2023 Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka. Siatkarz zadebiutował w MMA i "udusił" Hajtę Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to znany z ciętego języka i często niepopularnych opinii były reprezentant Polski. W sobotę zadebiutował w MMA, pokonując podczas gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. Od dwóch lat nie kryją wielkiej miłości. Tak żyją na co dzień i mieszkają Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Laura Michnowicz, druga żona Józefa Wojciechowskiego, przeszła metamorfozę po rozwodzie. Teraz jest nie do poznania Znany milioner Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Modelka po rozwodzie zmieniła wizerunek, postawiła na naturalność. Po rozwodzie poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Mama Alana, Alexa i Alicji chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej uparci. Życie z nimi bywa bardzo trudne Uparte osoby nie uznają kompromisów i dążą do tego, aby zawsze postawić na swoim. Codzienność z nimi bywa trudna i wymaga od partnera wiele sprytu. Astrologowie uważają, że tę cechę charakteru można bardzo często spotkać u mężczyzn spod niektórych znaków zodiaku. Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Porcelana z PRL-u to w 2023 roku obiekt pożądania kolekcjonerów staroci. Piękne filiżanki, serwisy i wazony mają swoją cenę Porcelana z okresu PRL-u uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki.Takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można się zbogacić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz oferty wystawiane na portalu OLX.

📢 Te znaki zodiaku są najbardziej leniwe. Oni nie lubią się przemęczać. Tym znakom zodiaku nigdy się nic nie chce Najbardziej leniwe znaki zodiaku - niektóre osoby wprost uwielbiają wylegiwać się na kanapie i drzemać, za to nie znoszą się przemęczać i zawsze migają się od pracy. Wysoko na liście leniwych znaków zodiaku jest Waga, Rak i Strzelec. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej leniwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać największych leniuchów spośród wszystkich znaki zodiaku. Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 Eurojackpot Lotto - 8.08.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 8.08.2023 roku. 📢 "Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły "La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości. Pięć pozostałych, które rewolucjonizowała Magda Gessler, zniknęło z mapy miasta. Dlaczego? Co się z nimi stało? 📢 Karambol na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy. Co z rannymi w wypadku? W poniedziałek 7 sierpnia, po godzinie 15.30 na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy doszło do wypadku z udziałem dziewięciu samochodów. Dwa z nich zostały zmiażdżone. W poniedziałek informowaliśmy o wstępnych ustaleniach policji. 8 sierpnia policja przekazała nam, że trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Dwie osoby pozostają jeszcze w szpitalu. Ich życie nie jest zagrożone.

📢 Silna Biało - Czerwona. Piknik wojskowy i kino plenerowe w miejscowości Nowe pod Grudziądzem. Jakie będą atrakcje? Wielkimi krokami zbliża się Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu zaprasza mieszkańców regionu w sobotę, 12 sierpnia na piknik militarny połączony z plenerowym kinem na stadion miejski w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. Jakie atrakcje przygotowano w ramach ogólnopolskiej akcji "Silna Biało - Czerwona"? 📢 Archeolodzy odkryli w Borach Tucholskich cmentarzysko z klejnotami. "Mamy skarb!" Srebrne kolie, naszyjniki i zapinki zakopano wraz ze zmarłymi nad Wdą w Starej Rzece w Borach Tucholskich. Badacze trafili na cmentarzysko Gotów. 📢 Babcie z Grudziądza miały okazję przekonania jakim darem są dla swoich wnuków To było wspaniałe przeżycie - mówi Krystyna Adamowska, która brała udział w warsztatach pod hasłem "Pokoleniowy dar" dla babć i dziadków. Zorganizowała je poradnia rodzinna w Grudziądzu. I dodaje: - Chciałoby się więcej...

📢 Tak się nie ubieraj, jeśli nie chcesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Oto najważniejsze zasady dla dojrzałych kobiet To, czy wyglądasz młodo, czy staro w dużej mierze zależy od ciebie. Oczywiście na niektóre rzeczy nie masz wpływu, ale w to co się ubierasz już tak. Pamiętaj, aby robić to z własnymi upodobaniami i brać pod uwagę zasady związane modą. Niektóre kolory i fasony mają istotny wpływ na kobiecy wizerunek. 📢 Śmiertelny wypadek w Rywałdzie pod Grudziądzem. Nie żyje 20-latek [zdjęcia] Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w Rywałdzie w powiecie grudziądzkim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

📢 Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. W wyniku zderzenia jedna osoba jest w stanie ciężkim.

📢 Odbyły się Dni Pakości 2023. Świętu miasta towarzyszyły koncerty. M. In. wystąpili: Tribbs, Grubson, Skolim Odbyły się Dni Pakości 2023, zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Turystyki, przy współudziale gminy Pakość oraz Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość. Sponsorem strategicznym święta miasta była firma PACIO. 📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu. 📢 Wymiana pieniędzy w sierpniu 2023 roku. Takie banknoty i monety trzeba wymienić Pieniądze wydawane w naszym kraju są bezterminowe. Nie mają terminu przydatności, ale podlegają wymianie w wybranych sytuacjach. Choć mamy pieniądze bez terminu przydatności mogą one stracić ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Chodzi o pieniądze które są zniszczone i zużyte. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe problemy w sierpniu 2023 roku. Oni muszą uważać na swoje pieniądze Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny. Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule.

📢 Oto modne pomysły na łazienkę. Biała łazienka - zobacz aranżacje i zdjęcia. Tak urządzić łazienkę w bieli Biała łazienka to klasyk, który nie wychodzi z mody i świetnie się sprawdza. Aranżacje w bieli pasują zarówno do dużej jak i małej łazienki. Planujesz remont albo myślisz o odświeżeniu łazienki, ale nie wiesz, jakie są modne aranżacje łazienkowe? Szukasz inspiracji na urządzenie stylowej łazienki? Najmodniejsze w 2023 roku są... białe łazienki! Zebraliśmy w naszej galerii modne aranżacje łazienki w bieli. Zobacz, może uda Ci się znaleźć pomysł na remont swojej łazienki.

📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Dla trzech znaków zodiaku to będzie trudny czas Zdaniem astrologów znaki zodiaku określają nie tylko naszą osobowość i charakter, ale również nasze predyspozycje i możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w najbliższym czasie. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień! 📢 Te znaki zodiaku kochają samotność. Oni potrzebują przestrzeni i przerwy od ludzi Te znaki zodiaku to najwięksi samotnicy. Niektóre osoby lubią przebywać sam na sam ze sobą, nie potrzebują towarzystwa i nawet w związku pragną mieć przestrzeń tylko dla siebie. Astrologowie są pewni, że wysoko na liście znaków zodiaku, które kochają samotność jest Koziorożec. Które znaki zodiaku uwielbiają samotność? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać największych samotników spośród wszystkich znaki zodiaku. Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 To mówi o Tobie dzień tygodnia urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Data urodzenia potrafi dużo powiedzieć o charakterze. Czy wiesz, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach, talentach, słabych i mocnych stronach? Jaki dzień urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie dzień tygodnia Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki – kto nie pamięta zabawek z PRL-u? Nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Masz jeszcze takie zabawki z PRL-u? Możesz na nich zarobić. 📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Aperol Spritz to najmodniejszy manicure na lato 2023. Oto pomysły na modne paznokcie w stylu Aperol Spritz W tym sezonie króluje manicure inspirowany kultowym drinkiem Aperol Spritz. To manicure w różnych odcieniach pomarańczowego. Może być ombre Spritz, Spritz French, klasycznie lub z brokatem! Zobacz inspiracje i pomysły na najmodniejsze paznokcie tego lata!

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na piękną kobietę! Zobaczcie, jak dorastała Fabienne Wiśniewska Michał Wiśniewski to ikona polskiego show-biznesu. Jego kolejne małżeństwa i narodziny dzieci obserwowała cała Polska. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, która niedługo... będzie świętować 19. urodziny! Ale ten czas leci! Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała!

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie są teraz modne meble kuchenne. Zobacz pomysły na kuchnię Dariusza Wardziaka "Stolarza Szelągowskiej" Planujesz zakup mebli kuchennych? Zastanawiasz się jakie wystroje kuchni są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także meble modułowe dostępne w sieciówkach.

📢 Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy. W pięknej willi z basenem piłkarz będzie odpoczywał po mundialu 2022 [zdjęcia] Robert Lewandowski i Anna Lewandowska kilka miesięcy temu przenieśli się z Monachium pod Barcelonę. Gdzie mieszka gwiazda "Dumy Katalonii"? Zobacz jak Lewandowscy urządzili się w Hiszpanii: rezydencja z basenem, palmy w ogrodzie, krok na plażę i inne luksusy. Mamy zdjęcia nowego domu Roberta i Anny Lewandowskich.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością