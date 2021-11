Prasówka 10.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie powinny pić kawy! Sprawdź, czy jesteś na liście stworzonej przez ekspertów [10.11.2021]”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Sprawdź, czy jesteś na liście stworzonej przez ekspertów [10.11.2021] Kto zdaniem ekspertów nigdy nie powinien pić kawy? Chociaż prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane, są osoby, które nie tylko nie będą czerpać korzyści z picia tego napoju, ale może on być dla nich wręcz szkodliwy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.11.21

📢 Takie są nowe stawki za sanatorium z NFZ. Tyle kuracjusze płacą za pobyt i wyżywienie [10.11.2021] Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 października 2021 roku. 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - mamy zdjęcia wnętrz domu [10.11.2021] Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach.

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Zobacz, co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa [10.11.2021] Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Takie będą nowe emerytury po waloryzacji 2022 - tabela wyliczeń. Będą kolejne podwyżki świadczeń! [10.11.2021] Takie będą nowe emerytury po waloryzacji 2022. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać. 📢 Horoskop finansowy. Zobaczcie, które znaki zodiaku powinny teraz szczególnie uważać na pieniądze [10.11.2021] Znawcy astronomii powiedzą pewnie, że w gwiazdach mamy zapisane wszystko. To właśnie dzięki temu horoskopy cieszą się takim zainteresowaniem. To właśnie z gwiazd odczytuje się, co nas czeka w przyszłości. Dla wielu horoskopy to drogowskazy, które przestrzegają przed kłopotami lub zapowiadają sukcesy. Sprawdzamy, komu gwiazdy wróża kłopoty finansowe jeszcze w tym roku! 📢 Taki dom ma Mariusz Pudzianowski. Piękna posiadłość z dużym ogrodem [zdjęcia - 10.11.2021] Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Gwiazdor KSW ma piękny dom w Białej Rawskiej, gdzie odpoczywa po kolejnych walkach w oktagonie. Jak wygląda posiadłość Pudziana? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

📢 Takie leki wycofano z aptek w ostatnich tygodniach! Zobacz, czy masz je w swojej apteczce [10.11.2021] Nad bezpieczeństwem leków czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny. To właśnie decyzją tej instytucji wycofywane są serie leków, które mają zanieczyszczenia w składzie czy chociażby błędną informację na ulotce informacyjnej. W ostatnich tygodniach GIF wydał szereg decyzji (najczęściej na podstawie informacji, które wpłynęły od podmiotów odpowiedzialnych) o wycofaniu serii popularnych leków. 📢 Taka jest najpopularniejsza fryzura dla kobiet na jesień. Włoski bob skradł serca wielu kobiet [zdjęcia - 10.11.2021] Bob od kilku lat króluje w salonach fryzjerskich. Tegoroczna jesień to włoski bob, który skradł serca wielu kobiet. Włoski bob w przeciwieństwie do swoich poprzedników ma luksusowy sznyt. Zobaczcie najciekawsze pomysły na włoskiego boba.

📢 Taką emeryturę dostaniesz od stycznia 2022. Zobacz wyliczenia emerytur bez podatku [10.11.2021] Taką emeryturę dostaniesz od stycznia 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 To dzieje się teraz z organizmem, gdy jesz rosół. Te osoby powinny włączyć rosół do diety [lista - 10.11.2021] Rosół to tradycyjna zupa, często podawana w Polsce i uwielbiana zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Rosół to nic innego jak wywar z kurczaka i warzyw gotowany na wolnym ogniu. To aromatyczna, rozgrzewająca zupa podawana najczęściej z makaronem, ugotowaną marchewką pokrojoną w plasterki i kawałkami mięsa. Rosół można posypać posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem. Jak się okazuje, warto jeść rosół nie tylko w niedzielę, ponieważ ma on bardzo dobry wpływ na zdrowie. Jakie są zalety i wady spożywania rosołu? Co dzieje się z Twoim ciałem, gdy jesz rosół? Kto szczególnie powinien włączyć rosół do swojej diety? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Modne paznokcie 2021. Feather manicure, czyli piórka na paznokciach to jeden z najpiękniejszych trendów [zdjęcia - 10.11.2021] Modne paznokcie na jesień i zimę 2021. Feather manicure, czyli śliczne paznokcie z motywem piór to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2021. Feather manicure - motyw piórek na paznokciach to efekt czarujący, uroczy, lekki, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentuje się feather manicure i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tyle kosztuje remont mieszkania i domu. Sprawdzamy, ile trzeba mieć pieniędzy, aby zacząć remont [lista - 10.11.2021] Remont domu/mieszkania nie należy do łatwych, choć końcowy efekt jest wart wielu poświęceń. Remonty to także olbrzymie koszty. Sprawdzamy, ile trzeba mieć odłożonych pieniędzy, aby rozpocząć przemianę swojego mieszkania czy domu. 📢 Oto znaczenie astrologiczne twojego imienia. Osoby o tych imionach są często szczere aż do bólu! [10.11.2021] W imieniu ukrytych może być wiele informacji. Po pierwsze ma ono jakieś znaczenia dla rodziców, którzy wybrali dziecku konkretnie to imię. Imiona mają także przypisane pewne cechy, zawarte w znaczeniu imion, które określają jego posiadacza. Sprawdzamy osoby, o jakich imionach, potrafią być szczere aż do bólu!

📢 Oto znaczenie astrologiczne twojego znaku zodiaku. Osoby spod tych znaków często kłamią [lista - 10.11.2021] Zastanawiasz się, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej? Według astrologów za nasze cechy charakteru w dużej mierze odpowiada horoskop. To właśnie przypisanie do danego znaku zodiaku określa nasze decyzje i wybory. Według astrologów te znaki zodiaku są największymi kłamcami. Jesteś wśród nich? 📢 W takich sytuacjach nie dostaniemy ślubu kościelnego ani cywilnego. Co trzeba wiedzieć? [lista - 10.11.2021] Ślub to ważne wydarzenie w życiu młodej pary. Nim jednak do niego dojdzie, musimy odbyć szereg przygotowań, a także ksiądz (w przypadku ślubu kościelnego) lub urzędnik (w przypadku ślubu cywilnego) sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań, abyśmy zawarli związek małżeński. Sprawdźcie, w jakich sytuacjach ślub nie może być zawarty!

📢 Tyle będziemy mieć wolnych dni w 2022 roku - lista. Takie są najlepsze pomysły na urlop [10.11.2021] Jeśli już myślicie o przyszłorocznych wakacjach, to musicie wiedzieć, kiedy je najlepiej zaplanować, aby w pełni wykorzystać ustawowo dni wolne. Oczywiście liczba dni wolnych jest uzależniona od pracy, jaką wykonujemy i nie każdy może liczyć na dzień ustawowo wolny od pracy jako niepracujący, jednak wówczas pracodawca oddaje wolny dzień w innym terminie. Zobaczcie, kiedy będziemy mieć wolne w 2022 roku!

📢 Takie będą styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak mają wyglądać emerytury bez podatku [10.11.2021] Takie będą styczniowe emerytury 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Tyle kosztują sery, masło, śmietana i mleko prosto od rolników. Oto oferty prosto z gospodarstw [10.11.2021] Kujawsko-pomorscy rolnicy oferują sery, mleko kozie i krowie, swojskie masło i śmietanę. Te produkty prosto z gospodarstw znajdziesz na targowiskach i jarmarkach, ale także w internecie. Ile trzeba zapłacić za wiejską żywność w regionie? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak możesz uratować przesoloną zupę lub sos. Sprawdzone sposoby na przesolone potrawy [lista - 10.11.2021] Nawet najbardziej doświadczonym kucharzom zdarza się przesolić zupę, sos czy inną potrawę. Czasem wsypie się jej zbyt dużo a czasem użyte do potrawy produkty zawierają w sobie zbyt wiele soli. Dodawanie zbyt dużej ilości soli do posiłków może mieć ogromny wpływ na zdrowie i wywołać różne niepokojące objawy. Nadużywanie soli ma swoje skutki uboczne. Czy da się uratować przesolone danie? Jak uratować przesoloną zupę lub sos? Zobacz sprawdzone sposoby!

📢 Takie jest znaczenie twojego znaku zodiaku. Osoby spod tych znaków są często irytujące [lista - 10.11.2021] Czasem wszyscy zachowujemy się w irytujący dla innych sposób. Irytujące może być wydawanie dźwięków podczas jedzenia lub nucenie. Jednak to tylko pojedyncze sytuacje, zachowania, które nie definiują osoby jako irytującej. Które znaki zodiaku są najbardziej irytujące? Według astrologii aż pięć spośród 12 znaków zodiaku to ludzie, którzy mają charakter trudny do wytrzymania, są drażniący i denerwujący. Jesteś jednym z nich? Sprawdź koniecznie!

📢 Takie jest znaczenie twojego imienia. Osoby o takich imionach mają charakterek [10.11.2021] Wielu z nas ciągle wierzy, że nadając dziecku imię otrzyma ono wraz z nim szereg cech. Sprawdzamy, które imiona noszą osoby charakterne, czyli takie, które mają własne zdanie, bywają uparte i nie chodzą na skróty.

📢 Tyle w 2021 roku zarabiają żołnierze od szeregowego do generała. Takie są zarobki w wojsku! [10.11.2021] Zawodowi żołnierze otrzymują uposażenie zasadnicze oraz dodatek stażowy. Oprócz tego mogą liczyć na trzynastą pensję oraz dodatki za długoletnią służbę czy w związku z pełnieniem różnorakich funkcji. Zobaczcie, ile w 2021 roku zarabiają żołnierze zawodowi. 📢 Takie paznokcie królują tej jesieni. Oto najmodniejsze trendy ostatnich tygodni [zdjęcia - 10.11.2021] Nim przyjdzie sezon na świąteczne zdobienia paznokci, zobaczcie, co teraz króluje w salonach kosmetycznych. Mamy dla Was bardzo wiele propozycji na najmodniejsze paznokcie w sezonie jesień 2021. A jest w czym wybierać! Koniecznie zobaczcie! 📢 Oni nie zapłacą za abonament RTV 2022 - lista zwolnionych. Zobacz, czy się załapiesz! [10.11.2021] Oni nie zapłacą za abonament RTV 2022 - lista zwolnionych. Od 2022 roku stawki za abonament RTV znowu idą w górę. Będzie trzeba płacić więcej za abonament RTV. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Oto wnętrza domu mistrza Tańca z Gwiazdami [zdjęcia - 10.11.2021] Rafał Maserak jest tancerzem i choreografem, który popularność zdobył w programie "Taniec z Gwiazdami". W parze z Anną Muchą i Julią Kamińską wygrał w finale dziesiątej i jedenastej edycji. Zobaczcie, jak żyje na co dzień popularny tancerz.