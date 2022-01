Prasówka 1.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Witamina C wspiera przede wszystkim naszą odporność. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie jesteśmy narażeni na różne infekcje. Niedobór witaminy C może w dłuższej perspektywie mieć bardzo poważne konsekwencje. Zobacz, jakie są konsekwencje niedoboru witamy C.