Prasówka 1.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Każdy emeryt chciałby, aby jego emerytura była jak najwyższa. Warto wiedzieć od czego zależy jej wysokość i co można zrobić aby ją podwyższyć.

Modny makijaż na lato 2021. Ten pomysł na letni makijaż to hit! Wyjątkowy make up wygląda niczym zachód słońca - taki właśnie jest jeden z modnych trendów makijażowych na lato 2021. Zobacz koniecznie pomysł na modny makijaż na lato.

Czy sny mają głębszy sens? Zaskakująca liczba osób uważa, że ​​odpowiedź na to pytanie brzmi: "tak". Uważa się, że ​​sny ujawniają nieświadome pragnienia i życzenia. Często więc o poranku analizujemy nasze sny i próbujemy przypisać im znaczenie.

400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! 30 maja 2021 roku w życie weszły nowe przepisy, które objęły wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Kto może liczyć na taki dodatek? Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa?

Dzięki interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów abonenci jednej z czołowych polskich sieci komórkowych dostaną zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości związane z wiadomościami SMS. Zarówno nowe, jak i wcześniejsze reklamacje mają być rozpatrywane pozytywnie.

Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!